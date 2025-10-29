Il conto corrente aziendale online, diventato oggi uno degli strumenti essenziali per imprese di ogni dimensione, dai liberi professionisti alle start-up individuali fino alle PMI consolidate.

In un’economia sempre più digitale, anche le fondamenta della gestione d’impresa stanno cambiando. La vecchia banca con sportello fisico, appuntamenti su appuntamenti e documenti da firmare su carta, lascia sempre più spazio a soluzioni agili, digitali, immediate.

Aprire un conto aziendale online non è solo una questione di comodità. È una scelta strategica: per tenere sotto controllo la fiscalità, le spese, per separare in modo chiaro il privato dal professionale, per avere accesso a strumenti finanziari evoluti — spesso anche più economici dei conti tradizionali.

Come scegliere il miglior conto corrente aziendale online

Aprire un conto corrente business offre numerosi vantaggi, tra cui un accesso semplificato a prodotti finanziari e finanziamenti. I conti aziendali facilitano anche la gestione dei pagamenti: ad esempio, consentono di effettuare pagamenti collettivi degli stipendi e di impostare pagamenti automatici per le fatture, integrandosi perfettamente con i programmi di fatturazione elettronica. Inoltre, semplificano la gestione degli accrediti, poiché molti negozi collegano il conto aziendale direttamente al POS.

A differenza dei conti per privati, il conto aziendale è obbligatorio per:

contabilità ordinaria di aziende o ditte individuali con un fatturato annuo superiore a 400.000 euro

collegare più carte di credito al conto

registrare operazioni finanziarie alla società

Ad esempio, se un titolare acquista uno smartphone per un collaboratore utilizzando la carta aziendale, il mittente risulterà essere l’impresa stessa.

Finom: soluzioni digitali per liberi professionisti e PMI

FINOM Start 4.7 Istituto Bancario: PNL Fintech BV App Mobile / Internet Banking: ✓ Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 14 € con fatturazione annuale (altrimenti 17€) CarteIncluse: 2 fisiche, virtuali illimitati Costo Bonifici e Addebiti: gratis 70/mese, poi 1€ a op. Conti Multipli: puoi aggiungere altri 2 utenti Fatturazione Elettronica: ✓ Cashback: 2% APRI IL TUO CONTO

Finom propone un conto business che combina con strumenti di fatturazione elettronica e gestione contabile.

Finom piano Premium

Il piano Premium di Finom può essere provato gratuitamente per un mese, e propone:

Conto aziendale: IBAN italiano con un’apertura conto garantita entro 24 ore. Questo conto è pensato per essere gestito interamente tramite un’app mobile, disponibile 24/7.

con un’apertura conto garantita entro 24 ore. Questo conto è pensato per essere gestito interamente tramite un’app mobile, disponibile 24/7. Fatturazione elettronica: Il conto è integrato con un sistema di fatturazione elettronica. Si possono inviare fatture direttamente dall’app e il sistema associa automaticamente le fatture ai pagamenti ricevuti, semplificando la riconciliazione contabile.

Il conto è integrato con un sistema di fatturazione elettronica. Si possono inviare fatture direttamente dall’app e il sistema associa automaticamente le fatture ai pagamenti ricevuti, semplificando la riconciliazione contabile. Cashback: È previsto un cashback fino al 3% sulle spese effettuate con le carte.

È previsto un sulle spese effettuate con le carte. Gestione delle spese e dei documenti: L’app ci permette di gestire la contabilità in modo più efficiente: si possono associare le transazioni alle fatture, digitalizzare ricevute e altri documenti scattando una foto e categorizzare le spese per monitorare i bilanci.

L’app ci permette di gestire la contabilità in modo più efficiente: si possono associare le transazioni alle fatture, digitalizzare ricevute e altri documenti scattando una foto e categorizzare le spese per monitorare i bilanci. Utenti e carte: Il piano include la possibilità di avere fino a 5 utenti con 3 portafogli. Possiamo emettere un numero illimitato di carte virtuali e fino a 15 carte fisiche (massimo 3 per utente) senza costi di gestione mensili.

Il piano include la possibilità di avere fino a con 3 portafogli. Possiamo emettere un numero illimitato di e fino a (massimo 3 per utente) senza costi di gestione mensili. Pagamenti: I bonifici SEPA in entrata e in uscita, così come i bonifici con addebito diretto, sono illimitati. I pagamenti internazionali verso oltre 150 Paesi hanno una tariffa fissa di 5 euro, con tassi di cambio molto competitivi (Interbank + 0,5%) e una commissione di uscita dello 0,8%. È possibile pagare F24, MAV/RAV e PagoPA direttamente dall’app.

I bonifici SEPA in entrata e in uscita, così come i bonifici con addebito diretto, sono illimitati. I pagamenti internazionali verso oltre 150 Paesi hanno una tariffa fissa di 5 euro, con tassi di cambio molto competitivi (Interbank + 0,5%) e una commissione di uscita dello 0,8%. È possibile pagare F24, MAV/RAV e PagoPA direttamente dall’app. Limiti: I limiti di prelievo al bancomat sono di 2.000 euro, mentre il limite di pagamento con carta è di 100.000 euro.

Dettagli sui piani tariffari

L’offerta si articola su diversi piani, a seconda delle esigenze. I prezzi indicati si riferiscono al pagamento annuale (con uno sconto del 20%) e sono al netto dell’IVA.

