Mastercard: a chi sceglie il contactless, biglietto gratis per i mezzi pubblici a Napoli

Nella giornata del 18 dicembre, per chi utilizza gli strumenti di pagamento contactless, carte e mobile, il biglietto per viaggiare nella città di Napoli è offerto da Mastercard. L’iniziativa Ticketless Day, già sperimentata nelle città di Milano e Roma, vuole promuovere la smart mobility e educare i consumatori all’utilizzo di strumenti di pagamento più innovativi.

Nella giornata della campagna, cittadini e turisti che sceglieranno di utilizzare carte o device contactless usufruendo del servizio tap&go a Napoli, potranno viaggiare gratuitamente sulle linee metropolitane EAV nelle stazioni della linea Napoli – Sorrento ed Aversa – Piscinola e sulle linee ANM Metro Linea 1 e Funicolare Centrale e di Chiaia.

Lanciato nel territorio campano lo scorso novembre grazie alla collaborazione tra Mastercard, Consorzio UnicoCampania e le Aziende di Trasporto Pubblico Locale, il sistema funziona con qualsiasi tipo di carta, anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC come smartphone e smartwatch e senza commissioni aggiuntive per i consumatori.

Un’autentica rivoluzione nel campo dei trasporti campani, in linea con l’evoluzione digitale che negli ultimi anni ha trasformato le nostre città in chiave sempre più smart: niente più monete, edicole o biglietterie automatiche, il titolo di viaggio è sempre a portata di mano, già in tasca o integrato in un dispositivo come lo smartphone o lo smartwatch.

WHITEPAPER Smart Building: a quanto ammonta il loro valore di mercato nel nostro Paese? IoT Proptech

Immagine fornita da Shutterstock