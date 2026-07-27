L’integrazione tra Scalapay e Stripe si estende alle vendite internazionali. Le imprese basate in oltre 30 Paesi potranno proporre il pagamento rateale ai clienti di Italia, Francia, Spagna, Belgio e Portogallo. I metodi di pagamento dinamici mostreranno Scalapay nel checkout soltanto agli utenti e per gli acquisti idonei.

Scalapay entra più facilmente nei checkout di Stripe

Scalapay amplia la collaborazione con Stripe e punta a raggiungere un numero maggiore di imprese internazionali. L’accordo annunciato il 27 luglio 2026 estende il supporto alle vendite cross-border e permette ai clienti di Stripe basati in oltre 30 Paesi di offrire il servizio Buy Now, Pay Later nei mercati in cui Scalapay è disponibile.

L’operazione interessa Italia, Francia, Spagna, Belgio e Portogallo. Un’impresa registrata in un altro Paese supportato da Stripe potrà quindi proporre Scalapay ai consumatori che acquistano in uno di questi cinque mercati, purché la transazione, il prodotto e il cliente rispettino i requisiti previsti dalle piattaforme.

La principale novità riguarda il processo di attivazione. Per i merchant idonei, Scalapay può comparire nel checkout senza lo sviluppo di un’integrazione separata. Stripe include infatti il servizio tra i metodi di pagamento gestiti attraverso Checkout, Payment Element, Payment Links e le proprie interfacce di programmazione. La documentazione tecnica di Stripe descrive Scalapay come un metodo basato sul reindirizzamento che consente di suddividere la spesa in tre o quattro rate.

L’estensione riduce uno degli ostacoli che le imprese incontrano quando entrano in nuovi mercati: adattare il checkout alle abitudini di pagamento locali. La disponibilità tecnica, tuttavia, non comporta che Scalapay venga presentato indistintamente a ogni acquirente.

Come funzionano i metodi di pagamento dinamici

Stripe utilizza i metodi di pagamento dinamici per selezionare le opzioni da mostrare durante l’acquisto. Il sistema considera elementi come il Paese del consumatore, la valuta, l’importo, il dispositivo utilizzato e la compatibilità della transazione.

Scalapay viene quindi visualizzato quando l’utente e l’acquisto risultano idonei. La documentazione di Stripe conferma che, una volta attivato il servizio nel pannello del merchant, la piattaforma può mostrarlo automaticamente ai clienti che soddisfano i requisiti.

La scelta punta a evitare checkout sovraccarichi di alternative non pertinenti. Un consumatore italiano può trovare Scalapay tra le possibilità disponibili, mentre un altro cliente dello stesso negozio, collocato in un mercato diverso o impegnato in una transazione non supportata, potrebbe non visualizzarlo.

Per il merchant, il vantaggio consiste nella possibilità di gestire più mercati attraverso un’unica infrastruttura. L’impresa non deve stabilire in anticipo una sequenza identica di metodi per tutti gli utenti. Stripe ordina e presenta le soluzioni considerate più adatte alla singola sessione di pagamento.

Il funzionamento non elimina i controlli svolti da Scalapay. Quando il consumatore seleziona il servizio, viene reindirizzato verso l’ambiente della società, dove sceglie il numero di rate e completa la procedura prevista. Il negozio riceve poi l’esito del pagamento. Secondo le informazioni pubblicate da Stripe, le rate possono essere tre o quattro e sono proposte senza interessi per il cliente, nei limiti delle condizioni applicabili.

Il ruolo delle vendite cross-border

Il supporto cross-border amplia la platea potenziale soprattutto per i marchi che vendono in più Paesi senza avere una società distinta in ciascun mercato. Un’impresa basata, per esempio, in Germania o nei Paesi Bassi può utilizzare il proprio account Stripe per raggiungere clienti italiani, francesi o spagnoli e presentare loro un metodo di pagamento già conosciuto nel mercato di destinazione.

L’intervento riguarda quindi la distribuzione del servizio, più che la sua struttura finanziaria. Scalapay continua a operare nei Paesi e nelle categorie merceologiche supportate, mentre Stripe semplifica il collegamento tecnico e la selezione del metodo nel checkout.

La partnership tra le due società non nasce nel 2026. Nel febbraio 2025 Scalapay aveva già annunciato la disponibilità della propria soluzione sulla piattaforma Stripe. La nuova fase aggiunge il supporto alle transazioni internazionali e rende più automatica la comparsa del servizio durante il pagamento.

Per i merchant, la possibilità di utilizzare la stessa configurazione in più mercati può ridurre tempi e costi di sviluppo. Rimangono però necessarie verifiche sulle categorie ammesse, sugli importi, sulle valute e sulle condizioni commerciali. La semplice presenza di Stripe non garantisce l’accesso automatico a ogni metodo disponibile sulla piattaforma.

La strategia di Scalapay nel Sud Europa

Scalapay concentra una parte rilevante delle proprie attività nell’Europa meridionale. La società dichiara di servire oltre 13 milioni di utenti e di collaborare con più di 12 mila marchi partner in Italia, Francia, Spagna, Belgio e Portogallo. La pagina di Stripe dedicata al servizio riportava in precedenza una base superiore a 11 milioni di utilizzatori in Europa, un dato coerente con una successiva crescita dichiarata dall’azienda.