Finom, piani per Freelance

Free: Un piano gratuito con funzionalità essenziali. Ha un solo utente, zero cashback, e commissioni per transazioni SEPA (€2) e per la gestione delle carte fisiche (€3 al mese).

Un piano gratuito con funzionalità essenziali. Ha un solo utente, zero cashback, e commissioni per transazioni SEPA (€2) e per la gestione delle carte fisiche (€3 al mese). Start: Costa €14/mese (IVA esclusa). Include 2 utenti, un cashback del 2% e bonifici SEPA gratuiti.

Costa €14/mese (IVA esclusa). Include 2 utenti, un cashback del 2% e bonifici SEPA gratuiti. Premium: Costa €34/mese (IVA esclusa). È il piano che abbiamo descritto in precedenza, con 5 utenti, un cashback del 3% e tutti i vantaggi inclusi.

Finom, piani per Società e Imprese

Anche in questo caso ci sono diverse opzioni, con funzionalità più avanzate per le aziende in crescita. I piani Start e Premium hanno le stesse caratteristiche di base dei piani per i freelance (ad esempio, numero di utenti e cashback), ma il piano Corporate offre funzionalità avanzate come 10 utenti, cashback illimitato (fino allo 0,5%) e pagamenti massivi.

Tra le fintech più dinamiche in Europa, Finom si è affermata come uno dei principali player nei servizi bancari digitali dedicati a liberi professionisti, partite IVA e piccole imprese. Il conto corrente aziendale proposto è pensato per un utilizzo completamente online, con IBAN italiano e strumenti integrati per gestire in modo fluido la quotidianità finanziaria.

L’approccio modulare e flessibile della piattaforma consente di adattare il servizio a diverse esigenze, con funzionalità che spaziano dalla gestione delle spese aziendali, alla fatturazione elettronica, fino all’integrazione con software di contabilità. L’obiettivo dichiarato di Finom è semplificare la vita a chi fa impresa, offrendo un ambiente digitale intuitivo, sicuro e compatibile con i ritmi delle attività moderne.

Le aziende possono:

gestire movimenti e carte da un’unica app;

monitorare in tempo reale entrate e uscite;

lavorare in team, grazie all’accesso condiviso con ruoli personalizzabili.

Anche se l’accesso a promozioni e condizioni specifiche può variare nel tempo, Finom rimane una scelta solida e flessibile per chi cerca un conto corrente aziendale snello, innovativo e incentrato sull’efficienza operativa.

Tabella comparativa dei piani Finom per Freelance, Società e Imprese

Caratteristica Freelance Free Start (Freelance/Imprese) Premium (Freelance/Imprese) Corporate Enterprise Prezzo (mensile) €0/mese €14/mese €34/mese €119/mese €249/mese Risparmio annuale – €36 €72 €360 €1080 Utenti inclusi 1 2 5 10 15 Canone per membro aggiuntivo – – – €15/mese €15/mese Cashback 0% 2% 3% Illimitato fino a 0,5% Illimitato fino a 1% Bonifici SEPA in uscita €2 €0 €0 €0 €0 Bonifici SEPA extra (>€200.000) – – – 0,1% 0% Pagamenti internazionali €5 (in/out) €5 (in/out) €5 (in/out) €5 (in/out) €5 (in/out) Comm. pag. intern. in uscita 2% 0,9% 0,8% 0,5% 0,3% Pagamenti massivi No No No Sì Sì Limite pagamenti con carta – – – €100.000 €100.000 Limite prelievi ATM – – – €5000 €5000 Carte fisiche per utente 1 (con canone mensile) Sì (gratuite) Sì (gratuite) 3 (gratuite) 3 (gratuite) Gestione ruoli e utenti No No No Sì Sì Pagamenti con PagoPA, MAV, RAV Sì Sì Sì Sì Sì Account Manager dedicato No No Sì Sì Sì Costo revoca pag. intern. – – – €60 €60

Vivid Money: cashback e IBAN multipli

Vivid Money 4.6 Istituto Bancario: Vivid Money App Mobile / Internet Banking: sì Apertura: Online Canone Mensile: 0€ (Free Start) Bonifici: 0€, gratis area SEPA Prelievi: Fino a 5k€/mese APRI IL TUO CONTO

L’offerta di Vivid Money riguarda un conto aziendale digitale molto versatile, che unisce le funzionalità di un conto corrente con strumenti di gestione finanziaria moderni. Si adatta a diverse esigenze, offrendo piani che vanno da un’opzione base gratuita a soluzioni più complete e a pagamento per chi ha bisogno di un maggior numero di servizi, come più membri del team o un tasso di interesse più vantaggioso. Inoltre, tutti i piani a pagamento offrono due mesi di prova gratuita.

Vivid Money, propone conti azindali con IBAN multipli, gestione delle spese, cashback e integrazioni con software di contabilità e si rivolge a liberi professionisti, PMI ed Enterprise, con piani tariffari specifici per ogni categoria.

Il conto principale è gratuito, ma esistono diversi piani a pagamento che sbloccano funzionalità aggiuntive.

Punti di forza principali del conto Vivid Business

Conto gratuito con IBAN multipli: Si può aprire un conto gratuitamente e ottenere fino a 30 IBAN diversi. Questo è utile per organizzare le finanze aziendali, separando ad esempio i fondi per i collaboratori, le tasse o i risparmi.

