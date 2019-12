Piacenza, Modena, Torino: verso le Smart City Platform con pagamenti digitali, IoT e blockchain

Mauro Bellini

Per capire come e quanto saranno intelligenti le città del nostro futuro occorre andare oltre il concetto di “Smart” per unirlo e rafforzarlo con il concetto di “piattaforma intelligente”. È necessario, come sta già accadendo, passare da una innovazione sulla città che si focalizza su un servizio e su un’area per ripensarla e migliorarla a una visione globale della città per creare delle piattaforme di innovazione digitale sulle quali si guarda ai servizi e alle infrastrutture in modo integrato e dove ci si apre a forme di innovazione in grado di coinvolgere diversi attori e soprattutto i cittadini stessi.

Oggi siamo poi in una fase in cui ci sono realtà che stanno passando dalla sperimentazione all’implementazione di progetti importanti di innovazione nei vari ambiti della dimensione urbana e li stanno ripensando per favorire l’integrazione: i pagamenti, la mobilità, la sicurezza, la gestione delle infrastrutture pubbliche, le risorse legate al facility management, la gestione dei consumi energetici, più in verticale la componente legata all’illuminazione pubblica o alla raccolta dei rifiuti e non ultimo, il grande tema del rapporto con i privati. Sono tanti i temi sui quali l’innovazione digitale porta valore e apre nuove prospettive, ma solo se viene sviluppata in chiave di integrazione tra ambiti diversi e di condivisione di dati, di conoscenze e di modelli.

Dalla Smart City alla Smart City Platform

E arriviamo al concetto di Smart City Platform, ovvero al passaggio da soluzioni tecnologiche per migliorare singoli componenti della città a piattaforme pensate per sviluppare e promuovere l’innovazione a 360 gradi in modo coordinato e integrato per tutti gli attori nell’ottica di una comune e innovativa visione della città. Per le Pubbliche Amministrazioni si tratta di un percorso che prevede uno shift da processi di innovazione verticale, a silos, dedicati a determinati settori e servizi come energia, pagamenti, utility, sicurezza, alla creazione di una vera e propria piattaforma sulla quale si appoggia e si supporta lo sviluppo integrato di diversi percorsi di innovazione.

Nello stesso tempo il coinvolgimento verso l’innovazione è “per” e “con” i cittadini, in un percorso che è certamente di tipo tecnologico, ma anche culturale e prevede di promuovere l’innovazione al servizio dei cittadini con il coinvolgimento diretto dei cittadini stessi.

Il ruolo Blockchain come plaftorm delle Smart City

Roberto Garavaglia, Management Consultant & Innovative Payments Strategy Advisor

Passare da una soluzione di Smart City verso una di Smart City Platform è possibile mettendo a valore alcune tecnologie fra cui la blockchain, che permettono di evolvere da singole innovazioni verticali a un’unica soluzione di piattaforma.

Big data, IoT e Pagamenti digitali sono tecnologie e servizi che stanno alla base delle progettualità Smart City e che grazie all’impiego della blockchain possono prima di tutto porsi obiettivi di efficientamento dei processi. Il tema dei Big Data deve essere gestito in forma sempre più condivisa e nello stesso tempo sicura e per farlo abbiamo bisogno di creare una piattaforma, in questo senso la blockchain può rappresentare un percorso importante. Laddove il tema degli automatismi, e della fiducia possono essere mediati tramite l’impiego degli smart contracts, ovvero tramite applicazioni eseguite in maniera distribuita con governance decentralizzata, la blockchain può essere ancora una volta la risposta a molte esigenze. Con quali vantaggi? Uno è certamente quello di consentire un ripensamento più efficace dei processi di gestione del trattamento del dato, senza la necessità di avere un terzo attore di fiducia. Questo è rilevante quando in un processo come quello della co-creazione dei dati o della valorizzazione dei dati attraverso l’impegno diretto dei cittadini come attori nello sviluppo dell’innovazione della città. Cittadini che in questo scenario diventano smart citizen, e che possono essere messi nella condizione di interagire con la PA in piena trasparenza grazie appunto all’utilizzo della blockchain.

