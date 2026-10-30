Ultimi articoli Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

NEWS

Conto HYPE Premium: servizi bancari evoluti, protezione acquisti, polizze viaggi e accesso alle lounge aeroportuali

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

Canone di 9,90 euro al mese, carta World Elite Mastercard e coperture assicurative per viaggi e acquisti. HYPE Premium integra servizi di pagamento, gestione delle spese e protezione in un unico conto

Pubblicato il 30 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Hype Premium
Aggiungi tra i preferiti su Google

Hype Premium: i 3 punti chiave

  • Canone mensile 9,90 euro con World Elite Mastercard, pagamenti e prelievi gratuiti, carta virtuale immediata e servizi bancari quotidiani via app.
  • Incluso pacchetto assicurativo per viaggi, acquisti e furti agli sportelli ATM (intermedia Wopta Assicurazioni); consultare massimali, franchigie ed esclusioni.
  • Bonus promozionale di 25 euro con codice CIAOHYPER (spesa ≥50€ in 30 giorni); apertura online, Box Risparmio e SplitHYPE per gestione risparmi e spese condivise.
Riassunto generato con AI

Il conto Hype Premium offre, con un canone mensile di 9,90 euro, una carta World Elite Mastercard, pagamenti e prelievi senza commissioni in tutto il mondo e un pacchetto assicurativo dedicato a viaggi, acquisti e furti agli sportelli ATM.

Il conto proposto da Hype attraverso l’applicazione bancaria ha l’obiettivo di riunire servizi finanziari e coperture accessorie.

L’offerta di Hype comprende anche strumenti per la gestione delle spese condivise, il risparmio e l’operatività quotidiana, oltre a un bonus promozionale di 25 euro.

Apri il conto Hype Premium

Carta World Elite Mastercard e operatività bancaria

La dotazione del conto Hype comprende una carta fisica World Elite Mastercard, utilizzabile per pagamenti online e nei negozi. È disponibile anche una carta virtuale, che consente di iniziare a utilizzare il conto prima della consegna del supporto fisico.

Tra le funzionalità figurano l’accredito dello stipendio, i bonifici istantanei, i prelievi gratuiti e i pagamenti PagoPA. L’applicazione permette inoltre di gestire bollettini, MAV/RAV, ricariche e pagamenti ricorrenti.

Non mancano i Box Risparmio personalizzabili, pensati per accantonare somme con obiettivi specifici. Il servizio SplitHYPE consente invece di creare gruppi di spesa, monitorare le uscite comuni e richiedere denaro agli altri partecipanti. Con chi non utilizza il conto è possibile regolare i pagamenti tramite bonifico.

Coperture assicurative e protezione degli acquisti

Uno degli elementi distintivi dell’offerta di Hype è il pacchetto assicurativo incluso nel canone, senza un costo aggiuntivo. Le coperture riguardano viaggi, assistenza medica, acquisti e furti agli sportelli ATM.

La componente assicurativa amplia quindi il perimetro dei servizi oltre le normali operazioni bancarie. Le polizze sono intermediate da Wopta Assicurazioni.

Garanzia estesa per grandi e piccoli elettrodomestici

Tra le coperture incluse figura la protezione degli elettrodomestici, che estende la tutela oltre la garanzia legale. Per i grandi apparecchi, come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni e condizionatori, la copertura prosegue fino a cinque anni dalla scadenza della garanzia legale. Il prezzo d’acquisto deve essere compreso tra 150 e 5.000 euro, con un massimale di 1.500 euro per sinistro.

I piccoli elettrodomestici, tra cui aspirapolvere, macchine da caffè, ferri da stiro e robot da cucina, beneficiano invece di un’estensione fino a tre anni. Sono ammessi acquisti tra 150 e 2.000 euro, con un rimborso massimo di 500 euro per sinistro.

La protezione riguarda anche i sistemi di intrattenimento, come televisori, soundbar, impianti Hi-Fi e console per videogiochi. In questo caso l’estensione dura un anno dalla scadenza della garanzia legale, per prodotti acquistati tra 150 e 5.000 euro. Il massimale raggiunge 1.500 euro per sinistro. Il limite complessivo è di 2.500 euro per anno assicurativo, senza un numero massimo di sinistri annuali.

