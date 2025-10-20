Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App Digital banking Cashless Cashback Psd2 Strong Customer Authentication data monetization Instant Payment Fintech Sicurezza Blockchain Open Banking Partner

innovative payments

UniCredit lancia Click to Pay: pagamenti online più semplici e sicuri direttamente dall’app

UniCredit diventa la prima grande banca commerciale italiana a integrare Mastercard Click to Pay direttamente nella propria app. I clienti UniCredit e buddy possono abilitare le proprie carte in pochi clic e acquistare online senza inserire i dati di pagamento, grazie alla tokenizzazione che garantisce sicurezza e rapidità

Pubblicato il 20 ott 2025
Unicredit Click to pay

UniCredit compie un nuovo passo nell’innovazione dei servizi digitali, diventando la prima grande banca commerciale in Italia a offrire l’accesso diretto a Mastercard Click to Pay tramite la propria app. I clienti UniCredit e buddy possono registrarsi facilmente alla soluzione di pagamento online senza passaggi esterni.

Alberto Perani