Questo permette di attuare una logica di maggiore engagement con il cittadino che sarà portato a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione contribuendo nello sviluppo di creazione del valore nel proprio territorio lavorando direttamente sul valore dei servizi e dei dati che li rappresentano.

Smart Contract e tokenizzazione per la diffusione di best practices

Non solo, la blockchain permette anche di favorire la diffusione di best practices, ovvero di incoraggiarle e stimolarle anche con forme di rewarding. Grazie anche a sistemi di remunerazione che permettono al cittadino di vedersi riconosciuto un “premio” nella capacità di co-creare il valore del proprio territorio. La transazione legata alla premialità avviene in trasparenza ed è gestita in maniera totalmente distribuita (chi conferisce in modo corretto i rifiuti nel rispetto delle regole della raccolta differenziata può ricevere un “premio” in forma di token automatizzato che può essere valorizzato in un beneficio). In questo modo chi decide di portare valore nella propria città lo può fare interagendo direttamente con gli strumenti anche fisici nei quali si concretizza l’erogazione dei servizi e con la garanzia di disporre di forme di “governance” che escludono o limitano il rischio di subire frodi da parte di “furbetti”.

La gestione dell’identità delle persone e degli oggetti intelligenti

Garavaglia porta poi l’attenzione sul tema dell’identità, da intendersi sia per quanto attiene all’aspetto dell’identità personale del cittadino, sia come gestione della identità degli oggetti intelligenti. (leggi al riguardo questo servizio Pagamenti e IoT: nuovi prodotti e servizi per imprese e consumatori)

E qui si ritorna a insistere con forza sul tema Platform: il cittadino agisce in un contesto di smart city platform con oggetti intelligenti che sempre più frequentemente rappresentano dei servizi. Oggetto (Internet of Things) e cittadino devono pertanto essere identificati nella loro capacità di relazione, nel loro sistema di comunicazione. Non è pensabile gestire questo processo con sistemi di identificazione tradizionali che si basano su una struttura verticale e ancora una volta a guidare deve essere il tema dell’integrazione. È cioè possibile farlo grazie a sistemi di crittografia che consentono di identificare entrambi senza il ricorso ad una struttura verticistica anche per permettere di ottimizzare il processo e di garantire forme di identificazione sicure.

Con StartCity Piacenza interpreta la Smart City Platform in chiave di integrazione scalabile nel tempo

Elena Baio, Vicesindaco, assessore alla Smart City del Comune di Piacenza

StartCity è un progetto di Smart City avviato recentemente a Piacenza; un progetto che nasce con una rilevanza e una portata globale e che prima di tutto e soprattutto vuole essere “un punto di partenza e non di arrivo”. StartCity parte da due considerazioni basilari: la smart city deve servire sia a migliorare gli uffici definendo nuovi livelli di efficienza, sia per migliorare la qualità della vita dei cittadini e sulla base di questi due macroobiettivi deve essere un grande progetto di integrazione e di condivisione. Proprio nella logica della piattaforma.

Dal punto di vista dell’approccio, “abbiamo iniziato ad incontrare tutti gli assessorati e a chiedere loro di raccogliere input e richieste fondamentali. Poi abbiamo incontrato un numero consistente di soggetti esterni, stakeholder importanti come chi segue la mobilità, i soggetti privati impegnati su determinati servizi, le imprese impegnate nella raccolta dei rifiuti, le imprese in generale che operano sul territorio e soggetti istituzionali come Confindustria. tanti “stakeholder” ovvero tutti coloro che “vivono” la città.

Una visione integrata della città e dei suoi servizi

Da questo confronto è emersa una visione di insieme della città e dei bisogni di innovazione che la caratterizzano, con una conoscenza più allargata e nello stesso tempo più precisa dei livelli di criticità e di urgenza. Abbiamo iniziato con progetti singoli su diversi livelli e in diversi ambiti, ma sempre con una visione integrata: lo sportello del contribuente, il progetto T-Certifico, l’allestimento di laboratori aperti per un confronto con i cittadini, l’agevolazione delle credenziali SPID, e attività molto specifiche come ad esempio il monitoraggio dei defibrillatori nelle scuole ecc.

