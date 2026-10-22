Credem Link consente ai nuovi clienti di ottenere 200 euro in Buoni Regalo Amazon.it aprendo un conto corrente online entro il 30 novembre 2026.
La promozione di Credem richiede l’inserimento del codice PROMOLINK durante la procedura di apertura e il rispetto di una condizione aggiuntiva.
L’iniziativa di Credem prevede infatti due alternative: ricevere almeno due accrediti dello stipendio entro il 31 maggio 2027 oppure sottoscrivere un Piano di Accumulo del Capitale (PAC) in fondi comuni, con versamenti minimi di 50 euro al mese, mantenendolo attivo fino alla stessa data. Il conto deve risultare attivo al termine dell’operazione.
Indice degli argomenti
Come ottenere il bonus Amazon da 200 euro con Credem Link
La sola apertura del conto di Credem non garantisce il premio. Per partecipare, occorre completare la richiesta entro il 30 novembre 2026, inserendo il codice promozionale PROMOLINK, e scegliere una delle due modalità previste.
- L’accredito dello stipendio richiede almeno due versamenti entro il 31 maggio 2027.
- In alternativa, è possibile sottoscrivere un PAC in fondi comuni con una rata minima di 50 euro mensili, da mantenere attivo fino alla scadenza dell’iniziativa.
Entrambe le opzioni comportano condizioni da valutare prima dell’adesione. In particolare, il PAC richiede versamenti periodici e un investimento in fondi comuni. Il premio resta subordinato al rispetto dei requisiti e al mantenimento del conto attivo alla data conclusiva.
Conto corrente online: servizi e apertura digitale
Credem Link comprende il conto corrente, l’Internet Banking, l’app Credem Mobile e una carta di debito a scelta. La gestione delle operazioni avviene online, mentre la consulenza resta disponibile in filiale oppure da remoto.
Per aprire il conto di Credem servono un documento d’identità oppure SPID, una connessione Internet e il riconoscimento tramite video selfie.
La procedura prevede l’inserimento dei dati personali, la scelta del consulente, la configurazione dell’offerta e la firma elettronica gratuita. Se l’apertura viene interrotta, è possibile riprenderla attraverso il link inviato via email.
Quanto costa il conto Credem Link
Il conto non prevede un canone mensile. Alcuni costi, tuttavia, dipendono dalla carta scelta e dalle operazioni effettuate.
La tabella riassume le condizioni economiche indicate nell’offerta.
|Voce
|Costo
|Canone del conto corrente
|0 €
|Internet Banking e app
|0 €
|Operazioni F24, MAV e RAV
|0 €
|Carta Credemcard su circuito Bancomat
|0 €
|Carta Credemcard Internazionale Mastercard
|0 € il primo anno, poi 1,50 €/mese
|Addebiti SDD e domiciliazioni bancarie
|0 €
|Bonifici online in euro, anche istantanei, verso Paesi SEPA ed extra SEPA
|0,50 €
|Prelievi in euro presso ATM Credem
|0 €
|Imposta di bollo
|0 € con giacenza media inferiore a 5.000 €; 34,20 €/anno oltre 5.000 €
Per conoscere limiti operativi e condizioni non riportate, è necessario consultare il Foglio informativo nella sezione trasparenza.
Carta di debito: quale scegliere
Il conto Credem Link consente di scegliere tra due carte realizzate in PVC riciclato.
- La Credemcard su circuito Bancomat non ha canone e permette di pagare nei negozi aderenti, prelevare in Italia ed effettuare pagamenti autostradali tramite Fastpay.
- La Credemcard Internazionale Mastercard offre anche pagamenti online, supporto ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay e prelievi presso gli ATM aderenti al circuito internazionale. Dopo il primo anno, questa carta costa 1,50 euro al mese.
La convenienza complessiva dipende quindi dall’utilizzo previsto: il canone zero del conto non elimina tutti i costi potenziali, mentre il bonus da 200 euro richiede il rispetto delle condizioni promozionali entro maggio 2027.
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