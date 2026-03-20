Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento sul cosiddetto “28° regime – EU Inc.“, introducendo una nuova forma societaria armonizzata e opzionale per il mercato unico.

L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione normativa, creando condizioni più favorevoli per la nascita e la crescita delle imprese europee, in particolare startup e scaleup.