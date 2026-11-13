Fino a 2.000 euro di liquidità immediata, con possibilità di rimborso in un periodo compreso tra 3 e 12 mesi: è questa la caratteristica principale di Credit Boost Hype, la linea di credito rotativa accessibile direttamente dall’app di Hype.

Il servizio di Hype, erogato da Sella Personal Credit S.p.A., consente ai clienti maggiorenni di ottenere una somma da utilizzare per affrontare spese impreviste, finanziare acquisti oppure rateizzare pagamenti effettuati negli ultimi tre mesi.

L’attivazione del servizio di Hype richiede una valutazione del merito creditizio e il rispetto di specifici requisiti.

Credit Boost di Hype: come funziona la linea di credito rotativa

Credit Boost di Hype mette a disposizione una riserva di denaro fino a 2.000 euro, utilizzabile attraverso una richiesta dall’applicazione. L’importo viene accreditato istantaneamente dopo l’approvazione e può servire anche per ricaricare il conto.

La funzionalità permette inoltre di rateizzare una spesa effettuata negli ultimi tre mesi, anche quando il negozio non offre direttamente questa modalità di pagamento.

L’utente sceglie quanto utilizzare e in quanti mesi restituire la somma, selezionando una durata compresa tra 3 e 12 mesi. La disponibilità residua e l’andamento dei rimborsi restano consultabili dall’app, insieme alla scadenza della rata successiva e agli importi già restituiti.

Quali sono requisiti e procedura per ottenere il credito

La richiesta è riservata ai maggiorenni e richiede tre condizioni preliminari:

Non avere mai registrato insoluti sugli addebiti diretti SEPA (SDD) effettuati tramite il conto.

Non presentare insoluti relativi agli eventuali canoni del conto.

Aver compiuto 18 anni.

La procedura parte dalla sezione Credito dell’app, selezionando Credit Boost. Dopo la verifica dei requisiti, occorre confermare i dati anagrafici e integrare le informazioni richieste. Servono la tessera sanitaria, un IBAN aggiuntivo e la busta paga.

Sella Personal Credit verifica il profilo del richiedente anche attraverso le banche dati. La valutazione richiede alcune ore e l’esito arriva tramite email. Il possesso dei requisiti, quindi, non garantisce automaticamente l’apertura della linea di credito.

Quanto costa Credit Boost: commissioni e imposta

Il costo del servizio di Hype dipende dall’importo utilizzato, dalla commissione mensile applicata e dal numero di rate scelto. Non si tratta quindi di un servizio gratuito: la commissione cresce in funzione della durata del rimborso e della somma richiesta.

Ad esempio, utilizzando 500 euro, con una commissione mensile dell’1% e un rimborso in cinque mesi, il costo complessivo ammonta a 25 euro. Sul primo utilizzo si aggiunge un’imposta sostitutiva di 5 euro, richiesta una sola volta.

La tabella riepiloga le condizioni economiche e operative indicate per il servizio.

Voce Condizioni Importo massimo 2.000 euro Durata del rimborso Da 3 a 12 mesi Commissione Mensile, variabile in base alle condizioni applicate Esempio su 500 euro 1% mensile per 5 mesi: 25 euro Imposta sostitutiva 5 euro sul primo utilizzo Canone prima dell’utilizzo Nessun costo Tempo di valutazione Alcune ore Erogatore del credito Sella Personal Credit S.p.A.

Convenienza e aspetti da valutare

Il principale vantaggio operativo consiste nell’accesso a una riserva di liquidità direttamente dall’app, senza dover avviare una richiesta separata per ogni singola spesa. La possibilità di scegliere la durata del rimborso offre inoltre una certa flessibilità nella gestione delle uscite mensili.

La convenienza economica richiede però un confronto tra commissioni e durata: allungare il piano comporta un costo complessivo maggiore. Prima di procedere è quindi opportuno verificare le condizioni applicabili alla propria richiesta, consultando la documentazione contrattuale e il modulo SECCI disponibili nell’app.