SumUp debutta in Italia con un nuovo prodotto che punta a rafforzare uno dei terreni più delicati per il commercio di prossimità: la fidelizzazione del cliente. La fintech specializzata nei pagamenti digitali ha annunciato il lancio di SumUp Fedeltà, un programma che consente a negozianti, ristoratori, artigiani e professionisti di attivare meccanismi di raccolta punti e carte a timbri senza introdurre nuovi dispositivi e senza chiedere ai clienti passaggi aggiuntivi alla cassa.
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SumUp porta la loyalty digitale nei piccoli negozi
Lanciato in Italia SumUp Fedeltà, un programma che integra raccolte punti e carte a timbri direttamente nel pagamento. L’obiettivo è portare anche a negozi, bar, ristoranti e professionisti strumenti di fidelizzazione finora più accessibili alle grandi catene, senza nuovi hardware e con gestione integrata
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