Si può aprire un conto gratuitamente e ottenere fino a diversi. Questo è utile per organizzare le finanze aziendali, separando ad esempio i fondi per i collaboratori, le tasse o i risparmi. Tasso d’Interesse: Viene offerto un tasso d’interesse annuo del 4% lordo sui saldi positivi per i primi 4 mesi. Successivamente, il tasso varia in base al piano scelto. I fondi sono investiti in fondi del mercato monetario (FCM) per garantire sicurezza e rendimento.

Viene offerto un tasso d’interesse annuo del sui saldi positivi per i primi 4 mesi. Successivamente, il tasso varia in base al piano scelto. I fondi sono investiti in fondi del mercato monetario (FCM) per garantire sicurezza e rendimento. Cashback: Si riceve cashback sugli acquisti effettuati con la carta VISA. La percentuale di cashback varia in base al piano e alle categorie di spesa (es. Amazon, Facebook Ads, Google Ads) che si può selezionare ogni mese.

Si riceve cashback sugli acquisti effettuati con la carta VISA. La percentuale di cashback varia in base al piano e alle categorie di spesa (es. Amazon, Facebook Ads, Google Ads) che si può selezionare ogni mese. Gestione carte e team: Possiamo emettere carte fisiche e virtuali gratuite per ogni membro del team. È possibile impostare limiti di spesa e autorizzazioni personalizzate per ogni collaboratore, permettendo una gestione più sicura e controllata.

Possiamo emettere carte fisiche e virtuali gratuite per ogni membro del team. È possibile impostare limiti di spesa e autorizzazioni personalizzate per ogni collaboratore, permettendo una gestione più sicura e controllata. Integrazioni: Il conto si integra con software di contabilità molto diffusi (come DATEV, sevDesk, Odoo, Sage). Questo automatizza la sincronizzazione delle transazioni e semplifica la gestione contabile, riducendo l’inserimento manuale dei dati.

Piani tariffari e costi dei conti Vivid Business

Vivid Money propone conti mensili o annuali per tre diverse categorie di business: liberi professionisti, PMI e grandi aziende.

Conti Vivid Money per liberi professionisti

I piani Vivid Money Standard, Prime, Pro e Pro+ sono ideali per attività individuali e offrono un risparmio significativo (fino al 24%) scegliendo il pagamento annuale.

Piano Canone mensile (pagamento mensile) Canone mensile (pagamento annuale) Ideale per Standard 0 € / mese 0 € / mese Nuovi professionisti: banking aziendale essenziale senza canoni. Prime 8,9 € / mese 6,9 € / mese Ideale per attività in crescita: più strumenti e flussi quotidiani più fluidi. Pro 24,9 € / mese 18,9 € / mese Per professionisti molto impegnati con volumi alti: controlli avanzati e operazioni rapide. Pro+ 50 € / mese 41 € / mese Freelancer full-time ad alto volume: vantaggi massimi e controllo di livello pro.

Conti Vivid Money per PMI

I piani Vivid Money Free Start, Basic e Pro sono pensati per le aziende con transazioni e volumi più strutturati.

Piano Canone mensile (pagamento mensile) Canone mensile (pagamento annuale) Ideale per Free Start 0 € / mese 0 € / mese Aziende appena registrate che iniziano con funzioni chiave gratis. Basic 8,9 € / mese 6,9 € / mese Piccole aziende con transazioni regolari che vogliono un banking affidabile e a basso costo. Pro 24,9 € / mese 18,9 € / mese Aziende in crescita con più attività: per tenere i team rapidi allineati.

I piani a pagamento offrono due mesi di prova gratuita e un risparmio fino al 24% con il canone annuale.

Conti Vivid Money per grandi aziende

I piani Vivid Money Enterprise e Enterprise+ sono dedicati alle aziende più grandi e complesse.

Piano Canone mensile (pagamento mensile) Canone mensile (pagamento annuale) Ideale per Enterprise 96 € / mese 79 € / mese (IVA esclusa) Aziende più grandi che richiedono governance solida e supporto dedicato. Enterprise+ 319 € / mese 249 € / mese (IVA esclusa) imprese complesse: partnership su misura, assistenza prioritaria e massima flessibilità.

Funzionalità comuni di tutti i piani Business

Tutti i piani per Liberi Professionisti, PMI ed Enterprise includono le seguenti funzionalità:

Conti: Gratuiti con IBAN unici illimitati.

Gratuiti con IBAN unici illimitati. Tasso d’interesse promozionale iniziale: 4% annuo (per i primi 4 mesi).

4% annuo (per i primi 4 mesi). Carte & Cashback: Carte virtuali e fisiche gratuite.

Carte virtuali e fisiche gratuite. Bonifici SEPA Instant: Gratuiti.

Gratuiti. Bonifici SWIFT in entrata: Gratuiti.

Gratuiti. Assistenza: Assistenza dedicata 24/7.

Assistenza dedicata 24/7. Altre Funzionalità: Documenti allegabili per la contabilità (illimitati nei piani a pagamento), Integrazioni (sevDesk, Lexware Office, DATEV e molti altri) gratuite, Cashback sui viaggi di lavoro fino al 30%, Cripto Guadagni fino a 8% APY, e Tesoreria (azioni, ETF, cripto) gratuita.