E’ stato avviato un grosso e costante lavoro allo scopo di avere e condividere una visione della città anche dal punto di vista del vissuto dei servizi e delle infrastrutture.

Mappare, coordinare, “far parlare” tutti i piani di innovazione con i cittadini

Concretamente StartCity ha visto l’attivazione di una serie di servizi e di iniziative:

La pianificazione di un Laboratorio Aperto a tutti i cittadini come luogo di sviluppo dell’innovazione per il mondo della mobilità, dei trasporti, della logistica, del rapporto con l’ambiente, della sicurezza;

L’intervento fattivo sulla gestione delle risorse per arrivare alla riduzione dei consumi energetici e idrici nell’ambito delle facility del comune e un monitoraggio smart dei consumi

Un lavoro importante per la sicurezza dei cittadini con la realizzazione e il rafforzamento della rete di videosorveglianza e di controllo automatico dei transiti attraverso l’intero territorio comunale in forma integrata con la Prefettura e le Forze dell’Ordine e altri attori.

La realizzazione di mobile App dedicata alla popolazione per disporre di segnalazioni situazioni di degrado urbano e ambientale mirata al coinvolgimento dei cittadini e a facilitare la comunicazione con l’Amministrazione, garantendo la possibilità di dialogare e nello stesso tempo essere nella condizione di fornire risposte sulle attività dell’amministrazione in termini di capacità di esecuzione degli interventi e di velocità nell’indirizzare in modo più efficace la richiesta agli uffici competenti.

La possibilità da parte dei cittadini di verificare e rettificare online le posizioni tributarie, sulla base di informazioni catastali sempre aggiornate. Di gestire il pagamento di IMU e TASI con F-24 online anche via smartphone con codice QR;

L’accesso ai certificati più comuni come quello di residenza anche nelle tabaccherie senza necessariamente rivolgersi agli sportelli;

La disponibilità di un’applicazione mobile diretta ai turisti in visita alla città capace di guidarli lungo percorsi tematici e di interagire con dispositivi in radio frequenza distribuiti sul territorio per attivare servizi legati ai luoghi d’interesse che possono così erogare contenuti multimediali relativi alla specifica posizione.

Importante sottolineare la logica del coinvolgimento dei cittadini e della costruzione dei processi di innovazione “insieme ai cittadini”. A novembre dell’anno scorso è stato organizzato un convegno intitolato “Il comune che vogliamo” con esperti di smart city e associazioni. Un paio di mesi fa sul sito del comune abbiamo posto quattro domande semplicissime di conoscenza del progetto per coinvolgere i cittadini. Un’idea vincente che ci ha fatto pervenire messaggi e che ha permesso di avviare nuove forme di dialogo con i cittadini.

Le automobili intelligenti nella Smart City Platform di MASA, la nuova Modena Automotive Smart Area

Luca Chiantore, Dirigente Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione del Comune di Modena

Modena Automotive Smart Area (MASA) è un progetto di smart mobility avanzata che nasce nel segno di diversi livelli di integrazione: dalla sperimentazione sull’innovazione digitale per le vetture intelligenti, alla gestione dei temi legati alla mobilità cittadina. Siamo partiti grazie anche alle risorse legate a un bando europeo che ha permesso a Modena di avviare un importante progetto per rigenerare un’area vicina al centro città. Da qui è nata l’idea di riqualificare questa area per renderla anche ipertecnologica e quindi creare un laboratorio urbano per implementare tecnologie emergenti, IoT, cybersecurity, Artificial Intelligence e Blockchain a beneficio prima di tutto dell’innovazione cittadina e in secondo luogo con un percorso di innovazione coerente con la cultura imprenditoriale dell’area.

Un focus speciale per l’automotive: siamo nella Motor Valley

Dal punto di vista organizzativo, uno dei passaggi fondamentali è stato quello di capire come un comune che ha una buona tradizione di trasformazione digitale, riesce a sviluppare un progetto di ricerca avanzato di questo tipo. Modena è al centro della Motor Valley, c’è un ambiente di innovazione sul mondo automotive che è di eccellenza a livello mondiale e ci sono tante realtà che fanno sviluppo e produzione di componentistica intelligente per il mondo automotive. Non ultimo c’è una grande attenzione e un grande entusiasmo da parte della popolazione.

