Alleanza tra Tinexta Infocert e IdentifAI: l’AI contro le identità digitali sintetiche

Nel 2025 esplodono i deepfake: +19% di incidenti globali in tre mesi, pari al 40% delle frodi biometriche. Tinexta Infocert e IdentifAI siglano un accordo strategico per smascherare identità digitali sintetiche durante l’onboarding remoto, rafforzando sicurezza, fiducia e resilienza nei servizi finanziari, bancari e assicurativi europei contro minacce sempre più sofisticate

Pubblicato il 26 feb 2026
Nel panorama globale della sicurezza digitale, i deepfake stanno registrando un’accelerazione senza precedenti. Secondo il report ZeroThreat, 2025 Statistics, nei primi tre mesi del 2025 si è verificato un aumento del 19% degli incidenti deepfake rispetto al totale dell’intero 2024.

Pierluigi Sandonnini
