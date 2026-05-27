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Sella apre ai crypto asset, svolta per le banche

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Sella è la prima banca italiana a completare la notifica prevista dal regolamento europeo MiCA per avviare servizi di cripto-attività. Entro il 2026 lancerà custodia e trasferimento di asset digitali per alcune categorie di clienti. La mossa arriva mentre in Europa crescono i progetti su stablecoin in euro e pagamenti tokenizzati

Pubblicato il 27 mag 2026
Banca Sella cripto-attività Mica

Banca Sella sarà la prima banca italiana a poter avviare servizi di cripto-attività dopo aver completato l’iter di notifica previsto dal regolamento europeo MiCA presso la Banca d’Italia. Il gruppo ha annunciato che lancerà entro il 2026 una soluzione dedicata alla custodia, all’invio e alla ricezione di asset digitali, destinata a specifiche tipologie di clienti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini
Esperienza giornalistica trentennale. Gestisce il sito Pagamenti digitali di Digital360.
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