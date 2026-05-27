Dopo il completamento della migrazione verso la succursale italiana e il conseguente rilascio degli IBAN con prefisso “IT”, Revolut annuncia l’integrazione dei modelli F24 e della delega I24. Questa novità rappresenta il tassello fondamentale per la trasformazione della fintech in un conto bancario primario per la clientela domestica. In autunno, questo servizio sarà esteso anche alla fascia Revolut Business assieme agli IBAN italiani.
la notizia del giorno
Revolut lancia i servizi fiscali in Italia e introduce i pagamenti F24 e I24
Grazie all’integrazione degli addebiti diretti con l’Agenzia delle Entrate, gli utenti con IBAN italiano possono ora saldare imposte e contributi dall’applicazione, accelerando la transizione della piattaforma verso il modello di conto bancario primario
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