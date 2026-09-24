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Bunq con IBAN italiano: contabilità automatizzata, Tap to Pay e fino a 25 sub-account per le PMI

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bunq introduce in Italia l’IBAN locale e affianca al conto Business una struttura modulare con fino a 25 conti, strumenti di contabilità automatizzata e Tap to Pay. Disponibili quattro piani, dal gratuito all’Elite

Pubblicato il 24 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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bunq conto con IBAN italiano: i 3 punti chiave

  • Apre la succursale italiana di bunq: dal 25/06/2026 disponibile l’IBAN italiano, dopo +200% di utenti; multibanche in app.
  • Il piano bunq Business è modulare: fino a 25 conti con IBAN dedicato, gestione separata di entrate e spese, Carte di Debito, Carte di Credito, Carte Aziendali e oltre 20 valute.
  • Offre contabilità automatizzata con integrazioni (Moneybird, DATEV, ecc.), incassi via Tap to Pay e quattro piani (Free, Core, Pro, Elite) con prova di 30 giorni.
Riassunto generato con AI

bunq ha messo a disposizione l’IBAN italiano, grazie all’apertura della prima succursale italiana della neobank olandese.

La novità di bunq consente di affiancare l’IBAN italiano agli altri cinque IBAN europei già disponibili, rendendo possibile la gestione di più conti dall’unica app bunq. La soluzione si rivolge anche a imprese, freelance e lavoratori con attività internazionale.

L’offerta di bunq propone quattro diversi piani, che possono essere provati gratuitamente per 30 giorni.

Apri il conto business bunq con IBAN italiano

Bunq lancia l’IBAN italiano

La prima succursale di bunq in Italia è stata aperta e il gruppo finanziario ha annunciato il lancio dell’IBAN italiano per i propri utenti. A seguito di una crescita del 200% anno su anno della base utenti italiana, il gruppo ha aggiunto anche il nostro Paese tra quelli che possono beneficiare di un IBAN dedicato, dopo Paesi Bassi, Germania, Francia, Spagna e Irlanda.

Ogni conto dispone di un proprio IBAN e può essere organizzato attraverso casse dedicate a spese, risparmi, affitti, abbonamenti o progetti.

Per chi opera tra più Paesi, la gestione avviene quindi attraverso un’unica app. La novità interessa anche il segmento professionale, dove la separazione dei flussi può essere utilizzata per organizzare le diverse esigenze finanziarie dell’attività.

Bunq Business offre fino a 25 conti con IBAN dedicato

Il conto bunq Business adotta una struttura modulare. L’utente può aprire fino a 25 conti, ciascuno con un proprio IBAN, e gestirli dalla stessa applicazione. La configurazione permette di destinare singoli conti a entrate, imposte, risparmi o spese operative.

Il modello comprende anche Carte di Debito, di Credito e Aziendali. L’app permette di gestire le spese del team, impostare limiti e raccogliere le ricevute. Per le attività internazionali sono disponibili oltre 20 valute e pagamenti internazionali.

Contabilità automatizzata e Tap to Pay sono inclusi nell’offerta

La gestione amministrativa integra oltre 50 strumenti di contabilità e gestione finanziaria. Tra quelli indicati figurano Moneybird, DATEV, FreshBooks, Zapier e sevDesk. Le transazioni possono sincronizzarsi automaticamente, riducendo l’inserimento manuale dei dati.

Sul fronte degli incassi, Tap to Pay consente di trasformare lo smartphone in un terminale per pagamenti contactless. La funzione concentra così gestione del conto e accettazione dei pagamenti nello stesso ambiente digitale.

Quanto costa bunq Business

L’offerta di bunq prevede quattro piani, con caratteristiche e canoni differenti. Il livello Free è riservato alle ditte individuali, mentre Core, Pro ed Elite aumentano progressivamente le funzionalità disponibili.

PianoCosto mensileCaratteristiche
Free BusinessGratisConto Business per ditte individuali
Core Business7,99 €Conti, carte e accessi per il team
Pro Business13,99 €Più conti, carte e strumenti di crescita
Elite Business23,99 €Funzionalità premium per attività internazionali

I piani possono essere provati gratuitamente per 30 giorni.

L’apertura online richiede la verifica dell’identità, i dati dell’attività e il rispetto dei requisiti previsti per i mercati supportati.

Apri il conto business bunq con IBAN italiano
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