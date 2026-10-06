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Credem Link spinge sul Phygital: conto online a canone zero, SPID e Conto Deposito fino al 4% con accredito stipendio

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Credem Link propone un conto corrente a canone zero con servizi digitali inclusi, carte di debito e accesso a Conto Deposito Più. Per i nuovi clienti il rendimento arriva al 4% lordo per sei mesi con accredito dello stipendio

Pubblicato il 6 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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conto a canone zero Credem
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Conto a zero spese di Credem: i 3 punti chiave

  • Account zero spese Credem Link con operatività digitale; App Credem Mobile e Internet Banking gratuiti; bonifici euro 0,50€; imposta di bollo 34,20€ oltre 5.000€ di giacenza.
  • Credemcard Bancomat® senza canone; Credemcard Internazionale Mastercard gratis 1° anno, poi 1,50€/mese; Conto Deposito Più fino al 4% lordo (filiale) o 3% online per 6 mesi, min 5.000€, max 500.000€.
  • Apertura online con SPID o documento e video selfie, sottoscrizione con Firma Elettronica; promozione Presentaci un amico: 25€ buono Amazon.it per nuovo cliente, fino a 10 amici (max 250€) fino al 30/11/2026.
Riassunto generato con AI

Un conto a zero spese con operatività digitale, servizi bancari inclusi e una componente di risparmio remunerata è la struttura di Credem Link, proposta ai nuovi clienti maggiorenni residenti in Italia.

L’offerta di Credem consente di aprire il conto online, con firma elettronica e assistenza a distanza o in filiale. La banca inoltre Conto Deposito Più e l’iniziativa Presentaci un amico.

Credem prevede condizioni differenziate per chi sceglie l’operatività online o l’attivazione del deposito in filiale.

Attiva il conto a canone zero di Credem

Quanto costa il conto Credem Link

Il conto corrente di Credem non prevede un canone mensile. Restano gratuiti anche App Credem Mobile, Internet Banking, addebiti SDD, F24, MAV, RAV e prelievi presso gli ATM Credem.

I bonifici in euro, inclusi quelli istantanei, hanno invece un costo di 0,50 euro tramite App e Internet Banking. L’imposta di bollo non si applica sotto 5.000 euro di giacenza media. Oltre questa soglia ammonta a 34,20 euro annui.

L’accesso è riservato a nuovi clienti. Il conto deve essere monointestato e aperto online. Sono esclusi anche gli ex clienti che hanno chiuso un conto da meno di 18 mesi.

Le carte di debito in PVC riciclato

Sono disponibili due carte con condizioni differenti.

  • La Credemcard Bancomat® non ha canone e permette pagamenti, prelievi in Italia e utilizzo di Fastpay.
  • La Credemcard Internazionale Mastercard è gratuita per il primo anno. Dal secondo costa 1,50 euro al mese. Consente acquisti online, pagamenti all’estero e collegamento ad Apple Pay e Google Pay.

Entrambe utilizzano PVC riciclato.

ServizioCosto
Canone conto corrente0 €
App e Internet Banking0 €
Credemcard Bancomat®0 €
Credemcard Mastercard0 € primo anno, poi 1,50 €/mese
Bonifici online, anche istantanei0,50 €
F24, MAV e RAV0 €
Addebiti SDD0 €
Prelievi ATM Credem0 €
Imposta di bollo0 € sotto 5.000 €, 34,20 €/anno sopra

Conto Deposito Più: fino al 4% lordo

La parte dedicata al risparmio prevede condizioni più favorevoli per chi accredita stipendio o pensione. Il rendimento con il conto di Credem arriva al 4% lordo annuo per sei mesi su nuova liquidità.

L’importo deve partire da 5.000 euro e può arrivare a 500.000 euro. Questa formula richiede l’attivazione in filiale.

Chi preferisce gestire tutto online può ottenere il 3% lordo annuo per sei mesi, con attivazione tramite App o Internet Banking. Anche in questo caso servono almeno 5.000 euro di nuova liquidità.

Lo svincolo anticipato comporta una penale dello 0,033% del capitale per ogni giorno residuo, con un minimo di 100 euro, oltre alla perdita degli interessi maturati.

Presentaci un amico: fino a 250 euro

La promozione consente di invitare fino a dieci persone. Per ogni nuovo cliente che apre il conto, attiva Internet Banking e sottoscrive due prodotti o servizi ammessi, arriva un buono Amazon.it da 25 euro.

Il beneficio massimo raggiunge quindi 250 euro. L’iniziativa resta valida fino al 30 novembre 2026.

Prima di valutare il rendimento del deposito, occorre quindi considerare durata del vincolo, liquidità necessaria e condizioni previste per lo svincolo.

Come si attiva Credem Link online

L’apertura del conto Credem Link può essere completata online in pochi passaggi. Per avviare la procedura servono un documento d’identità oppure l’identità digitale SPID, una connessione Internet e un dispositivo dotato di videocamera.

Il riconoscimento avviene anche tramite video selfie. Dopo l’inserimento dei dati, il cliente può scegliere il consulente, in filiale o da remoto, e configurare l’offerta. La procedura prosegue con la lettura delle condizioni e la sottoscrizione dei contratti attraverso la Firma Elettronica gratuita.

Se il processo viene interrotto, è possibile riprenderlo dal link ricevuto via email. L’attivazione digitale permette quindi di completare l’apertura senza recarsi necessariamente in filiale, mentre la consulenza resta disponibile durante la procedura.

Attiva il conto a canone zero di Credem
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