Smart Self: Ingenico porta innovazione nel mondo del vending

Da Ingenico arriva una nuova soluzione di pagamento flessibile e affidabile Smart Self per il mondo del vending, che potrà essere personalizzata secondo i requisiti specifici di ogni singolo operatore. Si tratta di Smart Self, un sistema completo pensato per migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti nei sistemi completamente automatici, garantendo nello stesso tempo l’accettazione dei pagamenti e un miglioramento dell’efficienza operativa. Tra i punti di forza della soluzione, infatti, ci sono i report in tempo reale, una gestione intelligente delle transazioni e un processo di pagamento semplice, rapido e sicuro. Più precisamente, l’offerta Smart Self include la nuova gamma di dispositivi Ingenico Self, certificati PCI PTS V5, che garantiscono l’accettazione di tutti i nuovi metodi di pagamento cashless, come i codici QR, con la possibilità di accettare pagamenti in oltre 20 valute diverse. Secondo Ingenico si tratta di una formula ideale per intercettare le esigenze dei consumatori: in ottica customer experience, Smart Self è progettato per coinvolgere i clienti in modo nuovo, permettendo agli operatori di interagire con loro digitalmente. Inoltre, la nuova soluzione è in grado di promuovere iniziative a scopo benefico e sostenibile facilitando, ad esempio, la raccolta di micro-donazioni tramite self-service, un aspetto ormai sempre più sensibile per i consumatori.

“Siamo entusiasti delle possibilità che la nuova soluzione Smart Self offre agli operatori del vending di ogni settore, non solo per l’elaborazione completa dei pagamenti end-to-end, ma per la maggior efficienza garantita su tutta la linea – ha commentato Guillaume Pascal, EVP Enterprise Retail business unit di Ingenico Group -. Fornire una soluzione evoluta con tutta la competenza in-house significa poter rispondere ad ogni esigenza dei clienti. Il gateway sicuro fornisce report immediati con dati in tempo reale, insieme a capacità di acquiring avanzate. Quest’anno abbiamo assistito al cambiamento più significativo nel settore dei pagamenti che si è evoluto rapidamente verso soluzioni contactless e metodi di pagamento alternativi (APM). La maggior parte dei clienti, infatti, ritiene che il contante scomparirà completamente in un futuro non lontano. Per questo è importante, oggi più che mai, che anche gli operatori del vending focalizzino l’attenzione su opzioni self-service innovative per migliorare le loro attività”.