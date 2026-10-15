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Carta Trade Republic e Saveback 1%: pagamenti digitali, interessi sulla liquidità e micro-investimenti automatici

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La carta di debito Visa proposta da Trade Republic integra pagamenti, remunerazione della liquidità e investimenti automatici. Il Saveback restituisce l’1% delle spese idonee, a fronte di un piano di accumulo mensile di almeno 50 euro

Pubblicato il 15 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Trade Republic Saveback
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Trade Republica Saveback: i 3 punti chiave

  • Offerta che unisce carta Visa, interessi sulla liquidità e investimenti automatici: il Saveback (1%) e il Round up trasformano spese in investimenti tramite i piani di accumulo.
  • La carta Visa ha versione virtuale gratuita; Classic 5€ e Mirror 50€ una tantum; prelievi: gratis da 100€+, sotto 100€ costa 1€; per spese in valuta estera valgono i tassi Visa senza commissioni emittente.
  • Attivazione: abilitare Saveback e investire almeno 50€ al mese nei piani di accumulo; rimborso 1% fino a 1.500€ di spese (max 15€/mese); interessi promozionali fino al 3% su 50.000€; rischio di mercato.
Riassunto generato con AI

Trade Republic offre ai suoi clienti Saveback, con rimborsi sulle spese idonee effettuate con carta, ma anche interessi sulla liquidità e investimenti automatici in un’unica offerta finanziaria.

Trade Republic propone una carta di debito Visa utilizzabile online e nei negozi fisici, con una versione virtuale gratuita e due alternative fisiche a pagamento una tantum.

Trade Republic consente inoltre di destinare il rimborso sugli acquisti ai piani di accumulo, trasformando una parte delle spese quotidiane in investimenti ricorrenti.

Richiedi la carta Trade Republic e attiva Saveback

Come funziona il Saveback dell’1% di Trade Republic

Il servizio di Trade Republic riconosce un rimborso dell’1% sulle spese idonee effettuate con carta, fino a un massimo di 1.500 euro al mese. Il limite corrisponde a un Saveback potenziale di 15 euro mensili, se tutte le spese rientrano tra quelle ammesse.

Per attivare il beneficio occorre abilitare Saveback nell’app e investire almeno 50 euro al mese attraverso i piani di accumulo. Il rimborso confluisce direttamente nel piano d’investimento, anziché essere accreditato come liquidità liberamente spendibile.

La funzione Round up completa il meccanismo: arrotonda ogni pagamento all’euro successivo e investe la differenza in un’attività scelta dall’utente. Anche questi importi ridotti comportano rischi di mercato.

Carta Visa gratuita inclusa: costi, prelievi e pagamenti all’estero

La carta non prevede un canone mensile. La versione virtuale è gratuita, mentre Classic e Mirror richiedono rispettivamente 5 e 50 euro una tantum. Gli importi vengono detratti dal saldo disponibile al momento dell’ordine; rinnovi e sostituzioni potrebbero richiedere un nuovo pagamento.

Per i prelievi agli sportelli ATM, gli importi da 100 euro in su non prevedono commissioni da parte dell’emittente. I prelievi inferiori a questa soglia costano 1 euro. Restano possibili commissioni applicate direttamente dai gestori degli sportelli.

Per le spese in valuta estera, la carta applica i tassi di cambio Visa senza commissioni aggiuntive dell’emittente. Conviene scegliere la valuta locale quando il terminale propone una conversione, per evitare eventuali maggiorazioni del commerciante.

Come funzionano gli interessi sulla liquidità e gli investimenti

L’offerta prevede interessi calcolati giornalmente e accreditati mensilmente, senza un tetto massimo alla liquidità remunerata. Il tasso può cambiare. Per i nuovi clienti è indicata una promozione al 3% annuo sulla liquidità fino a 50.000 euro, soggetta a termini e condizioni.

Il conto corrente non applica commissioni. I fondi possono essere custoditi presso banche partner oppure diversificati in fondi del mercato monetario, secondo le modalità previste per il conto. Le due soluzioni hanno regimi di protezione differenti: i depositi bancari sono coperti, alle condizioni previste, fino a 100.000 euro per cliente e per banca, mentre gli investimenti monetari non beneficiano della garanzia dei depositi.

Quanto costa l’offerta di Trade Republic e qual è la convenienza

La tabella riassume le principali tariffe e soglie economiche indicate per carta, prelievi e Saveback.

ServizioCosto o condizione
Carta virtualeGratuita
Carta Classic5 € una tantum
Carta Mirror50 € una tantum
Canone mensile della carta0 €
Prelievi ATM da 100 €Nessuna commissione dell’emittente
Prelievi ATM inferiori a 100 €1 €
Pagamenti in valuta esteraNessuna commissione aggiuntiva sul cambio da parte dell’emittente
Saveback1% sulle spese idonee
Spese mensili considerateFino a 1.500 €
Investimento minimo per Saveback50 € al mese
Interessi promozionali per nuovi clienti3% annuo fino a 50.000 €, alle condizioni previste

La convenienza dipende dalle spese idonee, dalla capacità di mantenere il piano di accumulo minimo e dall’effettivo utilizzo della carta.

Il Saveback non equivale a un cashback disponibile per qualsiasi acquisto: il beneficio viene investito e il capitale resta esposto alle oscillazioni di mercato.

Anche i piani di accumulo possono generare perdite. Prima dell’attivazione è quindi opportuno verificare le transazioni ammesse, le condizioni aggiornate e il listino completo.

Richiedi la carta Trade Republic e attiva Saveback
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