Simone Mancini, Ceo di Scalapay

«Con Stripe condividiamo l’obiettivo di rendere i pagamenti sempre più semplici per merchant e consumatori», afferma Simone Mancini, CEO di Scalapay. «Questa evoluzione della partnership consente a un numero ancora maggiore di aziende di integrare Scalapay in modo rapido e offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto più flessibile. Oggi supportiamo oltre 13 milioni di utenti e collaboriamo con più di 12.000 brand partners in mercati come Italia, Francia, Spagna, Belgio e Portogallo. In Europa, il mercato del Buy Now, Pay Later dovrebbe raggiungere un valore stimato di 228,3 miliardi di dollari entro il 2026, con una crescita del 15,7% rispetto all’anno precedente: un dato che conferma il ruolo sempre più centrale di queste soluzioni nell’evoluzione del commercio digitale.»

La stima citata da Mancini coincide con quella contenuta nell’aggiornamento del giugno 2026 del rapporto europeo di PayNXT360, distribuito da Research and Markets. Il documento valuta il mercato BNPL europeo in 228,3 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento annuo del 15,7%, e prevede una crescita fino a 406,2 miliardi nel 2031.

Le proiezioni sul settore non sono però uniformi. Un precedente rapporto, diffuso nel gennaio 2026 dalla stessa piattaforma di ricerca, indicava per l’anno un valore di 217,7 miliardi di dollari e un incremento del 19,5%. Le differenze possono dipendere dall’aggiornamento dei dati, dal perimetro considerato e dalla metodologia adottata. Le cifre descrivono previsioni di mercato, non volumi già registrati.

Cosa cambia per conversioni e vendite

Le aziende che adottano il Buy Now, Pay Later cercano in genere di ridurre l’abbandono del carrello e rendere sostenibili acquisti di importo più elevato. La suddivisione del prezzo modifica infatti la cifra che il consumatore deve versare al momento dell’ordine.

Stripe riferisce che, in un proprio studio, le imprese che hanno abilitato metodi BNPL hanno registrato incrementi dei ricavi complessivi fino all’11%. Il dato indica il risultato massimo osservato e non può essere applicato automaticamente a tutti i merchant: gli effetti dipendono dal settore, dal valore medio degli ordini, dalla composizione della clientela e dal costo del servizio.

La visualizzazione dinamica può incidere anche sulla continuità dell’esperienza d’acquisto. Un metodo riconoscibile nel Paese del cliente riduce la necessità di inserire una carta di credito o di scegliere una soluzione poco familiare. Il consumatore deve comunque valutare il proprio impegno finanziario, perché la gratuità delle rate non cancella l’obbligo di rispettare le scadenze.

Per le imprese, il pagamento frazionato ha inoltre un costo che deve essere confrontato con l’eventuale aumento delle conversioni e del valore medio dell’ordine. Le condizioni economiche dipendono dai contratti applicati e non sono specificate nell’annuncio sulla nuova integrazione.

Un settore sottoposto a regole più stringenti

La crescita del BNPL ha attirato l’attenzione delle autorità europee per i rischi legati all’accumulo di più debiti di piccolo importo. La facilità del checkout può rendere meno percepibile il valore complessivo degli impegni assunti, soprattutto quando un consumatore utilizza contemporaneamente servizi diversi.

La regolamentazione europea del credito ai consumatori estende progressivamente le tutele anche a forme di finanziamento di breve durata che in passato potevano restare fuori dalle norme tradizionali. Gli operatori devono prepararsi a requisiti più severi in materia di trasparenza, valutazione del merito creditizio e comunicazioni ai clienti.

Una ricerca accademica condotta nel Regno Unito su transazioni con carte di credito aveva inoltre rilevato che alcuni consumatori pagavano le rate BNPL attraverso carte revolving, trasferendo così un debito senza interessi verso strumenti potenzialmente più costosi. Gli autori collegavano il comportamento soprattutto agli utenti giovani e alle aree economicamente più svantaggiate.

L’ampliamento della distribuzione rende quindi più importanti sia la semplicità tecnica sia i controlli sull’idoneità. La capacità di mostrare Scalapay soltanto nelle transazioni compatibili può migliorare il checkout, ma non sostituisce gli obblighi di informazione e le verifiche richieste agli operatori.

La distribuzione diventa parte del prodotto

L’accordo tra Scalapay e Stripe mostra come la competizione nei pagamenti rateali si stia spostando verso le infrastrutture di distribuzione. Per raggiungere un merchant non basta offrire il finanziamento: il servizio deve essere disponibile nei sistemi già utilizzati dall’impresa, funzionare su più mercati e apparire nel momento adatto del checkout.

Scalapay ottiene l’accesso a una base internazionale di aziende senza chiedere a ciascuna di sviluppare un collegamento autonomo. Stripe amplia invece l’offerta di metodi locali che i propri clienti possono utilizzare per adattare il pagamento al Paese dell’acquirente.

Il successo dell’integrazione dipenderà dall’adozione effettiva dei merchant, dalla quota di clienti giudicati idonei e dall’impatto sui risultati commerciali. Peseranno anche i costi applicati alle imprese e l’evoluzione delle regole europee sul credito al consumo.

Per i negozi internazionali, la conseguenza immediata è una procedura più semplice per proporre Scalapay in cinque mercati. Per i consumatori, il servizio potrà comparire più spesso nei checkout dei marchi esteri. L’espansione del BNPL passerà così meno dalle singole integrazioni e più dalla capacità delle piattaforme di pagamento di distribuire, selezionare e controllare ogni opzione durante la transazione.

Le dichiarazioni aziendali sono state mantenute integralmente; dati di mercato e caratteristiche tecniche sono attribuiti alle rispettive fonti.ù

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