Il contesto era dunque quello giusto. Il passaggio successivo è stato quello di dare vita ad un gruppo di lavoro avanzato che potesse portare avanti un progetto di ricerca con queste finalità. Abbiamo firmato un protocollo di intesa con l’Università di Modena e Reggio Emilia, creando una serie di gruppi di lavoro e un Comitato Scientifico.

Un ambiente popolato da IoT ed Edge: la Sensitive Infrastructure

Dal punto di vista della sua concretizzazione il progetto vede un ambiente popolato da tecnologie Internet of Things e Edge computing, di quindi sensoristica avanzata di vario tipo come smart cameras sistemi di intelligenza neurale, rilevatori di dati legati alla mobilità di vetture e persone, sensori ambientali e altro, il tutto in una infrastruttura IoT che copre in maniera uniforme tutto questo percorso. Con questa logica si è costruita una sorta di sensitive infrastructure.

Accanto a questo abbiamo realizzato la communication infrastructure, per far parlare i sensori con il nostro data center. Abbiamo affrontato il problema legato a quali reti sviluppare anche perché la sensoristica è chiamata a lavorare sia in scenari di realtime sia in scenari in cui non è necessario disporre di dati in tempo reale. Se pensiamo che il tema è l’automotive: le auto che scambiano informazioni con la città, ad esempio per quanto attiene alla sicurezza, il realtime è fondamentale. E per noi ciò tutto ciò che è superiore ai 30 millisecondi non è real time. Solo ciò che è inferiore ai 30 millisecondi è real time. Da qui la scelta di indirizzare le necessità di real time verso un processing lato Edge con server e GPU a bordo strada che ricevono dati dall’auto, li elaborano e li restituiscono per attiva – in real time – delle azioni. Tutto il resto può essere veicolato lato Cloud con una serie di servizi che riguardano lo stato delle strade, l’andamento del traffico, lo smart parking, ovvero tutte situazioni che non necessitano di info in tempo reale. Il dato in tempo reale è quello dell’auto che sta arrivando ad un incrocio, si avvicina al passaggio pedonale, riceve dalla città il messaggio che se continua con quella velocità rischia di investire il pedone. Il progetto integra sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance System) di tipo commerciale, con sensoristica a bordo auto, e punta a utilizzare le tecnologie più innovative come il 5G per realizzare soluzioni di safety tali da fare in modo che se la macchina che sta causando un possibile incidente, riesce a parlare con i dati di sicurezza della città, in real time, può ricevere indicazioni per farla rallentare o per bloccarla.

proprio per esplorare e sperimentare queste situazioni abbiamo creato un laboratorio urbano per dare la possibilità anche ai nostri partner di gestire queste innovazioni in un contesto reale.

Una Smart Road per la Communication Infrastrutcture

Sempre a livello di Communication Infrastructure abbiamo creato un’area collegata in fibra ottica, in forma di smart road, con armadi per la sicurezza, con telecamere collegate, e connettività wireless. Nell’edificio più alto di Modena, abbiamo predisposto un’antenna dedicata alla gestione delle comunicazioni di MASA ed è utilizzata dalle auto che parlano con la città. Il 4G commerciale non aveva i tempi di latenza adeguati per riuscire a fare queste sperimentazioni in real time, ma adesso con il 5G siamo nella condizione di esplorare anche questa forma di comunicazione real time tra la vettura e la città. I sensori ambientali sono connessi in tecnologia LORA, una rete più lenta perché il dato ambientale non necessita di un real time spinto e in questo caso stiamo monitorando la correlazione tra i flussi di traffico e l’inquinamento.

I gruppi di lavoro del progetto vedono poi una forte integrazione anche a livello di attori con il Comune, l’Università e i partner privati con una forte dinamicità anche a livello di individuazione dei bisogni reali con la convinzione di lavorare per unire la sperimentazione sulle tecnologie abilitanti, il coinvolgimento dei cittadini e la vocazione forte del territorio e della cultura locale.

