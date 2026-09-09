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N26 Business Standard: il conto zero canone per freelance che rimborsa le spese di lavoro

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N26 Business Standard offre ai freelance un conto senza canone, con cashback dello 0,1% sugli acquisti, carta virtuale gratuita, tre prelievi mensili senza commissioni nella zona euro e assistenza via chat 24/7

Pubblicato il 9 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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N26 Business Standard
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N26 Business Standard: i 3 punti chiave

  • Conto N26 Business Standard a zero canone per freelance: gestione spese e conti separati dall’app con assistenza chat 24 ore.
  • Cashback dello 0,1% su ogni acquisto con Mastercard Business; include carta virtuale, pagamenti contactless e integrazione con Apple Pay/Google Pay.
  • Tre prelievi gratuiti al mese nella zona euro; monitoraggio transazioni, Statistiche e strumenti come MoneyBeam; apertura senza documenti cartacei né deposito.
Riassunto generato con AI

Il conto N26 Business Standard a zero canone riunisce strumenti bancari e funzioni per la gestione delle spese professionali in un’unica app.

La soluzione di N26 è destinata a freelance e lavoratori autonomi che operano individualmente.

N26 riconosce lo 0,1% di cashback su ogni acquisto effettuato con la Mastercard Business e consente tre prelievi gratuiti al mese nella zona euro. La gestione avviene online e l’assistenza è disponibile via chat 24 ore su 24.

Apri il conto N26 Business Standard

Come ottenere il cashback dello 0,1% sugli acquisti professionali

Il meccanismo di rimborso previsto dall’offerta di N26 è automatico e riguarda ogni pagamento effettuato con la Mastercard N26 Business. Lo 0,1% dell’importo speso viene accreditato una volta al mese sul conto.

Il cashback può quindi ridurre, seppur marginalmente, il costo effettivo delle spese sostenute con la carta. Non sono previste procedure manuali per ottenere l’accredito.

Come funzionano la carta virtuale e i pagamenti contactless

Il conto include una carta virtuale gratuita, utilizzabile per le spese dell’attività. È possibile richiedere anche una Mastercard fisica, con un costo una tantum di 10 euro per la spedizione.

I pagamenti contactless sono gratuiti in tutto il mondo. L’app permette inoltre di impostare limiti di spesa e ricevere notifiche in tempo reale dopo ogni transazione.

La tecnologia NFC consente di pagare nei negozi e online. La carta può essere aggiunta anche ad Apple Pay o Google Pay.

N26 include tre prelievi gratuiti al mese nella zona euro

Sul fronte del contante, Business Standard di N26 comprende tre prelievi gratuiti ogni mese nella zona euro presso gli ATM abilitati al contactless.

Il conto consente inoltre di controllare le operazioni direttamente dall’app. È possibile bloccare la carta, modificare il PIN e abilitare o disabilitare specifiche tipologie di transazione.

Le spese si possono gestire direttamente dall’app

N26 Business Standard permette di tenere separate le entrate e le uscite dell’attività da quelle personali. La gestione comprende il monitoraggio delle transazioni e le Statistiche per avere una visione delle spese a fine mese.

MoneyBeam permette inoltre di inviare, ricevere e richiedere denaro all’istante.

L’assistenza clienti opera via chat 24 ore su 24, anche in italiano, oltre che in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Quanto costa il conto per freelance N26 Business Standard

Il principale elemento economico del conto N26 Business Standard è l’assenza del canone. Restano invece alcuni costi legati alle carte e alle funzionalità aggiuntive, secondo il piano scelto.

VoceN26 Business Standard
Canone del conto0 €
Cashback sugli acquisti0,1%
Carta virtualeGratuita
Carta fisica10 € una tantum
Prelievi gratuiti nella zona euro3 al mese
Assistenza via chat24/7
Carte virtuali aggiuntive2,59 € ciascuna

L’apertura non richiede documenti cartacei né un deposito minimo. Servono uno smartphone e un documento d’identità valido.

Il conto deve essere intestato al lavoratore autonomo e può essere aperto a proprio nome.

Apri il conto N26 Business Standard
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