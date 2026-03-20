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Il “28° regime – EU Inc.” e le sue possibili traiettorie evolutive tra identità digitale europea, DLT e DAO

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La proposta di Regolamento UE introduce una società digitale armonizzata per ridurre la frammentazione normativa e favorire startup e scaleup. Pur senza integrazioni esplicite, emergono possibili intersezioni con identità digitale, DLT e DAO. Il modello apre a sviluppi futuri, inclusi scenari di automazione e agency algoritmica

Pubblicato il 20 mar 2026
Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

EU Inc.

Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento sul cosiddetto “28° regime – EU Inc.“, introducendo una nuova forma societaria armonizzata e opzionale per il mercato unico.
L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione normativa, creando condizioni più favorevoli per la nascita e la crescita delle imprese europee, in particolare startup e scaleup.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Roberto Garavaglia
Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor
Strategic Advisor in ambito Innovative Payments e blockchain, da trent’ anni assiste banche e imprese nell’ideazione di nuove value proposition, supportandole nella definizione della strategia digitale. Nel 2014 è fra i primi in Italia ad occuparsi di progetti blockchain nel contesto digital finance. Accanto agli impegni di consulente svolge attività di divulgazione scientifica e di docenza presso aziende e università. Dal 2008 collabora con il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, nell’ambito degli Osservatori Digital Innovation, contribuendo con la propria esperienza all’analisi delle strategie d’innovazione e digitalizzazione dell’economia. Ha scritto innumerevoli pubblicazioni scientifiche, pubblicate dal Politecnico di Milano e dalla Banca d’Italia, su temi che concernono l’innovazione e la regolamentazione dei sistemi di pagamento innovativi e blockchain. Nel 2013 avvia il portale PagamentiDigitali.it di cui è attualmente Coordinatore Scientifico. Nel 2017 contribuisce al lancio del nuovo progetto editoriale Blockchain4Innovation.it. Autore di libri, ha pubblicato per Hoepli Editore il best seller “Tutto su Blockchain” nel maggio 2018 , “Conoscere la blockchain” nel giugno 2021, “Tutto sugli NFT” nel febbraio 2022. Nell’ottobre 2022 è uscito “Todo sobre los NFT“, versione spagnola tradotta per il mercato iberico del libro sugli NFT.
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