Viaggi, acquisti e protezione digitale

Il pacchetto assicurativo comprende anche garanzie per gli spostamenti. Le spese mediche urgenti sostenute all’estero possono raggiungere un massimale di 1 milione di euro. Sono previste inoltre coperture per medicinali, trasporti di emergenza e cure odontoiatriche.

L’assistenza comprende consulti medici telefonici, invio di medicinali, interprete e organizzazione del rientro sanitario o anticipato. Sono contemplati anche imprevisti come ritardi aerei e problemi relativi ai bagagli. Le garanzie includono inoltre annullamento, interruzione e riprotezione del viaggio.

Tra i vantaggi aggiuntivi compare infine l’accesso alle lounge aeroportuali, un servizio che amplia le dotazioni dedicate ai viaggiatori.

Come funzionano la Protezione Acquisti e gli altri servizi

Sul fronte degli acquisti, la Protezione Acquisti copre furti e danni materiali accidentali ai beni idonei comprati in Italia nei primi 60 giorni. Il rimborso arriva fino a 2.000 euro per sinistro. La Protezione del Prezzo riconosce invece la differenza quando lo stesso prodotto viene trovato a un prezzo inferiore entro 60 giorni dall’acquisto, con un limite di 500 euro.

La componente di sicurezza comprende anche il furto dei contanti prelevati allo sportello ATM: la copertura opera in caso di scippo o rapina entro quattro ore dal prelievo e nel raggio di 500 metri, fino a 500 euro.

Completano il pacchetto l’assistenza digitale, con interventi da remoto o a domicilio per problemi informatici, reti domestiche e virus, fino a due sinistri all’anno, e la tutela legale Cyber Risk. Quest’ultima copre controversie relative a furti d’identità digitale, reputazione online e acquisti e-commerce, fino a 2.500 euro per sinistro.

Quanto costa HYPE Premium e come ottenere il bonus

Il canone rappresenta il principale costo ricorrente. La promozione CIAOHYPER permette inoltre di recuperare 25 euro sulle prime spese effettuate con la carta, rispettando le condizioni previste.

VoceCosto o condizione
Canone mensile9,90 euro
Canone annuale118,80 euro
Carta World Elite MastercardInclusa
Pagamenti in tutto il mondoGratuiti
Prelievi in tutto il mondoGratuiti
Pacchetto assicurativoIncluso
Bonus CIAOHYPER25 euro
Spesa minima promozionale50 euro entro 30 giorni

Per ottenere il bonus occorre inserire CIAOHYPER durante la registrazione o l’upgrade e spendere almeno 50 euro con carta fisica o virtuale nei 30 giorni successivi all’apertura.

Il rimborso di 25 euro arriva entro sette giorni lavorativi dal completamento delle condizioni. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con precedenti bonus d’ingresso.

Come aprire il conto

La procedura avviene online: bisogna compilare i dati richiesti, indicare l’indirizzo di consegna della carta, verificare l’identità e firmare il contratto.

La risposta sull’accettazione della richiesta arriva generalmente entro un giorno lavorativo.

La carta fisica può richiedere fino a 30 giorni lavorativi per la consegna, mentre quella virtuale permette di utilizzare subito i servizi disponibili.

Apri il conto Hype Premium
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti
Le più votate
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Conto senza canone Crédit Agricole

  • News

    Crédit Agricole: conto senza canone con bonus fino a 250 euro, ecco come funziona l'offerta

    07 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Conto a canone zero Credem

  • News

    Digital onboarding e Wellbanking: come la solidità di Credem sfida le fintech con il conto Credem Link

    14 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Conto Credem con buono Amazon

  • NEWS

    Conto online Credem Link a canone zero: 200 euro in Buoni Amazon entro il 30 novembre

    20 Ott 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Revolut Business piani

  • NEWS

    Revolut Business, dai piani da Basic a Enterprise alle funzionalità avanzate

    05 Ott 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi