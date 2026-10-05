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Hype Business, conto e servizi per P.IVA: bonus di 50 euro con codice HEYBIZ50 e gestione fiscale smart

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Hype Business propone un conto per ditte individuali e professionisti con partita IVA a 2,90 euro al mese. Fino al 31 dicembre 2026 è previsto un bonus di 50 euro con il codice HEYBIZ50, insieme a strumenti per pagamenti e gestione fiscale

Pubblicato il 5 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Hype conto business
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Hype conto business: i 3 punti chiave

  • Hype Business: costo 2,90 €/mese (34,80 €/anno), per ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA e residenza fiscale in Italia; attivazione gratuita e carta World Mastercard inclusa
  • Servizi: bonifici ordinari e istantanei gratuiti, pagamenti online/negozi senza commissioni, cashback 1%, app con assistenza 7/7, Box di risparmio, Tax Manager e pagamenti F24; coperture via Wopta
  • Promozione: bonus 50€ con codice HEYBIZ50 fino al 31/12/2026; inserire il codice alla registrazione, spendere ≥100€ entro 30 giorni; rimborso entro 14 gg; solo nuovi clienti.
Riassunto generato con AI

Il conto Hype Business costa 2,90 euro al mese e si rivolge a ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA e residenza fiscale in Italia.

L’offerta di Hype Business comprende servizi per pagamenti, gestione delle imposte e strumenti dedicati all’attività professionale.

Tra le promozioni attive spicca il bonus di 50 euro collegato al codice HEYBIZ50, valido fino al 31 dicembre 2026.

Hype Business integra inoltre funzioni come Tax Manager e pagamenti F24.

Apri un conto con Hype Business

Hype conto Business: quanto costa e cosa comprende

Il canone annuo del conto Hype Business è pari a 34,80 euro, mentre l’attivazione non prevede costi. Il conto include una carta World Mastercard gratuita, bonifici ordinari e istantanei gratuiti e pagamenti online o nei negozi senza commissioni.

La gestione passa dall’app Hype Business, con assistenza disponibile 7 giorni su 7 tramite WhatsApp, chat ed email.

Sono inoltre disponibili i Box di risparmio per accantonare somme destinate a spese o progetti futuri. Un altro elemento riguarda il cashback. L’iniziativa prevede l’1% di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta, secondo le condizioni previste dalla promozione.

Tax Manager e pagamenti F24 per la partita IVA sono inclusi

Per i professionisti in regime forfettario, Tax Manager permette di stimare gratuitamente imposte e contributi. La funzione consente anche di accantonare automaticamente la cifra stimata.

Dall’app è possibile compilare e pagare gratuitamente i modelli F24 semplificati. Il servizio consente inoltre di accedere a I24 per il pagamento delle altre tipologie di F24.

Sul fronte della protezione, Hype Business include coperture assicurative tramite Wopta. In caso di inabilità temporanea dovuta a infortunio o malattia, la copertura arriva fino a 3.000 euro al mese per un massimo di 12 mesi.

Come funziona il Bonus HYPE Business da 50 euro con HEYBIZ50

La promozione HEYBIZ50 è disponibile fino al 31 dicembre 2026. Per ottenere il bonus occorre inserire il codice durante la registrazione e spendere almeno 100 euro con la carta fisica o virtuale nei 30 giorni successivi all’apertura.

Il rimborso previsto è di 50 euro e viene riconosciuto entro i 14 giorni lavorativi successivi. La promozione è riservata ai nuovi clienti e non è cumulabile con altri bonus di ingresso.

Sono previste anche altre iniziative dedicate a specifiche categorie o canali. Tra queste figurano promozioni con canone azzerato per 12 o 24 mesi e un bonus di 100 euro per alcuni utenti selezionati.

Quali sono i costi principali di Hype Business

Sono tanti i servizi gratuiti offerti dal conto corrente Hype Business, che ha un canone mensile ridotto.

VoceCosto
Canone annuo34,80 €
Attivazione0 €
Bonifici SEPA ordinari0 €
Bonifici SEPA istantanei0 €
Prelievi ATM0 €
Pagamenti online e nei negozi0 €
F24 semplificato0 €
Ricarica in contanti2 €
Maggiorazione cambio valuta1,5%
Carta fisica0 €

L’apertura richiede due documenti tra carta d’identità elettronica, passaporto, patente e tessera sanitaria.

La procedura comprende anche l’inserimento dei dati della partita IVA e una verifica dell’identità tramite documenti digitali e video di autenticazione.

Apri un conto con Hype Business
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