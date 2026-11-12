SelfyConto a canone zero è la proposta di Banca Mediolanum per l’operatività bancaria online, con condizioni differenziate in base all’età e possibilità di azzerare il costo mensile anche dopo il primo anno.

L’offerta di SelfyConto comprende bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, prelievi senza commissioni nell’area Euro e una carta di debito digitale inclusa.

A queste funzionalità offerte da SelfyConto si aggiunge una promozione sul trading, che prevede commissioni di 7 euro per operazione per un anno, sui mercati finanziari indicati dalla banca.

SelfyConto: quanto costa il conto corrente

Il canone di SelfyConto dipende dall’età del titolare.

Gli under 30 non pagano la tenuta del conto fino al compimento dei 30 anni.

Per gli over 30, invece, la gratuità vale durante il primo anno. Dal secondo anno il costo ordinario sale a 3,75 euro al mese, con addebito trimestrale di 11,25 euro.

La banca consente comunque di azzerare il canone fino al 31 dicembre 2027, accreditando lo stipendio o la pensione oppure effettuando pagamenti con carta per almeno 500 euro mensili.

Bonifici, prelievi e carta: tutte le operazioni gratuite incluse

L’operatività quotidiana di SelfyConto comprende diversi servizi senza commissioni.

I bonifici SEPA in euro, sia ordinari sia istantanei , sono gratuiti. Non costano nulla neppure i prelievi presso gli ATM dell’area Euro.

, sono gratuiti. Non costano nulla neppure i prelievi presso gli ATM dell’area Euro. La carta di debito digitale Mastercard è gratuita e subito disponibile dopo l’apertura. Chi preferisce il supporto fisico può richiederlo contestualmente all’apertura entro il 31 dicembre 2026: il primo anno non prevede costi, mentre successivamente la quota annuale è di 10 euro.

La carta integra anche Spending Control, che permette di impostare limiti di spesa, canali e aree geografiche. Dall’app o dal sito è possibile bloccarla temporaneamente per 48 ore.

Come funziona il trading a 7 euro per operazione: mercati e condizioni

Un elemento distintivo riguarda il servizio di investimento. Banca Mediolanum applica una commissione fissa di 7 euro per ordine durante un anno, nell’ambito della promozione Pricing Operatività in Titoli, valida fino al 31 dicembre 2026.

La tariffa riguarda azioni, Titoli di Stato, obbligazioni italiane ed estere, warrant, covered warrant ed ETF. Si applica agli ordini sui mercati italiani e alle compravendite sui mercati esteri, tra cui NYSE, Nasdaq, Xetra ed Euronext. Il servizio richiede la titolarità di un Deposito Titoli.

Apertura online e conto cointestato

L’apertura avviene interamente online, attraverso il sito della banca. È possibile identificarsi con SPID oppure mediante riconoscimento biometrico da smartphone. Servono comunque un documento d’identità e i dati personali richiesti dalla procedura.

Il conto può essere cointestato a due persone, con firma disgiunta. Ogni intestatario dispone del proprio codice cliente e può operare autonomamente, richiedendo anche una carta di debito personale. L’assistenza comprende live chat, videochiamata dall’home banking e supporto telefonico su appuntamento.

Costi e condizioni di SelfyConto a confronto

La tabella riepiloga le principali condizioni economiche indicate da Banca Mediolanum, distinguendo i costi fissi dai servizi gratuiti e dalle agevolazioni temporanee.

Servizio Costo e condizioni Canone under 30 Gratis fino ai 30 anni Canone over 30 Gratis il primo anno Canone dal secondo anno 3,75 €/mese Azzeramento canone Stipendio, pensione o spese mensili di almeno 500 € Bonifici SEPA Gratuiti, ordinari e istantanei Prelievi ATM area Euro Gratuiti Carta digitale Gratuita Carta fisica Gratis il primo anno, poi 10 €/anno Trading 7 € per operazione per un anno Addebito utenze SDD Gratuito Assistenza chat Gratuita

La promozione fino a 250 euro in Buoni Amazon

Fino al 31 dicembre 2026 è inoltre attiva una promozione dedicata ai nuovi clienti. Prevede 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it dopo aver effettuato almeno 50 euro di pagamenti con la carta Mastercard. Il premio può salire a 250 euro complessivi sottoscrivendo anche un prodotto Protezione o Risparmio Gestito attraverso i canali digitali o il Selfy Assistant.

L’iniziativa prevede requisiti e scadenze specifici, con completamento dell’apertura e dell’emissione della carta entro l’8 gennaio 2027.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.