Ogni piano ha caratteristiche diverse che influiscono su:

Numero di conti e membri del team inclusi.

Tasso d’interesse dopo i primi 4 mesi promozionali.

dopo i primi 4 mesi promozionali. Percentuale di cashback garantito e su categorie selezionate.

garantito e su categorie selezionate. Numero di bonifici SEPA istantanei gratuiti.

Commissioni sui pagamenti con carta (per chi riceve pagamenti).

con carta (per chi riceve pagamenti). Numero di transazioni contabili incluse.

Ad esempio, il piano “Free Start” per le PMI è gratuito ma offre meno funzionalità (solo 5 bonifici istantanei SEPA gratuiti al mese, tasso d’interesse ridotto allo 0,1% dopo 4 mesi, ecc.), mentre il piano “Pro” a 19€/mese offre bonifici SEPA istantanei illimitati, un cashback migliore e un tasso d’interesse più alto dopo la promozione.

Per i liberi professionisti c’è anche un piano “Standard” a 0€/mese, con bonifici SEPA istantanei illimitati ma con limiti diversi per l’aggiunta di fondi e il cashback rispetto ai piani a pagamento.

Credem Business: conti gratis per 12 mesi

Conto Credem Business Light 5.0 Istituto Bancario: Credito Emiliano SpA App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione con IBAN: 5€ Canone Mensile: 7,5 € ma azzerato per i primi 12 mesi Costo Prelievo ATM: 2 € Costo Bonifici e Addebiti: da 0,50€ a 4,94€ Maggiorazioni per operazioni in divisa: variabili APRI IL TUO CONTO

Conto Credem Business Light e Conto Credem Business Now, sono due soluzioni di conto corrente aziendale, ognuna mirata a specifiche esigenze operative.

Offerta conto Credem Business Light

Conto Credem Business Light è un offerta è destinata a specifici segmenti del panorama economico professionale: ditte individuali, lavoratori autonomi e liberi professionisti. Sono escluse dall’adesione tipologie di clientela quali condomini e consorzi.

Per i nuovi clienti che attivano il conto tramite richiesta online, è applicato un canone azzerato (€0) per un periodo promozionale di 12 mesi.

Al termine dei primi 12 mesi, il canone mensile standard ammonta a €5.

Il canone a regime è rimborsabile nella sua interezza qualora il cliente, al momento dell’addebito, abbia sottoscritto e risultino attivi in conto corrente almeno 3 distinti prodotti/servizi accessori Credem a sua scelta, oltre al conto stesso (dettagli disponibili nei Fogli Informativi).

La gestione del conto è garantita dalla piattaforma di internet banking Business On, che abilita il cliente all’operatività online e all’utilizzo di una piattaforma integrata per servizi amministrativi e finanziari in modalità digitale.

L’istituto assicura il supporto tramite consulenza, che può essere richiesta da remoto con il proprio consulente dedicato.

Offerta conto Credem Business Now

Questa soluzione è specificatamente indirizzata a Piccole e Medie Imprese (PMI) con un fatturato annuo fino a 5 milioni di euro e ad altri titolari di partita IVA che utilizzano in prevalenza i servizi di internet, remote banking e phone banking.

L’offerta prevede il canone azzerato per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti che richiedono un appuntamento per l’attivazione.

I primi due canoni successivi all’adesione sono completamente rimborsati (con valuta all’ultimo giorno lavorativo del mese). Il rimborso del terzo canone è condizionato alla presenza di affidamenti Credem Banca nel mese di competenza.

Sibill, hub finanziaro e conto online

Conto Sibil 5.0 Istituto Bancario: Swan – App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione con IBAN: 0€ Canone Mensile: da 12€/mese Costo Prelievo ATM: 1€/prelievo Costo Bonifici e Addebiti: Gratuito Maggiorazioni per operazioni in divisa: variabili APRI IL TUO CONTO

La piattaforma Sibill è una soluzione tecnologica integrata, concepita per offrire alle Piccole e Medie Imprese (PMI) e alle aziende neo costituite uno strumento unico per la gestione amminastrativa, finanziaria e bancaria. L’obiettivo primario è centralizzare e semplificare le operazioni complesse, liberando tempo per l’attività aziendale principale.

Sibill funge da hub finanziario-amministrativo digitale. Serve essenzialmente a:

Centralizzare la gestione finanziaria: Offrire una visione chiara e unificata di tutti i flussi di cassa, bilanciando entrate e uscite in tempo reale. Semplificare gli adempimenti: Automatizzare le attività contabili e i pagamenti ricorrenti, riducendo l’intervento manuale e l’errore umano. Ottimizzare l’operatività bancaria: Integrare un conto aziendale (IBAN italiano) e carte per l’esecuzione diretta di transazioni e pagamenti.

Prezzi dell’abbonamento alla piattaforma

Segmento Aziendale Obiettivo Principale Prezzo Mensile (a partire da) Dettagli Aziende neo costituite Gestione semplice ed efficiente dei flussi di cassa. €69/mese Prezzo valido per abbonamenti annuali con fatturazione annuale. PMI sotto 1M€ di fatturato Monitoraggio di maggiori volumi e gestione di più conti. €129/mese Prezzo valido per abbonamenti annuali con fatturazione annuale. PMI sopra 1M€ di fatturato Piano altamente personalizzato sulle specifiche esigenze finanziarie. Piano su misura Il costo viene definito in base alla personalizzazione richiesta.

