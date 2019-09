Epiphany accelera la conformità alla PSD2 e l’open banking

Claudia Costa

Sistemi Informativi, società IBM specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni IT nei mercati della Pubblica Amministrazione, del settore Bancario, Finanziario e Assicurativo, delle Telecomunicazioni, dell’Industria e delle Utilities, ha scelto la piattaforma digitale sviluppata da Epiphany per supportare le banche europee ad accelerare il processo di “PSD2 compliance” e la creazione di valore dall’open banking.

Inoltre, Epiphany ha annunciato un programma di early-test per la sua piattaforma rivolta a cinque banche europee che avranno la possibilità di provarne gratuitamente i benefici quali nuove esperienze bancarie aperte e modernizzazione dei sistemi bancari di base.

Oltre la conformità PSD2: open banking e valore sostenibile

Per arricchire l’offerta tecnologica “eXtended Financial” (“XF”) di Sistemi Informativi, subentra Epiphany, start up che opera nel settore tecnologico con focus sul banking fondata in Italia e operativa a livello mondiale. Con l’innovativa piattaforma bancaria digitale full-stack, sia per uso in-cloud che on-premise, Epiphany mette a disposizione delle banche clienti di SI micro-servizi e applicazioni per renderle PSD2 compliant nel più breve tempo possibile.

La piattaforma di Epiphany agevolerà lo sviluppo di applicazioni di open banking, l’aggiornamento del core banking legacy e la fornitura di applicazioni predefinite, il che consentirà alle banche di offrire agli utenti finali migliori esperienze bancarie come Account Aggregation (un’unica applicazione bancaria che raggruppa i conti di diversi istituti bancari), InstaPay App (con un solo clic sull’applicazione di pagamento punta a qualsiasi conto e fornisce un’opzione sulle carte fedeltà dei programmi di loyalty), InstaScore App (un app veloce per il microcredito) e un host di altre app riguardanti sicurezza e privacy.

“Siamo stati in grado di testare la nostra piattaforma digitale full-stack in poche settimane, comprovando – durante la fase di proof of concept – le sue capacità per le banche e le esperienze bancarie innovative che ne derivano per gli utenti finali con un approccio vincente per tutte le parti. Perché, in una società del tutto e subito, noi consumatori abbiamo bisogno di esperienze bancarie che ruotano attorno a noi e non viceversa” commenta Paolo Spadafora, CEO e Fondatore di Epiphany.

Per cinque banche europee, il programma di “early adoption”

Progettata per riunire Banche e FinTech nello sviluppo di esperienze bancarie digitali di nuove generazione, atte a facilitare la modernizzazione del core banking come time-to-market ridotti, migliori esperienze utente (con maggiore fidelizzazione), maggiore penetrazione della clientela per le banche e una più ampia esposizione per le Fintech, la piattaforma Epiphany sostiene gli sviluppatori nel progettare, costruire, integrare, testare, implementare e commercializzare esperienze bancarie ad alto valore aggiunto.

Epiphany ha avviato un programma di “early adoption” offrendo a cinque banche europee di provare gratuitamente i benefici della piattaforma: utilizzo gratuito per un anno della piattaforma e del relativo set di strumenti per progettare, costruire, testare, implementare nuove esperienze bancarie aperte come delle applicazioni preconfezionate come Account Aggregation, InstaPay e InstaScore e della libreria API della piattaforma e/o la possibilità di sviluppare nuove API da zero; un workshop gratuito di “Design Thinking” per supportare la progettazione di una nuova esperienza bancaria ed infine, la possibilità di partecipare all’Epiphany Customer Advisory Board e contribuire a plasmare e influenzare le capacità future, i set di funzionalità e l’esperienza complessiva della piattaforma.