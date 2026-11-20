La carta TF Mastercard Gold di TF Bank arriva con una struttura di costi che azzera il canone annuale e le commissioni sui pagamenti in valuta estera.

L’offerta di TF Bank comprende una linea di credito personale utilizzabile per gli acquisti quotidiani e i viaggi, con un periodo senza interessi fino a 55 giorni, a condizione di saldare l’intero importo entro la scadenza indicata nell’estratto conto.

TF Bank affianca alla flessibilità di rimborso un’assicurazione di viaggio gratuita e un programma cashback, con vantaggi dedicati attraverso TF Privilege.

Come funziona la TF Mastercard Gold e quanto dura il periodo senza interessi

La carta di TF Bank consente di effettuare acquisti senza utilizzare immediatamente la liquidità disponibile sul conto corrente. Il rimborso può avvenire in un’unica soluzione il mese successivo oppure attraverso rate mensili.

Il periodo senza interessi raggiunge 55 giorni, ma non rappresenta una durata fissa per ogni transazione. Dipende dalla data dell’acquisto rispetto al ciclo di fatturazione e dal pagamento integrale dell’estratto conto entro la scadenza.

In alternativa, il cliente può scegliere il rimborso rateale. La rata minima corrisponde al 3% del credito utilizzato, con un importo minimo di 30 euro. Questa modalità genera interessi e comporta un TAN del 21% e un TAEG del 23,14%.

Pagamenti digitali, assicurazione e vantaggi per i viaggi

La TF Mastercard Gold supporta Apple Pay e Google Pay, oltre ai pagamenti online protetti. Attraverso l’App TF Card è possibile controllare le transazioni in tempo reale, consultare gli estratti conto e bloccare o sbloccare immediatamente la carta.

Tra i servizi inclusi figura anche l’assicurazione di viaggio AmTrust. La copertura comprende gli infortuni, il rimborso dei bagagli smarriti fino a 2.500 euro e la copertura per annullamento del viaggio fino a 3.000 euro. È prevista anche una copertura per malattia.

Per usufruire dell’assicurazione occorre pagare almeno il 50% del viaggio con la carta, secondo le condizioni applicabili.

Un altro elemento riguarda i pagamenti internazionali: non sono previste commissioni sui cambi valuta. La carta permette inoltre di prelevare contanti presso gli ATM che accettano Mastercard, in Italia e all’estero.

Tabella dei costi e delle commissioni

La struttura tariffaria dell’offerta di TF Bank distingue i servizi gratuiti dalle operazioni che generano commissioni o interessi. Ecco il riepilogo delle principali condizioni economiche comunicate per la carta.

Operazione o servizio Costo Canone annuale 0 € Estratto conto e chiusura fattura 0 € Pagamenti e conversione valuta all’estero 0 € Spedizione carta e fatture 0 € Blocco della carta 0 € Carta sostitutiva 0 € Assicurazione viaggio 0 € Prelievo di contanti 3,90 € Trasferimento di contante Quasicash 3,90 € TAN 21,00% TAEG 23,14%

Gli interessi decorrono dalla data del prelievo per le operazioni in contanti e per i trasferimenti Quasicash. Sugli acquisti, invece, si applicano quando il cliente non salda l’intero importo entro il periodo previsto.

Un esempio rappresentativo chiarisce l’impatto del credito revolving: su 1.000 euro rimborsati in 12 mesi, il totale dovuto ammonta a 1.117,37 euro, con rate da 93,11 euro. Al prelievo si aggiunge inoltre la commissione di 3,90 euro.

Come richiedere e attivare la carta

La richiesta della TF Mastercard Gold avviene interamente online. Dopo aver inserito i propri dati, occorre identificarsi digitalmente attraverso il documento d’identità, un video selfie e la firma elettronica del contratto.

L’approvazione dipende dalla valutazione del merito creditizio. Il plafond viene stabilito individualmente e non può essere aumentato manualmente. Una volta approvata e attivata, la carta può essere collegata all’app e aggiunta al portafoglio digitale.