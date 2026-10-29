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Conto aziendale Finom: tasso d’interesse al 5 per cento annuo sulla giacenza, bonifici SEPA illimitati e bonus fino a 650 euro

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Un tasso promozionale del 5% annuo per cinque mesi, bonifici SEPA gratuiti per sei mesi e un bonus fino a 650 euro: l’offerta per le imprese che aprono il conto aziendale entro il 31 ottobre 2026, rispettando le condizioni previste

Pubblicato il 29 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Bonus conto business Finom
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Bonus con il conto business Finom: i 3 punti chiave

  • Rendimento promozionale del 5% annuo per i primi cinque mesi fino a 200.000 euro; poi ritorno al tasso standard (0,5–2,25%) e non è un prodotto bancario o investimento.
  • Bonus fino a 650 euro (350 per Solo, Basic, Smart, 650 per Pro, Grow, Custom); apertura tra 21 settembre e 31 ottobre 2026 e spesa > 1.000 euro/mese nei primi due mesi.
  • Contabilità e fatturazione elettronica, carte fisiche/virtuali, gestione spese e team; sei mesi di bonifici SEPA gratuiti, IBAN italiano entro 24h; costi e canoni variano per piano.
Riassunto generato con AI

Un rendimento promozionale del 5% annuo sulla liquidità aziendale per cinque mesi e un bonus conto business fino a 650 euro sono al centro dell’offerta di Finom, rivolta a freelance e imprese che aprono un conto entro il 31 ottobre 2026.

La proposta di Finom comprende anche sei mesi di bonifici SEPA gratuiti e senza limiti, un IBAN italiano disponibile entro 24 ore e strumenti integrati per contabilità e fatturazione.

Con Finom, il vantaggio economico dipende dal piano scelto, dalla liquidità disponibile e dal rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il premio.

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Come funziona il rendimento del 5% sulla giacenza

Tutti i piani di Finom prevedono un tasso promozionale annuo del 5% per i primi cinque mesi, applicabile fino a 200.000 euro di giacenza. Al termine del periodo, il rendimento torna al tasso standard previsto dal piano, compreso tra lo 0,5% e il 2,25% annuo per le opzioni indicate.

Il rendimento effettivo dipende dalla liquidità mantenuta e dalla durata della promozione. Occorre inoltre considerare che il prodotto remunerato non costituisce un conto bancario, un investimento o un prodotto di risparmio.

Come ottenere bonus fino a 650 euro con il conto business di Finom

L’importo del premio varia in base al piano sottoscritto. I clienti che scelgono Solo, Basic o Smart possono ricevere 350 euro, mentre per Pro, Grow e Custom il bonus sale a 650 euro.

La promozione di Finom richiede l’apertura del conto entro il 31 ottobre 2026. Per ottenere il premio, l’impresa deve inoltre spendere oltre 1.000 euro al mese in transazioni effettuate con una carta idonea durante i primi due mesi.

Il bonus non è quindi automatico: la convenienza va valutata anche in base alle spese aziendali effettive.

Pagamenti, fatturazione e gestione delle spese inclusi

La piattaforma integra strumenti per la contabilità, la fatturazione elettronica e la gestione del team. Le funzionalità comprendono carte fisiche e virtuali, monitoraggio delle transazioni e gestione delle spese dei collaboratori.

Sono disponibili anche pagamenti tramite F24, pagoPA e MAV/RAV, oltre a bonifici internazionali e integrazioni con software contabili. L’offerta comprende inoltre sei mesi di bonifici SEPA gratuiti e senza limiti.

L’IBAN italiano è indicato come disponibile entro 24 ore, mentre il conto parte da zero euro al mese.

Quanto costa il conto aziendale di Finom

I costi del conto business cambiano in base al piano e alle modalità di pagamento. La tabella riepiloga i canoni mensili, i prezzi con pagamento annuale, i tassi standard e i bonus previsti.

PianoCanone mensileMensile con pagamento annualeTasso standard annuoBonus
Solo0 €0 €0,5%350 €
Basic21 €17 €1,25%350 €
Smart45 €37 €1,5%350 €
Pro149 €119 €2%650 €
Grow339 €249 €2,25%650 €
CustomPersonalizzatoPersonalizzatoPersonalizzato650 €

Tutti i piani prevedono il tasso promozionale del 5% annuo per cinque mesi e sei mesi di bonifici SEPA gratuiti e illimitati.

La scelta richiede quindi un confronto tra canone, servizi inclusi, giacenza media e possibilità di raggiungere la soglia di spesa necessaria per il bonus. Si applicano le condizioni generali dell’offerta.

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