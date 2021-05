Una protezione gratuita dell’acquisto per gli utenti Stocard Pay

Dopo il lancio del suo sistema di pagamento, posizionandosi come nuovo protagonista nell’universo del fintech italiano, Stocard amplia il suo portafoglio di servizi offrendo a tutti gli utenti di Stocard Pay una protezione gratuita post-acquisto. Infatti, tutti i prodotti acquistati con la carta virtuale Stocard, sia online che nei negozi fisici, possono ora godere di una protezione assicurativa contro danni, lesioni e furti, anche se il danno è causato dal consumatore, per 45 giorni dalla data di acquisto.

Per offrire questo servizio aggiuntivo Stocard ha unito le forze con Moonshot, l’InsurTech B2B2C dedicata agli e-merchant creata da Societe Generale Insurance, che assicura una copertura dell’importo massimo di 250 euro. Inoltre, i clienti Stocard Pay possono segnalare il danno direttamente attraverso l’app Stocard. Disponibile in Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, sia per utenti Android che iOS, al momento è l’unica offerta assicurativa gratuita in Europa legata a una carta di pagamento e sarà progressivamente estesa a tutti gli utenti di Stocard Pay.

Valeria Santoro, Country Manager Italia di Stocard sottolinea “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di semplificare l’esperienza di acquisto dei consumatori e oggi abbiamo aggiunto un ulteriore tassello, estendendo i nostri servizi anche al momento subito successivo all’acquisto. Un’ulteriore spinta ai consumi, che speriamo possa dare un sostegno concreto ai retailer e che permette a Stocard di affermarsi ulteriormente tra i principali player fintech d’Europa”.

Stocard verso un portafoglio mobile completo

Björn Goß, CEO e co-founder di Stocard precisa “Con il lancio della funzione di pagamento lo scorso anno, e l’espansione ai pagamenti online pochi mesi dopo, abbiamo già fatto un enorme passo avanti sulla strada verso un portafoglio mobile completo”.

L’utente può infatti ricevere una Mastercard virtuale nell’app con cui procedere ad acquisti e pagamenti semplici, veloci e sicuri. La registrazione a Stocard Pay richiede pochi minuti ed è digitale, senza bisogno di trasmettere documenti cartacei. Gli utenti possono inoltre trasferire denaro sul proprio account Stocard anche tramite IBAN, oltre che con tutte le carte di credito e debito più diffuse.

”Offrire ora un’assicurazione gratuita aggiunge altro valore per i nostri clienti. Solo un frammento dei servizi che Stocard erogherà in futuro ai consumatori con l’obiettivo di arricchire l’esperienza d’acquisto. In collaborazione con i nostri partner commerciali saremo in grado di offrire ancora più valore e prodotti” conclude il CEO.

Immagine fornita da Shutterstock