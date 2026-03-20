Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento sul cosiddetto “28° regime – EU Inc.“, introducendo una nuova forma societaria armonizzata e opzionale per il mercato unico.
L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione normativa, creando condizioni più favorevoli per la nascita e la crescita delle imprese europee, in particolare startup e scaleup.
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Il “28° regime – EU Inc.” e le sue possibili traiettorie evolutive tra identità digitale europea, DLT e DAO
La proposta di Regolamento UE introduce una società digitale armonizzata per ridurre la frammentazione normativa e favorire startup e scaleup. Pur senza integrazioni esplicite, emergono possibili intersezioni con identità digitale, DLT e DAO. Il modello apre a sviluppi futuri, inclusi scenari di automazione e agency algoritmica
Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento sul cosiddetto “28° regime – EU Inc.“, introducendo una nuova forma societaria armonizzata e opzionale per il mercato unico.
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