Conto aziendale e carte Sibill: offerta e vantaggi

Il conto aziendale Sibill è concepito per le PMI e si propone come una soluzione unica per centralizzare l’intera gestione finanziaria e amministrativa. Il servizio è offerto al costo di €19 al mese, non richiede l’abbonamento alla piattaforma ed è attualmente accessibile tramite lista d’attesa.

Caratteristiche principali del conto Sibill:

IBAN italiano: Garantisce la piena operatività nazionale.

Garantisce la piena operatività nazionale. Bonifici SEPA e SDD: Sono illimitati e gratuiti in uscita, permettendo il pagamento di fornitori, stipendi e addebiti ricorrenti senza costi aggiuntivi.

Sono illimitati e gratuiti in uscita, permettendo il pagamento di fornitori, stipendi e addebiti ricorrenti senza costi aggiuntivi. Pagamenti F24: Sono gestiti in modo automatico e programmabile, eliminando l’onere delle scadenze e dei moduli.

Sono gestiti in modo automatico e programmabile, eliminando l’onere delle scadenze e dei moduli. Carte aziendali: Inclusione di carte sia fisiche che virtuali.

Inclusione di carte sia fisiche che virtuali. Gestione centralizzata: Il conto mira a ottimizzare i flussi di cassa integrando la gestione finanziaria con la riconciliazione automatica di stipendi e fatture.

Revolut Business: internazionale e flessibile

Revolut Professional 4.5 Istituto Bancario: Revolut Bank App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione con IBAN: GRATIS Canone Mensile: piano Basic 10 € Costo Bonifici Internazionali: gratis 5/mese, poi 3 € a op. Costo Bonifici Locali: gratis 20/mese, poi 0.20 € a op. Carte Fisiche Incluse: NO Assistenza Prioritaria 24/7: sì APRI IL TUO CONTO

Revolut Business per i clienti business propone quattro piani tariffari diversi, progettati per adattarsi alle varie esigenze delle aziende, da quelle più piccole fino alle grandi imprese. La logica è semplice: più il piano è costoso, più funzionalità e limiti di utilizzo offre.

Revolut Business piano Basic a partire da 10 € al mese

Questo è il piano base, ideale per chi ha appena avviato un’attività o ha esigenze essenziali. Offre la possibilità di:

Gestire transazioni in oltre 35 valute con coordinate locali e internazionali.

Aggiungere un numero illimitato di dipendenti e emettere carte fisiche e virtuali.

Accettare pagamenti sia online che di persona.

Revolut Business piano Grow a partire da 30 € al mese

Questo piano è un passo avanti rispetto al Basic e si rivolge alle aziende che stanno crescendo e necessitano di maggiore flessibilità, specialmente nella gestione delle spese e dei pagamenti. Include tutte le funzionalità del piano Basic, a cui aggiunge:

Cambio valuta: si possono convertire fino a 15.000 € al mese al tasso interbancario, che di solito è il più vantaggioso.

si possono convertire fino a 15.000 € al mese al tasso interbancario, che di solito è il più vantaggioso. Bonifici: include un certo numero di bonifici senza commissioni.

include un certo numero di bonifici senza commissioni. Strumenti di controllo: offre funzionalità avanzate per la gestione delle spese, come controlli e approvazioni, e la possibilità di fare pagamenti multipli in una sola volta.

È l’opzione perfetta se l’azienda sta aumentando il volume delle transazioni e ha bisogno di una gestione più efficiente.

Revolut Business piano Scale a partire da 90 € al mese

Il piano Scale è pensato per le aziende che operano a livello globale e hanno bisogno di limiti più elevati. Include tutte le funzionalità dei piani Basic e Grow, ma con limiti molto più alti:

Cambio valuta: il limite per il cambio valuta al tasso interbancario sale a 60.000 € al mese.

il limite per il cambio valuta al tasso interbancario sale a 60.000 € al mese. Bonifici: offre 5 volte più bonifici esteri e 10 volte più bonifici nazionali senza commissioni rispetto ai piani precedenti.

Questo piano è l’ideale se la tua azienda ha un alto volume di transazioni internazionali e nazionali.

Revolut Business piano Enterprise (Prezzo personalizzato)

Questo piano è creato su misura per le esigenze di grandi aziende che hanno requisiti specifici. Invece di avere limiti fissi, si possono personalizzare i parametri in base alle necessità, come i limiti per i bonifici, il cambio valuta e altri servizi. Per conoscere il costo e le opzioni, è necessario parlare direttamente con l’ufficio vendite.

Hype Business: ideale per ditte individuali

HYPE Business 4.5 Istituto Bancario: Banca Sella App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 2,90 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Carte Fisiche Incluse: 1 APRI IL TUO CONTO

HYPE Business è un conto online pensato per ditte individuali e liberi professionisti con Partita IVA. L’offerta principale si basa su un bonus di benvenuto e un periodo di canone gratuito.

L’offerta di Hype Business

Bonus di 50€: n sintesi, dopo aver speso i 350€ richiesti entro 60 giorni dall’apertura del conto, HYPE accrediterà 50€ direttamente sul nostro conto per “annullare” o coprire in parte quelle spese.

n sintesi, dopo aver speso i 350€ richiesti entro 60 giorni dall’apertura del conto, HYPE accrediterà 50€ direttamente sul nostro conto per “annullare” o coprire in parte quelle spese. 12 mesi di canone gratuito: il canone mensile di 2,90€, che si traduce in 34,80€ all’anno e non ci verrà addebitato per il primo anno.

