Covid-19, Qonto è accanto a Pmi e liberi professionisti

La neo-banca assicura continuità operativa e rende gratuiti alcuni servizi per aiutare la gestione finanziaria delle piccole imprese in questa difficile fase di emergenza sanitaria [...]

Per aiutare Pmi e professionisti nell’attuale momento di difficoltà causato dall’emergenza Coronavirus, Qonto ha deciso di rendere gratuiti alcuni dei suoi servizi, confermando contestualmente agli utenti la piena operatività delle sue risorse. Grazie alla natura digitale e online delle sue funzionalità, la neo-banca è infatti in grado di garantire una gestione senza interruzioni di spese e pagamenti. Il servizio clienti continua, come sempre, ad essere attivo per qualsiasi necessità di supporto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00, così come è confermata la possibilità di aprire nuovi conti, effettuare bonifici e addebiti diretti, utilizzare carte di debito Qonto e ordinarne nuove.

Tra i servizi resi ora gratuiti figurano le carte virtuali, sia quelle esistenti sia le nuove richieste, almeno fino al 30 aprile. Inoltre, dal momento che in questa fase può essere complicato gestire il business e tenere sotto controllo i costi, Qonto offre 2 mesi di prova gratuiti a tutti i nuovi clienti che apriranno un conto da ora fino almeno al 30 aprile, aumentando così l’accessibilità, da subito, a servizi che possono semplificare la gestione amministrativa della loro attività.