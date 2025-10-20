UniCredit compie un nuovo passo nell’innovazione dei servizi digitali, diventando la prima grande banca commerciale in Italia a offrire l’accesso diretto a Mastercard Click to Pay tramite la propria app. I clienti UniCredit e buddy possono registrarsi facilmente alla soluzione di pagamento online senza passaggi esterni.
UniCredit lancia Click to Pay: pagamenti online più semplici e sicuri direttamente dall’app
