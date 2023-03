TAS Lab, l’innovazione nel settore finanziario

Il nuovo dipartimento di ricerca di TAS ha come scopo quello di progettare soluzioni tecnologicamente avanzate che migliorino il modo in cui le persone usufruiscono dei servizi finanziari, ideando prodotti innovativi per fornire a banche e aziende un vantaggio competitivo sul mercato [...]

TAS Lab è il nuovo dipartimento di ricerca di TAS che ha l’obiettivo di investire continuativamente sull’innovazione nel settore finanziario. TAS Lab ha come scopo quello di progettare soluzioni tecnologicamente avanzate che migliorino il modo in cui le persone usufruiscono dei servizi finanziari, ideando prodotti innovativi per fornire a banche e aziende un vantaggio competitivo sul mercato.

TAS Lab, come è strutturato

Attualmente il dipartimento si concentra su tre aree di ricerca principali:

quantum computing per la prevenzione delle frodi nei pagamenti,

sviluppo di un nuovo modello phygital di filiale bancaria (TAS Remote Teller)

applicazioni dell’intelligenza artificiale al mondo dei pagamenti.

Il quantum computing è una tecnologia emergente che promette di rivoluzionare il modo in cui vengono gestiti i dati e le transazioni finanziarie. TAS Lab, insieme all’ Università di Verona, sta sfruttando questa tecnologia su casi d’uso concreti per sviluppare soluzioni avanzate per la prevenzione delle frodi nei pagamenti, che consentano alle banche e agli istituti finanziari di gestire in modo sempre più sicuro ed efficiente le loro transazioni.

La filiale bancaria phygital, ovvero il TAS Remote Teller, rappresenta una nuova frontiera nel settore bancario, che combina i vantaggi della presenza fisica con la comodità della tecnologia digitale. TAS Lab sta esplorando come questa tecnologia possa essere utilizzata per migliorare l’esperienza bancaria dei clienti, garantendo la presenza fisica sul territorio di filiali snelle con un’assistenza virtuale che permetta all’utente di effettuare tutte le operazioni bancarie di una filiale tradizionale in modo semplice e veloce.

Infine, TAS Lab sta investendo nell’intelligenza artificiale, sviluppando algoritmi avanzati e tecnologie di machine learning per migliorare la gestione dei dati e delle transazioni finanziarie.

TAS invita gli enti di ricerca, le aziende e le persone appassionate di tecnologia e innovazione a collaborare con TAS Lab, sottoponendo le proprie idee e progetti al dipartimento attraverso l’indirizzo: solutions@tasgroup.eu.