Qonto introduce nuovi servizi per Pmi e professionisti

In arrivo nuovi servizi per Qonto, la banca online dedicata a PMI e professionisti. La società, sbarcata sul mercato nazionale nel maggio 2019, renderà disponibili l’IBAN italiano (che permetterà ai nuovi clienti Qonto o a quelli attuali che ne faranno richiesta di collegare i propri servizi a un International Bank Account Number italiano) e un dispositivo POS, che consentirà di accettare i pagamenti con effettuati con carta. Entrambe le funzionalità (IBAN locale e dispositivo POS) sono state introdotte dopo avere sondato le necessità dei clienti e potenziali utenti Qonto, sulla base di opinioni e suggerimenti raccolti nel corso 2019. L’obiettivo finale di Qonto è di semplificare e ottimizzare la gestione quotidiana di finanza e contabilità delle PMI e dei professionisti a cui si rivolge, arricchendo al contempo l’offerta attualmente disponibile.

“L’Italia è un mercato prioritario nel processo di internazionalizzazione di Qonto e per questo, sin dal lancio del servizio, teniamo in grande considerazione le richieste e i suggerimenti che ci arrivano dai nostri clienti attuali e potenziali – spiega Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto per l’Italia – . La localizzazione dell’IBAN del conto corrente e l’introduzione del POS sono solo le prime novità che ci vedranno protagonisti nel 2020: stiamo lavorando anche su altre funzionalità, sempre nell’ottica di semplificare tutti i pagamenti aziendali, sia in entrata che in uscita, attraverso una forte localizzazione del servizio”.