Come ottenere il bonus e il canone gratuito

Per avere questi vantaggi bisogna:

Aprire il conto entro il 30/09/2025, usando il codice promozionale WELCOMEBIZ. Spendere almeno 350€ con la carta HYPE Business (fisica o virtuale) entro 60 giorni dall’apertura del conto.

Cosa offre il conto Hype Business

Oltre alla promozione iniziale, il conto include diverse funzionalità utili per la gestione della nostra attività:

Pagamenti e bonifici: Si possono inviare bonifici (ordinari e istantanei) e pagare i modelli F24 semplificati in modo gratuito.

Si possono inviare bonifici (ordinari e istantanei) e pagare i modelli F24 semplificati in modo gratuito. Carta World Elite Mastercard: una carta di debito inclusa, con prelievi gratuiti in Italia e all’estero.

una carta di debito inclusa, con prelievi gratuiti in Italia e all’estero. Tax Manager: uno strumento per i professionisti in regime forfettario che aiuta a stimare e accantonare automaticamente le tasse e i contributi.

uno strumento per i professionisti in regime forfettario che aiuta a stimare e accantonare automaticamente le tasse e i contributi. Assicurazioni incluse: si ha una copertura assicurativa contro infortuni e malattie che ci garantisce fino a 3.000€ al mese in caso di inabilità temporanea a lavorare.

si ha una copertura assicurativa contro infortuni e malattie che ci garantisce fino a 3.000€ al mese in caso di inabilità temporanea a lavorare. Assistenza: un servizio clienti disponibile 7 giorni su 7 tramite WhatsApp, chat ed email.

un servizio clienti disponibile 7 giorni su 7 tramite WhatsApp, chat ed email. Benefici extra: grazie alla carta World Elite Mastercard, è possible accedere a sconti e offerte esclusive su servizi utili per la nostra professione, come abbonamenti per la formazione (Harvard Business Review), software gestionali (Zucchetti) o viaggi.

Costi del conto Hype Business

Ecco i costi principali:

Operazioni in divisa estera: è prevista una maggiorazione dell’1,5% sul tasso di cambio applicato da Mastercard.

Canone mensile: 2,90€ (gratuito per il primo anno se rispettate le condizioni della promozione).

Costi di attivazione: 0€.

Costi di ricarica: ricaricare tramite bonifico è gratuito, mentre ricaricare in contanti presso i punti vendita convenzionati costa 2€.

Prelievi: gratuiti in qualsiasi ATM (sportello bancario).

Tot conto business: semplicità per aziende e professionisti

Tot Essentials 4.5 App Mobile / Internet Banking: SI Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 84€ + IVA con pagamento annuale (oppure 9€/mese + IVA) Costo Prelievo ATM: 3,99% Costo Bonifici: GRATIS (bonifici SEPA) Carte Fisiche Incluse: 1 Assistenza: via chat o email APRI IL TUO CONTO

L’offerta si basa su tre piani principali a pagamento, con funzionalità crescenti, ma parte da una base comune:

Conto aziendale con IBAN italiano: Questo è il punto di partenza per tutte le altre funzionalità.

Questo è il punto di partenza per tutte le altre funzionalità. Carte aziendali: Vengono fornite carte per gestire le spese. I piani più avanzati offrono più opzioni (carte fisiche e virtuali) e più controllo.

Vengono fornite carte per gestire le spese. I piani più avanzati offrono più opzioni (carte fisiche e virtuali) e più controllo. Automazione e amministrazione: Il servizio punta a semplificare la contabilità e l’amministrazione, con funzioni come la gestione delle fatture e la riconciliazione automatica.

Il servizio punta a semplificare la contabilità e l’amministrazione, con funzioni come la gestione delle fatture e la riconciliazione automatica. Expense management: Strumenti per gestire le note spese in tempo reale, ad esempio tramite un’app, semplificando il lavoro del team e il processo di rimborso.

Strumenti per gestire le note spese in tempo reale, ad esempio tramite un’app, semplificando il lavoro del team e il processo di rimborso. Supporto: Viene offerto un servizio di assistenza clienti umano e non affidato a un chatbot.

Panoramica dei piani Tot Business

L’offerta Tot Business si articola su tre piani principali, ognuno con un costo e delle funzionalità specifiche, pensati per diverse esigenze aziendali:

Essentials: Questo è il piano base, pensato per la gestione quotidiana e le attività essenziali. Costo: 7 € al mese (con addebito annuale di 84€ + IVA), con i primi 30 giorni gratuiti. Cosa include: Un IBAN italiano, 100 operazioni in uscita all’anno, operazioni in entrata illimitate, una carta di credito Visa Business, e la possibilità di caricare e gestire le note spese da app.

Questo è il piano base, pensato per la gestione quotidiana e le attività essenziali. Plus: Questo è il piano “più scelto”, ideale per chi ha bisogno di gestire un maggior numero di transazioni e avere più controllo sulle fatture. Costo: 15 € al mese (con addebito annuale di 180€ + IVA), con i primi 30 giorni gratuiti. Cosa include: Un IBAN italiano, 250 operazioni in uscita all’anno (più del piano Essentials), una carta di credito Visa Business, una utenza Base inclusa per il team, e tutte le funzionalità di gestione delle note spese e delle fatture.

