Visa: intelligenza artificiale a supporto di consumatori e istituzioni finanziarie

Visa punta con decisione sull‘intelligenza artificiale: la multinazionale delle carte di pagamento ha presentato VisaNet+AI, una suite di servizi potenziati dalla AI, così da contribuire a rendere i pagamenti più predittivi, trasparenti e veloci. Più nel dettaglio, le nuove soluzioni puntano a rispondere alle esigenze di banche, commercianti e consumatori, che si trovano a che fare con ritardi e la confusione nella gestione del saldo contabile e l’imprevedibilità del regolamento giornaliero dei conti (settlement) per le istituzioni finanziarie. In particolare, i consumatori di oggi, si aspettano visibilità sul loro stato patrimoniale in tempo reale, dato che effettuano sempre più spesso operazioni bancarie su piattaforme mobili e online. Eppure, ancora oggi, alcuni pagamenti che impiegano più tempo di altri per essere riportati sul saldo. Questo ritardo può creare confusione o preoccupazione per i titolari di carta, con conseguente aumento del volume di lavoro per i call center o il verificarsi di potenziali scoperti.

Questo problema viene affrontato da Smarter Posting, un servizio che utilizza l’AI per assegnare un punteggio a ciascuna transazione come parte del processo di autorizzazione. Più nel dettaglio, la soluzione analizza i dettagli della transazione e i dati storici per prevedere la probabilità che l’importo di una transazione rimanga stabile durante la fase di compensazione. Grazie a un’accuratezza estremamente elevata, è possibile evidenziare in via provvisoria il saldo del conto visibile al titolare di carta.

L’intelligenza artificiale può essere estremamente utile anche alle istituzioni finanziarie, che devono gestire in maniera ottimale le proprie risorse, in maniera tale da avere sempre abbastanza liquidità per soddisfare il volume di gestione di quel preciso giorno. Una vera e propria sfida per team di tesoreria devono affrontare nel prevedere i volumi giornalieri e prendere decisioni strategiche. Per facilitare questo processo, Visa ha creato Smarter Settlement Forecast per fornire ai clienti previsioni personalizzate a 7 giorni dell’importo di gestione di cui potrebbero aver bisogno quotidianamente. Il servizio utilizza le informazioni generate dai volumi storici, gli indicatori stagionali, le macro-tendenze, gli eventi anomali, come quelli relativi a COVID-19, e i dati sulle transazioni in tempo reale per fornire previsioni di alta qualità dei flussi di cassa in uscita e in entrata. Smarter Settlement Forecast sarà reso disponibile nei prossimi mesi ai clienti attraverso Visa Analytics Platform, semplificando così l’integrazione per i clienti gia’ esistenti. Questi due servizi basati sulla AI si aggiungono a Smarter STIP, lanciata nei mesi scorsi, che utilizza il deep learning per aiutare le istituzioni finanziarie a incrementare le autorizzazioni delle transazioni.

“I nostri clienti, partner e titolari di carta si rivolgono a noi per ottenere informazioni rilevanti e basate sui dati in modo da gestire al meglio le loro attività imprenditoriali e finanziarie, soprattutto in un momento come questo. Oggi annunciamo una serie di servizi che utilizzano l’AI per facilitare ai consumatori la gestione dei loro conto e alle istituzioni finanziarie la gestione del loro business – ha commentato Jack Forestell, Chief Product Officer di Visa – . Con il nostro investimento nell’infrastruttura AI, stiamo sbloccando in tempo reale nuove soluzioni per problemi complessi. Questo è solo l’inizio di ciò che possiamo fare con il potere predittivo dell’Intelligenza Artificiale”.