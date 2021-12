Advanzia Bank continua l’espansione digitale in Europa con la formula di successo delle sue carte di credito

Con il lancio di Carta YOU in Italia, la banca entra nel suo sesto mercato con un’offerta rivolta ai consumatori privati, seguendo altri suoi prodotti già affermati: la Mastercard Gold Gebührenfrei in Germania e Lussemburgo, la free Mastercard Gold in Austria, Carte ZERO in Francia e Tarjeta YOU in Spagna [...]

Facendo leva sui punti di forza dei suoi prodotti, ovvero la facilità d’uso e l’assenza di tasse annuali, Advanzia Bank continua il suo percorso di crescita nel mercato europeo. Fondata nel 2005 a Lussemburgo, la banca digitale europea specializzata in carte di credito e soluzioni di pagamento, entra nel mercato italiano con il lancio della nuova carta di credito Carta YOU.

Oltre alla gestione in modalità digitale del processo di richiesta, Carta YOU offre massima flessibilità nella gestione delle finanze con diversi vantaggi per i titolari. E così, la banca entra nel suo sesto mercato con un’offerta rivolta ai consumatori privati, seguendo altri suoi prodotti già affermati: la Mastercard Gold Gebührenfrei in Germania e Lussemburgo, la free Mastercard Gold in Austria, Carte ZERO in Francia e Tarjeta YOU in Spagna.

“Il lancio di Carta YOU in Italia – commenta Roland Ludwig, CEO di Advanzia Bank – testimonia il successo della strategia di espansione digitale di Advanzia, già avviato in alcuni paesi europei. Entriamo nel mercato direttamente dalla nostra piattaforma bancaria digitale basata su cloud, offrendo ai clienti un’esperienza digitale a tutto tondo, dalla richiesta e l’onboarding alla gestione sull’app delle spese effettuate con la carta”.

Una delle proposte chiave di Carta YOU è l’offerta gratuita della carta di credito, poiché non è prevista alcuna tassa annuale. I titolari della carta possono scegliere tra il rimborso totale o flessibile, liberi di decidere quanto pagare immediatamente e quanto rinviare a più tardi. Inoltre, permette di domiciliare i pagamenti tramite addebito diretto SEPA, nonché trasferire denaro sul proprio conto bancario.

La carta include anche la funzionalità di pagamento tramite dispositivi mobile e l’App dedicata permette di avere una panoramica in tempo reale dei pagamenti e delle transazioni effettuate. A completare il pacchetto, un’assicurazione di viaggio completa e gratuita.