Questo è il piano “più scelto”, ideale per chi ha bisogno di gestire un maggior numero di transazioni e avere più controllo sulle fatture. Premium: È il piano più completo, pensato per aziende più grandi o con esigenze di gestione avanzate e un numero maggiore di collaboratori. Costo: 39 € al mese (con addebito annuale di 468€ + IVA), con i primi 30 giorni gratuiti. Cosa include: Un IBAN italiano, 700 operazioni in uscita all’anno, una carta di credito Visa Business, due utenze Base e una utenza Avanzata incluse per il team, e tutte le funzionalità di gestione e amministrazione.

È il piano più completo, pensato per aziende più grandi o con esigenze di gestione avanzate e un numero maggiore di collaboratori.

Confronto dettagliato delle funzionalità dei conti Tot Business

Ecco i punti salienti:

Operazioni in uscita: Il piano Essentials offre 100 operazioni annuali, mentre il piano Plus ne include 250. Per ogni operazione in eccesso, viene applicata una commissione di 0,50 €.

Il piano offre 100 operazioni annuali, mentre il piano ne include 250. Per ogni operazione in eccesso, viene applicata una commissione di 0,50 €. Carte di debito: Nel piano Essentials , le carte di debito fisiche e virtuali (Mastercard) non sono incluse. Nel piano Plus non sono incluse di default, ma si possono aggiungere a pagamento (add-on).

Nel piano , le carte di debito fisiche e virtuali (Mastercard) non sono incluse. Nel piano non sono incluse di default, ma si possono aggiungere a pagamento (add-on). Utenze (Accessi per il team): Il piano Essentials non include utenze per il team. Il piano Plus ne include 1 base, mentre il piano Premium ne include 2 base e 1 avanzata. È possibile acquistare utenze aggiuntive a pagamento.

Il piano non include utenze per il team. Il piano ne include 1 base, mentre il piano ne include 2 base e 1 avanzata. È possibile acquistare utenze aggiuntive a pagamento. Costi aggiuntivi: Non ci sono commissioni extra per i pagamenti inclusi nel piano.

Non ci sono commissioni extra per i pagamenti inclusi nel piano. Servizi esclusivi: Possibilità di aprire una Partita IVA o costituire una società online (SRL, Startup, ecc.), con il supporto di un commercialista. Questo servizio non è incluso nei piani, ma è un’opzione a parte.

Come scegliere il conto corrente aziendale online

A questo punto la nostra attenzione si sposta non tanto sul “cosa” ci serve (abbiamo già chiaro se ci servono F24, bonifici, ecc.), ma sul “come” trovare il prodotto finanziario con il miglior rapporto qualità-prezzo.

La chiave è analizzare le offerte non solo per il canone mensile, ma per i costi totali e i servizi inclusi che fanno la differenza nel lungo periodo.

1. Distinguere i canoni: “Zero” non significa sempre “Gratuito”

Molti conti online attirano con la promessa di un canone mensile “zero”. È un ottimo punto di partenza, ma è fondamentale leggere attentamente i dettagli per capire quando e come questo costo zero si applica.

Canone zero condizionato: Spesso il canone è azzerabile solo se si verifica una determinata condizione (es. accredito di un certo importo mensile, raggiungimento di un numero minimo di transazioni, etc.). Verificare se l’operatività aziendale rientra in queste condizioni.

Spesso il canone è azzerabile solo se si verifica una determinata condizione (es. accredito di un certo importo mensile, raggiungimento di un numero minimo di transazioni, etc.). Verificare se l’operatività aziendale rientra in queste condizioni. Canone zero per un periodo limitato: Molte offerte prevedono un canone gratuito per i primi 6 o 12 mesi, per poi passare a un costo fisso. Sebbene utile per “provare” il servizio, non rappresenta una soluzione a lungo termine.

Consiglio pratico: Sarebbe utile cercare offerte che garantiscano il canone a zero senza vincoli di tempo o, se condizionato, che la condizione sia facilmente rispettabile dalla nostra attività.

2. Analizzare i costi delle operazioni

Il costo delle singole transazioni può incidere pesantemente sul bilancio aziendale, specialmente per chi effettua molti bonifici o pagamenti.

Numero di operazioni incluse: La maggior parte dei conti online offre un pacchetto di operazioni (es. bonifici, F24) incluse nel canone mensile. Se la nostra attività ha un alto volume di transazioni, un conto con un canone leggermente più alto ma con un numero illimitato o molto elevato di operazioni incluse può risultare più conveniente di un conto a canone zero che addebita ogni singolo movimento.

La maggior parte dei conti online offre un pacchetto di operazioni (es. bonifici, F24) incluse nel canone mensile. Se la nostra attività ha un alto volume di transazioni, un conto con un canone leggermente più alto ma con un numero illimitato o molto elevato di operazioni incluse può risultare più conveniente di un conto a canone zero che addebita ogni singolo movimento. Costo dei bonifici istantanei: I bonifici istantanei sono un servizio molto utile, ma spesso comportano un costo aggiuntivo. Diventa quindi necessario valutare se questo servizio è fondamentale per la nostra attività e se il costo è sostenibile.

