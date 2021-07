Da Epson un nuovo Mobile Pos pensato per i piccoli negozi

Un moderno e funzionale Mobile Pos multifunzione capace di soddisfare la domanda di semplicità ed eleganza di negozi come boutique, piccoli ristoranti, bar, caffetterie, gastronomie, pop-up e food truck. Si tratta di TM-m30II-SL, sviluppato da Epson in collaborazione con i programmatori europei ISV mPOS (fornitori indipendenti di software), che ha già ricevuto il prestigioso premio di settore iF Design Award. Il dispositivo si caratterizza per un design ergonomico e discreto, pensato per i moderni banconi di vendita al dettaglio. Il passaggio nascosto all’interno di cavi e alimentatore garantisce l’ottimizzazione dello spazio nell’area di cassa che risulta così ordinata e sgombra.

La stampante per scontrini non fiscali TM-m30II-SL è inoltre dotata di un ingegnoso morsetto scorrevole che consente di fissare il tablet in modo sicuro durante l’uso, ma che può essere rapidamente rimosso quando necessario. La piastra posteriore in acrilico trasparente è disponibile in due formati così da essere compatibile con tablet di qualsiasi dimensione e pronta per i futuri aggiornamenti dei dispositivi. Come ha messo in evidenza Camillo Radaelli, Sales Manager Business Systems di Epson: “Grazie alla stretta collaborazione con programmatori di software e clienti, Epson sa che i punti vendita esigono soluzioni mPOS affidabili, facili e che siano, allo stesso tempo, esteticamente eleganti. I negozi conquistano la propria clientela grazie ad ambienti moderni e dal design accattivante: desiderano una soluzione mPOS che possa integrarsi perfettamente e migliorare l’esperienza del cliente. Con la stampante TM-m30II-SL Epson consente ai programmatori ISV di offrire una soluzione integrata e conveniente, facile e veloce da configurare senza necessità di supporto IT, flessibile e versatile per i piccoli spazi, e garantita dall’impareggiabile qualità Epson”.