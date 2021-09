Qonto: nuove soluzioni per l’expense management

Posizionarsi come la prima soluzione di gestione finanziaria “all-in-one” in Europa: questo l’obiettivo di Qonto, che ha deciso di arricchire ulteriormente la sua offerta per le imprese con il lancio di Qonto for Teams. Queste nuove funzionalità puntano in particolare alla semplificazione della gestione delle spese dei team aziendali, puntando a rispondere alle necessità di aziende di dimensioni più grandi. I nuovi servizi, in particolare, sono pensate per ottimizzare l’expense management aziendale, decentralizzando le spese dei team e fornendo tipologie di accesso e di visualizzazione specifiche per ogni ruolo. Tra queste novità di expense management introdotte da Qonto ci sono le Carte Flash: si tratta di carte usa e getta (o valide soltanto per un periodo temporale limitato e predeterminato) dotate di un budget preassegnato che consentono di rendere i collaboratori più autonomi senza mai perdere il controllo delle spese. Può essere così utilizzata per un singolo acquisto, come un biglietto del treno o una conferenza, o per più acquisti che avvengono in un breve periodo di tempo, ad esempio per un viaggio di lavoro. Come nel caso delle carte virtuali, anche le carte Flash sono valide sia per acquisti online che in negozio, con Apple Pay o Google Pay, una volta esaurito il budget e il tempo di utilizzo, la carta scade automaticamente.

“Qonto si è sempre impegnata nel supportare le imprese semplificando la loro quotidianità finanziaria e bancaria e offrendo loro una gamma sempre più ampia di servizi integrati. L’offerta che stiamo lanciando è in linea con questo obiettivo e ci permetterà di rispondere alle nuove necessità di aziende in crescita” commenta Alexandre Prot, CEO di Qonto.

“Qonto for Teams rappresenta un ulteriore fondamentale tassello nonché una milestone importante del percorso di crescita di Qonto, e della continua evoluzione del nostro servizio , sempre fedeli alla nostra mission di semplificare la quotidianità finanziaria della clientela business – commenta Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia – . Il lancio delle funzionalità di expense management risponde all’ambizione di Qonto di spingersi oltre un semplice fornitore di servizi finanziari. Continuando a lavorare in questa direzione, ci prepariamo a rilasciare nei prossimi mesi nuovi prodotti e funzionalità che ci permetteranno di diventare la soluzione europea business “all-in-one” che combina i servizi bancari per le imprese alla gestione delle spese dei team e della contabilità aziendale interna, conservando l’ascolto vigile ai bisogni dei nostri clienti italiani, secondo quell’approccio glocal che ci contraddistingue dal nostro esordio sul mercato”.

Dopo aver raggiunto cica 200.000 clienti in circa 4 anni anni, Qonto si propone ora di conquistare una fetta ancora più ampia di mercato.