A Torino la Smart City Platform CO3: co-creazione, coproduzione e il co-management

Alberto Guffanti Dipartimento di Informatica, Project Manager del progetto CO3, Università degli Studi di Torino

CO3 è un progetto finanziato dalla Comunità Europea, nell’ambito del piano H2020, che si focalizza sull’uso di alcune tecnologie disruptive per la co-creazione, co-produzione e il co-management di servizi pubblici aperti insieme ai cittadini in particolare nella gestione dei beni comuni urbani (ad esempio nella forma di uffici dismessi che vengono messi a disposizione dei cittadini attraverso forme di collaborazione e gestiti secondo il principio del “Commoning”, ovvero della gestione condivisa del bene comune urbano). L’idea è un progetto universitario di ricerca per costruire un framework analitico per valutare benefici e rischi connessi all’uso delle tecnologie e il loro potenziale nel coinvolgere i cittadini nei servizi pubblici.

L’idea è di analizzare l’impatto sociale di queste tecnologie, evidenziare le best practices e studiarne le barriere legali, in forma di progetti multidisciplinari e non solo tecnologici.

L’Università di Torino è capofila, in particolare il Dipartimento di Informatica. Ma il progetto coinvolge anche il Dipartimento di Legge. Abbiamo 10 partner in 5 nazioni europee, istituzioni pubblico-private, municipalità, e aziende private in Germania e Spagna. Il progetto pilota che vede coinvolte le città di Atene, Parigi e appunto Torino, è partito a gennaio 2019 e durerà per tre anni. In questa fase siamo alla fine della fase di co-design. L’idea è di studiare le tecnologie, di valutarne gli outcome e disegnare un nuovo modello per l’interazione tra la PA e cittadini. In prospettiva si potrà disporre di indicazioni e conoscenza per utilizzare al meglio le tecnologie allo scopo di facilitare l’interazione tra cittadini e PA.

La tecnologia abilita nuove forme di relazione tra cittadini e PA: quali opportunità e quali rischi

CO3 prevede la valutazione di diverse dimensioni: il punto di vista socio-culturale, l’engagement dei cittadini, la prospettiva economica, le implicazioni legali in termini di adempimenti per la PA in relazione a privacy e data protection. Dal punto di vista delle tecnologie il progetto si articola su Blockchain, Realtà Aumentata, social network geolocalizzato, nuovi meccanismi di deliberazione e di voting, unitamente a processi di gamification. L’asse portante sul quale si articola lo sviluppo tecnologico è rappresentato dalla Blockchain e un ruolo importante spetta all’ Augmented Reality. Ci focalizziamo sull’idea di creare aree comuni ambientate, dove il cittadino può accedere tramite il proprio dispositivo attraverso una app che gestisce i dati relativi all’area. Con l’AR abbiamo anche introdotto un concetto di scarsità dello spazio condiviso: posso inserire dei contenuti ma in uno spazio finito, se lo spazio è pieno devo togliere il contenuto di qualcun altro o sovrapporlo, ovvero devo gestire in modo responsabile tutte le risorse, in relazione alla condivisione con altri soggetti. Il tutto a beneficio dell’interazione e della fiducia che in un progetto di questo genere è evidentemente fondamentale. Questo si connette alla Blockchain e al concetto di trasferimento di valore digitale. È importante fissare il concetto che nell’ambito dei servizi digitali non si sta – ad esempio nel trasferimento di una immagine – solo scambiando una foto, ma si sta scambiando un asset – di valore – in digitale.

Il ruolo dei token per premiare i comportamenti virtuosi

L’idea di come possa funzionare rientra nel concetto di piattaforma e si sviluppa in un ambito di area urbana aumentata: un cittadino avrà un portafoglio elettronico su cui si possono scambiare token o monete virtuali, equivalenti alle criptocurrency, e questo valore digitale può essere usato per acquistare servizi o per ottenere benefici grazie al coinvolgimento i piccoli esercenti che possono utilizzare i token in forma di buoni sconto o di programmi di fidelizzazione, oppure come remunerazione per attività volontaria all’interno delle strutture dell’area comune. A loro volta i token possono essere usati come meccanismo di partecipazione all’interno di meccanismi di democrazia partecipata.

