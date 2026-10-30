Il conto Hype Premium offre, con un canone mensile di 9,90 euro, una carta World Elite Mastercard, pagamenti e prelievi senza commissioni in tutto il mondo e un pacchetto assicurativo dedicato a viaggi, acquisti e furti agli sportelli ATM.

Il conto proposto da Hype attraverso l’applicazione bancaria ha l’obiettivo di riunire servizi finanziari e coperture accessorie.

L’offerta di Hype comprende anche strumenti per la gestione delle spese condivise, il risparmio e l’operatività quotidiana, oltre a un bonus promozionale di 25 euro.

Carta World Elite Mastercard e operatività bancaria

La dotazione del conto Hype comprende una carta fisica World Elite Mastercard, utilizzabile per pagamenti online e nei negozi. È disponibile anche una carta virtuale, che consente di iniziare a utilizzare il conto prima della consegna del supporto fisico.

Tra le funzionalità figurano l’accredito dello stipendio, i bonifici istantanei, i prelievi gratuiti e i pagamenti PagoPA. L’applicazione permette inoltre di gestire bollettini, MAV/RAV, ricariche e pagamenti ricorrenti.

Non mancano i Box Risparmio personalizzabili, pensati per accantonare somme con obiettivi specifici. Il servizio SplitHYPE consente invece di creare gruppi di spesa, monitorare le uscite comuni e richiedere denaro agli altri partecipanti. Con chi non utilizza il conto è possibile regolare i pagamenti tramite bonifico.

Coperture assicurative e protezione degli acquisti

Uno degli elementi distintivi dell’offerta di Hype è il pacchetto assicurativo incluso nel canone, senza un costo aggiuntivo. Le coperture riguardano viaggi, assistenza medica, acquisti e furti agli sportelli ATM.

La componente assicurativa amplia quindi il perimetro dei servizi oltre le normali operazioni bancarie. Le polizze sono intermediate da Wopta Assicurazioni.

Garanzia estesa per grandi e piccoli elettrodomestici

Tra le coperture incluse figura la protezione degli elettrodomestici, che estende la tutela oltre la garanzia legale. Per i grandi apparecchi, come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni e condizionatori, la copertura prosegue fino a cinque anni dalla scadenza della garanzia legale. Il prezzo d’acquisto deve essere compreso tra 150 e 5.000 euro, con un massimale di 1.500 euro per sinistro.

I piccoli elettrodomestici, tra cui aspirapolvere, macchine da caffè, ferri da stiro e robot da cucina, beneficiano invece di un’estensione fino a tre anni. Sono ammessi acquisti tra 150 e 2.000 euro, con un rimborso massimo di 500 euro per sinistro.

La protezione riguarda anche i sistemi di intrattenimento, come televisori, soundbar, impianti Hi-Fi e console per videogiochi. In questo caso l’estensione dura un anno dalla scadenza della garanzia legale, per prodotti acquistati tra 150 e 5.000 euro. Il massimale raggiunge 1.500 euro per sinistro. Il limite complessivo è di 2.500 euro per anno assicurativo, senza un numero massimo di sinistri annuali.

Viaggi, acquisti e protezione digitale

Il pacchetto assicurativo comprende anche garanzie per gli spostamenti. Le spese mediche urgenti sostenute all’estero possono raggiungere un massimale di 1 milione di euro. Sono previste inoltre coperture per medicinali, trasporti di emergenza e cure odontoiatriche.

L’assistenza comprende consulti medici telefonici, invio di medicinali, interprete e organizzazione del rientro sanitario o anticipato. Sono contemplati anche imprevisti come ritardi aerei e problemi relativi ai bagagli. Le garanzie includono inoltre annullamento, interruzione e riprotezione del viaggio.

Tra i vantaggi aggiuntivi compare infine l’accesso alle lounge aeroportuali, un servizio che amplia le dotazioni dedicate ai viaggiatori.

Come funzionano la Protezione Acquisti e gli altri servizi

Sul fronte degli acquisti, la Protezione Acquisti copre furti e danni materiali accidentali ai beni idonei comprati in Italia nei primi 60 giorni. Il rimborso arriva fino a 2.000 euro per sinistro. La Protezione del Prezzo riconosce invece la differenza quando lo stesso prodotto viene trovato a un prezzo inferiore entro 60 giorni dall’acquisto, con un limite di 500 euro.

La componente di sicurezza comprende anche il furto dei contanti prelevati allo sportello ATM: la copertura opera in caso di scippo o rapina entro quattro ore dal prelievo e nel raggio di 500 metri, fino a 500 euro.

Completano il pacchetto l’assistenza digitale, con interventi da remoto o a domicilio per problemi informatici, reti domestiche e virus, fino a due sinistri all’anno, e la tutela legale Cyber Risk. Quest’ultima copre controversie relative a furti d’identità digitale, reputazione online e acquisti e-commerce, fino a 2.500 euro per sinistro.

Quanto costa HYPE Premium e come ottenere il bonus

Il canone rappresenta il principale costo ricorrente. La promozione CIAOHYPER permette inoltre di recuperare 25 euro sulle prime spese effettuate con la carta, rispettando le condizioni previste.

Voce Costo o condizione Canone mensile 9,90 euro Canone annuale 118,80 euro Carta World Elite Mastercard Inclusa Pagamenti in tutto il mondo Gratuiti Prelievi in tutto il mondo Gratuiti Pacchetto assicurativo Incluso Bonus CIAOHYPER 25 euro Spesa minima promozionale 50 euro entro 30 giorni

Per ottenere il bonus occorre inserire CIAOHYPER durante la registrazione o l’upgrade e spendere almeno 50 euro con carta fisica o virtuale nei 30 giorni successivi all’apertura.

Il rimborso di 25 euro arriva entro sette giorni lavorativi dal completamento delle condizioni. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con precedenti bonus d’ingresso.

Come aprire il conto

La procedura avviene online: bisogna compilare i dati richiesti, indicare l’indirizzo di consegna della carta, verificare l’identità e firmare il contratto.

La risposta sull’accettazione della richiesta arriva generalmente entro un giorno lavorativo.

La carta fisica può richiedere fino a 30 giorni lavorativi per la consegna, mentre quella virtuale permette di utilizzare subito i servizi disponibili.