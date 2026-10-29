Pagamenti contactless senza canone mensile, prelievi gratuiti da 100 euro e un interesse del 3% sulla liquidità fino a 50.000 euro: sono le principali condizioni della carta di debito Trade Republic, collegata al conto corrente della banca tedesca.

L’offerta di Trade Republic comprende una versione virtuale gratuita e due carte fisiche a pagamento una tantum, senza costi fissi mensili.

La carta Visa di Trade Republic integra inoltre il Saveback dell’1% sulle spese idonee, con l’obiettivo di collegare i pagamenti quotidiani al risparmio e agli investimenti.

Come funziona l’interesse del 3% sulla liquidità

Il rendimento del 3% è riservato ai nuovi clienti e si applica alla liquidità fino a 50.000 euro. Gli interessi vengono calcolati ogni giorno e accreditati mensilmente, senza vincoli che impediscano di prelevare il denaro.

Il tasso non è garantito nel tempo e può cambiare. Il rendimento deriva dalle banche partner, dai fondi di liquidità e dalla ricompensa aggiuntiva prevista dall’offerta.

Occorre distinguere i depositi bancari dalla liquidità investita in fondi del mercato monetario, che comporta rischi di mercato.

Pagamenti, prelievi e Saveback: le condizioni operative

La carta Visa di Trade Republic permette di pagare online, nei negozi fisici e contactless presso gli esercenti che accettano questo circuito.

Per le transazioni in valuta estera, l’emittente non applica commissioni aggiuntive sul cambio. Se il terminale propone una conversione nella valuta del conto, scegliere la valuta locale aiuta a evitare eventuali costi imposti dal commerciante.

I prelievi agli sportelli automatici sono illimitati e gratuiti per importi pari o superiori a 100 euro. Sotto questa soglia, la banca applica una commissione di un euro. Il gestore dell’ATM può richiedere ulteriori costi.

Come funziona il Saveback: 1% sulle spese idonee

Il programma Saveback riconosce l’1% sulle spese idonee, fino a un massimo di 1.500 euro mensili. La ricompensa deve essere destinata ai piani di accumulo. Per attivare il servizio, è necessario investire almeno 50 euro al mese in questi piani.

Il beneficio effettivo dipende quindi dalle spese ammesse e dal rispetto della soglia minima di investimento. Il Saveback non equivale a un rimborso liberamente spendibile, perché alimenta i piani di accumulo.

Quanto costa la carta di debito Trade Republic

Le condizioni economiche della carta di Trade Republic distinguono il costo iniziale delle carte fisiche dalle funzionalità collegate al conto.

La versione virtuale non prevede costi, mentre le due varianti fisiche richiedono un pagamento una tantum.

Servizio Costo o condizione Carta virtuale Gratuita Carta Classic 5 euro una tantum Carta Mirror 50 euro una tantum Canone mensile Nessuno Prelievi da 100 euro Gratuiti, salvo eventuali costi dell’ATM Prelievi inferiori a 100 euro 1 euro Cambio valuta Nessuna commissione aggiuntiva dell’emittente Interesse per nuovi clienti 3% sulla liquidità fino a 50.000 euro, variabile Saveback 1% sulle spese idonee, fino a 1.500 euro al mese

L’assenza di canoni riduce i costi ricorrenti, ma la convenienza dipende dall’utilizzo effettivo dei servizi.

I prelievi sotto i 100 euro comportano una commissione, mentre il Saveback richiede un investimento mensile minimo.

Anche il rendimento sulla liquidità va valutato considerando le condizioni applicate e i rischi dei fondi del mercato monetario.