Il conto Hype Business costa 2,90 euro al mese e si rivolge a ditte individuali e liberi professionisti con partita IVA e residenza fiscale in Italia.

L’offerta di Hype Business comprende servizi per pagamenti, gestione delle imposte e strumenti dedicati all’attività professionale.

Tra le promozioni attive spicca il bonus di 50 euro collegato al codice HEYBIZ50, valido fino al 31 dicembre 2026.

Hype Business integra inoltre funzioni come Tax Manager e pagamenti F24.

Hype conto Business: quanto costa e cosa comprende

Il canone annuo del conto Hype Business è pari a 34,80 euro, mentre l’attivazione non prevede costi. Il conto include una carta World Mastercard gratuita, bonifici ordinari e istantanei gratuiti e pagamenti online o nei negozi senza commissioni.

La gestione passa dall’app Hype Business, con assistenza disponibile 7 giorni su 7 tramite WhatsApp, chat ed email.

Sono inoltre disponibili i Box di risparmio per accantonare somme destinate a spese o progetti futuri. Un altro elemento riguarda il cashback. L’iniziativa prevede l’1% di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta, secondo le condizioni previste dalla promozione.

Tax Manager e pagamenti F24 per la partita IVA sono inclusi

Per i professionisti in regime forfettario, Tax Manager permette di stimare gratuitamente imposte e contributi. La funzione consente anche di accantonare automaticamente la cifra stimata.

Dall’app è possibile compilare e pagare gratuitamente i modelli F24 semplificati. Il servizio consente inoltre di accedere a I24 per il pagamento delle altre tipologie di F24.

Sul fronte della protezione, Hype Business include coperture assicurative tramite Wopta. In caso di inabilità temporanea dovuta a infortunio o malattia, la copertura arriva fino a 3.000 euro al mese per un massimo di 12 mesi.

Come funziona il Bonus HYPE Business da 50 euro con HEYBIZ50

La promozione HEYBIZ50 è disponibile fino al 31 dicembre 2026. Per ottenere il bonus occorre inserire il codice durante la registrazione e spendere almeno 100 euro con la carta fisica o virtuale nei 30 giorni successivi all’apertura.

Il rimborso previsto è di 50 euro e viene riconosciuto entro i 14 giorni lavorativi successivi. La promozione è riservata ai nuovi clienti e non è cumulabile con altri bonus di ingresso.

Sono previste anche altre iniziative dedicate a specifiche categorie o canali. Tra queste figurano promozioni con canone azzerato per 12 o 24 mesi e un bonus di 100 euro per alcuni utenti selezionati.

Quali sono i costi principali di Hype Business

Sono tanti i servizi gratuiti offerti dal conto corrente Hype Business, che ha un canone mensile ridotto.

Voce Costo Canone annuo 34,80 € Attivazione 0 € Bonifici SEPA ordinari 0 € Bonifici SEPA istantanei 0 € Prelievi ATM 0 € Pagamenti online e nei negozi 0 € F24 semplificato 0 € Ricarica in contanti 2 € Maggiorazione cambio valuta 1,5% Carta fisica 0 €

L’apertura richiede due documenti tra carta d’identità elettronica, passaporto, patente e tessera sanitaria.

La procedura comprende anche l’inserimento dei dati della partita IVA e una verifica dell’identità tramite documenti digitali e video di autenticazione.