La crescente diffusione di strumenti digitali sta semplificando la gestione finanziaria delle imprese, riducendo i costi e migliorando l’esperienza dei clienti. Questo scenario ha rivoluzionato il modo in cui le piccole e medie imprese devono gestire i pagamenti e i servizi finanziari, mentre i liberi professionisti stanno diventando partner strategici nella trasformazione digitale.