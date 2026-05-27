Banca Sella sarà la prima banca italiana a poter avviare servizi di cripto-attività dopo aver completato l’iter di notifica previsto dal regolamento europeo MiCA presso la Banca d’Italia. Il gruppo ha annunciato che lancerà entro il 2026 una soluzione dedicata alla custodia, all’invio e alla ricezione di asset digitali, destinata a specifiche tipologie di clienti.
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Sella apre ai crypto asset, svolta per le banche
Sella è la prima banca italiana a completare la notifica prevista dal regolamento europeo MiCA per avviare servizi di cripto-attività. Entro il 2026 lancerà custodia e trasferimento di asset digitali per alcune categorie di clienti. La mossa arriva mentre in Europa crescono i progetti su stablecoin in euro e pagamenti tokenizzati
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