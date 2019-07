Carte di pagamento, nasce a Verona il nuovo centro hi-tech di Sia - Pagamenti Digitali

Antonello Salerno

Sarà in grado di gestire ogni fase dell’emissione di una carta di pagamento, dall’ideazione alla distribuzione, constano su un sistema di monitoraggio di ultima generazione: è il nuovo centro specializzato nelle carte di pagamento di Sia, appena inaugurato a Verona, che grazie alle sue apparecchiature d’avanguardia è in grado a regime di immettere sul mercato una media di 10 milioni di card in un anno.

All’interno del centro di Verona, in linea con i requisiti dello standard Payment Card Industry (PCI) Card Production and Provisioning previsti dai circuiti di pagamento, su legge in una nota di Sia, vengono eseguite le attività di personalizzazione per tutte le tipologie di carte bancarie (debito, credito e prepagate), per le carte loyalty o associate a specifici servizi come, ad esempio, le carte universitarie, carburante o per la mobilità.

La produzione non è limitata alle carte in Pvc, dal momento che nel centro di verona possono essere prodotte anche carte in metallo e con materiali eco- sostenibili, basate su ogni genere di tecnologia, dal chip al contactless al riconoscimento biometrico, che consente di sostituire la digitazione del Pin con l’impronta digitale.

“Con l’inaugurazione del nuovo centro di Verona, Sia rafforza il proprio ruolo nell’ambito dei pagamenti digitali come partner tecnologico affidabile e sicuro, puntando sull’innovazione per coprire l’intera catena del valore dei servizi di monetica mantenendo un elevato standard di qualità – sottolinea Eugenio Tornaghi, direttore Marketing & Sales di Sia – Da pionieri della digitalizzazione dei pagamenti avendo abilitato in Italia le soluzioni Alipay, Apple Pay, Samsung Pay e Wechat, oggi confermiamo il nostro posizionamento ‘bank friendly’ mettendo a disposizione degli istituti finanziari, tradizionali e online, una carta fisica personalizzata da utilizzare come vero e proprio biglietto da visita verso l’utente finale”.