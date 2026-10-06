Un conto a zero spese con operatività digitale, servizi bancari inclusi e una componente di risparmio remunerata è la struttura di Credem Link, proposta ai nuovi clienti maggiorenni residenti in Italia.

L’offerta di Credem consente di aprire il conto online, con firma elettronica e assistenza a distanza o in filiale. La banca inoltre Conto Deposito Più e l’iniziativa Presentaci un amico.

Credem prevede condizioni differenziate per chi sceglie l’operatività online o l’attivazione del deposito in filiale.

Quanto costa il conto Credem Link

Il conto corrente di Credem non prevede un canone mensile. Restano gratuiti anche App Credem Mobile, Internet Banking, addebiti SDD, F24, MAV, RAV e prelievi presso gli ATM Credem.

I bonifici in euro, inclusi quelli istantanei, hanno invece un costo di 0,50 euro tramite App e Internet Banking. L’imposta di bollo non si applica sotto 5.000 euro di giacenza media. Oltre questa soglia ammonta a 34,20 euro annui.

L’accesso è riservato a nuovi clienti. Il conto deve essere monointestato e aperto online. Sono esclusi anche gli ex clienti che hanno chiuso un conto da meno di 18 mesi.

Le carte di debito in PVC riciclato

Sono disponibili due carte con condizioni differenti.

La Credemcard Bancomat® non ha canone e permette pagamenti, prelievi in Italia e utilizzo di Fastpay.

non ha canone e permette pagamenti, prelievi in Italia e utilizzo di Fastpay. La Credemcard Internazionale Mastercard è gratuita per il primo anno. Dal secondo costa 1,50 euro al mese. Consente acquisti online, pagamenti all’estero e collegamento ad Apple Pay e Google Pay.

Entrambe utilizzano PVC riciclato.

Servizio Costo Canone conto corrente 0 € App e Internet Banking 0 € Credemcard Bancomat® 0 € Credemcard Mastercard 0 € primo anno, poi 1,50 €/mese Bonifici online, anche istantanei 0,50 € F24, MAV e RAV 0 € Addebiti SDD 0 € Prelievi ATM Credem 0 € Imposta di bollo 0 € sotto 5.000 €, 34,20 €/anno sopra

Conto Deposito Più: fino al 4% lordo

La parte dedicata al risparmio prevede condizioni più favorevoli per chi accredita stipendio o pensione. Il rendimento con il conto di Credem arriva al 4% lordo annuo per sei mesi su nuova liquidità.

L’importo deve partire da 5.000 euro e può arrivare a 500.000 euro. Questa formula richiede l’attivazione in filiale.

Chi preferisce gestire tutto online può ottenere il 3% lordo annuo per sei mesi, con attivazione tramite App o Internet Banking. Anche in questo caso servono almeno 5.000 euro di nuova liquidità.

Lo svincolo anticipato comporta una penale dello 0,033% del capitale per ogni giorno residuo, con un minimo di 100 euro, oltre alla perdita degli interessi maturati.

Presentaci un amico: fino a 250 euro

La promozione consente di invitare fino a dieci persone. Per ogni nuovo cliente che apre il conto, attiva Internet Banking e sottoscrive due prodotti o servizi ammessi, arriva un buono Amazon.it da 25 euro.

Il beneficio massimo raggiunge quindi 250 euro. L’iniziativa resta valida fino al 30 novembre 2026.

Prima di valutare il rendimento del deposito, occorre quindi considerare durata del vincolo, liquidità necessaria e condizioni previste per lo svincolo.

Come si attiva Credem Link online

L’apertura del conto Credem Link può essere completata online in pochi passaggi. Per avviare la procedura servono un documento d’identità oppure l’identità digitale SPID, una connessione Internet e un dispositivo dotato di videocamera.

Il riconoscimento avviene anche tramite video selfie. Dopo l’inserimento dei dati, il cliente può scegliere il consulente, in filiale o da remoto, e configurare l’offerta. La procedura prosegue con la lettura delle condizioni e la sottoscrizione dei contratti attraverso la Firma Elettronica gratuita.

Se il processo viene interrotto, è possibile riprenderlo dal link ricevuto via email. L’attivazione digitale permette quindi di completare l’apertura senza recarsi necessariamente in filiale, mentre la consulenza resta disponibile durante la procedura.