I bonifici istantanei sono un servizio molto utile, ma spesso comportano un costo aggiuntivo. Diventa quindi necessario valutare se questo servizio è fondamentale per la nostra attività e se il costo è sostenibile. Commissioni sui pagamenti e versamenti: Se riceviamo o effettuiamo pagamenti con RiBa, pagoPA, o se abbiamo bisogno di versare contanti, verificare le commissioni applicate per questi servizi.

Consiglio pratico: Possiamo calcolare il volume medio mensile di operazioni e confrontalo con i pacchetti offerti. Facciamo una simulazione del costo totale mensile includendo canone e commissioni per un mese “tipo” di attività.

3. Valutare le funzionalità “extra” incluse nel prezzo

La convenienza non è solo una questione di cifre, ma anche di valore aggiunto. I conti online più moderni, spesso offerti da fintech, includono funzionalità che possono semplificare la vita dell’imprenditore e ridurre i costi di altri software.

Fatturazione elettronica e contabilità: Alcuni conti, come Finom, integrano strumenti per la fatturazione elettronica e la gestione contabile. Avere questi servizi inclusi nel canone del conto significa poter risparmiare sul costo di software esterni.

Alcuni conti, come Finom, integrano strumenti per la fatturazione elettronica e la gestione contabile. Avere questi servizi inclusi nel canone del conto significa poter risparmiare sul costo di software esterni. Carte aziendali e gestione spese: Se abbiamo dipendenti o collaboratori, la possibilità di creare carte virtuali/fisiche con limiti di spesa personalizzabili e la gestione centralizzata delle note spese può farci risparmiare tempo e semplificare il controllo dei costi.

Se abbiamo dipendenti o collaboratori, la possibilità di creare carte virtuali/fisiche con limiti di spesa personalizzabili e la gestione centralizzata delle note spese può farci risparmiare tempo e semplificare il controllo dei costi. Servizi per l’internazionalizzazione: Per chi opera con l’estero, un conto come Revolut Business, che supporta più valute e offre tassi di cambio competitivi, può generare un risparmio significativo sulle commissioni di cambio e sui bonifici SWIFT.

Consiglio pratico: Facciamo un elenco dei software e dei servizi che usiamo per la gestione amministrativa (fatturazione, note spese, ecc.) e valutiamo se un conto corrente che li integra ci permetterebbe di disdirne alcuni, ottenendo un risparmio complessivo.

4. Tenere d’occhio le promozioni e i bonus

Il mercato dei conti aziendali online è molto competitivo. Banche e fintech lanciano regolarmente promozioni per attrarre nuovi clienti.

Canoni gratuiti per un periodo: Come già menzionato, molti conti offrono i primi mesi gratuiti. Sebbene non sia una soluzione definitiva, può essere un modo per testare il servizio senza costi.

Come già menzionato, molti conti offrono i primi mesi gratuiti. Sebbene non sia una soluzione definitiva, può essere un modo per testare il servizio senza costi. Bonus di benvenuto: Promozioni come un bonus in denaro (es. HYPE Business con un bonus di 50€ e canone zero per 12 mesi) possono essere un incentivo interessante, ma non devono essere l’unico fattore decisionale.

Promozioni come un bonus in denaro (es. HYPE Business con un bonus di 50€ e canone zero per 12 mesi) possono essere un incentivo interessante, ma non devono essere l’unico fattore decisionale. Sconti su servizi aggiuntivi: Alcune banche offrono sconti o canoni a zero per l’utilizzo di POS fisici o virtuali.

Consiglio pratico: Dobbiamo essere consapevoli che le promozioni sono temporanee e dobbiamo informarci sempre sulle condizioni per capire cosa succede una volta terminato il periodo promozionale.

Principali vantaggi di un conto corrente aziendale online

Aprire un conto corrente aziendale online non è solo una scelta moderna: è una leva di efficienza, che aiuta nella gestione semplificata delle finanze aziendali.

La vera rivoluzione sta nell’automazione. Molti conti offrono dashboard che:

categorizzano spese automaticamente,

producono report mensili,

consentono di associare fatture a ogni entrata/uscita.

Secondo un report McKinsey del 2023, le aziende che automatizzano la gestione contabile risparmiano fino al 30% in costi di gestione amministrativa.

Riduzione dei costi operativi

Molti conti online hanno canone zero o canoni mensili molto bassi, e bonifici SEPA gratuiti. Inoltre, la maggior parte permette di evitare costi su servizi accessori come l’invio di carte, l’assistenza o l’accesso multiutente.

Una comparazione di Altroconsumo mostra che i conti online per aziende costano in media 50-70% in meno rispetto ai conti business delle banche tradizionali.

Accesso a funzionalità bancarie avanzate

Le carte virtuali usa e getta, i conti multivaluta, i limiti personalizzabili, le API per automazione: sono tutte funzioni che pochi anni fa erano riservate solo alle grandi aziende. Oggi, con un conto corrente aziendale online, sono accessibili anche a un freelance.

Come si apre un conto aziendale online

Documenti necessari per aprire un conto corrente aziendale online

La procedura varia da istituto a istituto, ma generalmente servono:

Documento d’identità del legale rappresentante

Codice fiscale e Partita IVA

Visura camerale (per società)

Atto costitutivo e statuto (per SRL o cooperative)

PEC e indirizzo aziendale

Con le banche digitali, il tutto si carica in pochi minuti tramite app o area personale.