Uno dei partner è, come indicato, la città di Torino con la rete delle case del quartiere: in particolare con 8 strutture che sono messe a disposizione in partnership pubblico-privato ad associazioni che svolgono attività all’interno di queste strutture, come corsi di lingua, attività teatrali, e dove spesso la manutenzione delle aree comuni è legata al volontariato.

Percorsi di utilizzo condiviso di strutture cittadine per trovare nuove forme di governance

L’idea è cercare di trovare dei percorsi in cui le autorità pubbliche possano utilizzare queste nuove tecnologie, di valutarne impatto e rischi in una gestione condivisa del bene pubblico. Un progetto di ricerca e che nasce dal basso, con la scelta dei servizi da svolgere realizzata anche in questo caso con il coinvolgimento dei cittadini e dei membri dell’associazione per capire su quali servizi concentrarsi, senza cioè calare tecnologie dall’alto. La Smart City Platform vista come dunque processo di co-design e di co-progettazione anche per avvicinare il più possibile la conoscenza dei servizi alla conoscenza dei bisogni dei cittadini.

Un altro tema importante è rappresentato dalla necessità di affrontare il problema del digital divide, e dal processo di rendere le tecnologie veramente di aiuto al rapporto tra cittadino e PA. In questo senso il progetto punta anche a individuare delle metriche per misurare e valutare rischi e benefici e per esporre dei risultati in forma di conoscenza condivisa.

Siamo dunque in un ambito di innovazione a misura di cittadino che consente di costruire percorsi di conoscenza sulla base dei quali disporre di elementi per ripensare e riscrivere le regole e i processi sui quali si sviluppa il rapporto tra PA e cittadini.

Smart City Governance: il ruolo della blockchain e delle benefit corporation

In conclusione vediamo come può la blockchain favorire le condizioni per il passaggio da Smart City a Smart City Platform, così da permettere alle amministrazioni e a tutti gli attori di poter contare su un contesto che abilita lo sviluppo coordinato di soluzioni e quali sono i principali vantaggi per collettività e amministrazioni?

Partiamo da cosa rende possibile la blockchain. Uno dei concetti fondamentali è quello della decentralizzazione. Dobbiamo comprendere che non c’è alcun beneficio nell’impiego di blockchain, se non si riprogetta la governance che è anche tecnologica e anche di sistema. E’ sbagliato ritenere che la blockchain possa fungere da catalizzatore che migliora con la bacchetta magica processi pregressi. Se vogliamo utilizzare bene la blockchain dobbiamo riprogettare i modelli di governance pensando in una logica fortemente decentralizzata. La capacità di pervenire ad un accordo o a un consenso distribuito da parte di soggetti che non si conoscono ma che probabilmente condividono l’idea di comunità rappresenta un grandissimo valore, e così l’idea che sta alla base del concetto di smart city. Questi soggetti devono poter interagire con i membri della comunità e con coloro che possono riconoscere sistemi di premialità volti a riconoscere talune pratiche. Tutto questo è possibile con dei token, gettoni che sono una modalità, per il cittadino, di entrare in relazione con la comunità, di spendersi per la collettività, ottenendo in cambio un valore che gli è riconosciuto. Questo ci chiama inevitabilmente ad una riflessione: la cosiddetta e-democracy, una democrazia che non è governata, ma abilitata dalla tecnologia, e che abilita un processo di governance partecipativa tale da permettere ai cittadini di poter interagire e mettere a valore il proprio apporto in un interesse che è quello collettivo. Dal punto di vista delle soluzioni organizzative, cioè dei possibili soggetti che possono gestire queste piattaforme, esiste un’opportunità che è quella delle benefit corporations, società for profit ma che perseguono un bene collettivo. I gestori di queste piattaforme potrebbero essere affidate alla costituzione di società benefit che perseguono obiettivi di profitto ma nell’interesse di una comunità più ampia.