Qonto ha ottenuto la licenza di istituto di credito da ACPR e Banca centrale europea. Per le PMI italiane la novità cambia lo status del conto e apre la strada a finanziamenti e depositi offerti direttamente dalla fintech. Le nuove linee di credito e i prestiti sono però attesi dal primo semestre 2027; nel frattempo i clienti riceveranno un nuovo IBAN e dovranno considerare l’imposta di bollo prevista per i conti correnti.

La società francese, lanciata nel 2017 e oggi presente in otto mercati europei con oltre 750mila imprese e professionisti, compie così il passaggio da istituto di pagamento a banca. La licenza, annunciata il 18 novembre 2026 nel comunicato diffuso da Qonto, le consente di ampliare nel tempo le attività autorizzate, sotto requisiti prudenziali più stringenti.

Tappe regolamentari e commerciali indicate da Qonto. La licenza amplia il perimetro autorizzato; l’introduzione dei prodotti resta graduale e soggetta alla preparazione operativa.

Tappe del percorso regolamentare e commerciale: 2018, licenza di istituto di pagamento; 2019, core banking proprietario; novembre 2026, licenza di istituto di credito; primo semestre 2027, finanziamenti e depositi a termine con avvio progressivo.

I due fondatori di Qonto

Qonto diventa banca e amplia il perimetro dei servizi

Qonto aveva ottenuto la licenza di istituto di pagamento nel 2018 e dal 2019 utilizza un sistema core banking sviluppato internamente. In seguito ha affiancato ai conti strumenti di fatturazione, contabilità e gestione delle spese, oltre a soluzioni di finanziamento come Pay Later. La licenza bancaria segna ora un passaggio ulteriore: secondo l’azienda, la domanda era stata presentata nel 2025.

Un istituto di credito può raccogliere depositi e concedere credito per proprio conto, secondo la disciplina europea. L’autorizzazione porta Qonto nel quadro prudenziale applicabile alle banche, con obblighi più articolati su capitale, liquidità, gestione dei rischi e governance. Per le imprese, la novità è la possibilità che conto operativo, liquidità e nuovi finanziamenti convivano nella stessa piattaforma; la convenienza dipenderà però da condizioni, tassi e requisiti di accesso dei singoli prodotti.

Con lo status bancario, i depositi idonei dei clienti sono coperti dal Fondo di garanzia dei depositi francese FGDR fino a 100mila euro per depositante e per istituto, nei limiti previsti dalla normativa. Qonto specifica che la copertura riguarda i conti detenuti presso la banca, indipendentemente dall’IBAN nazionale.

Finanziamenti Qonto: le prime offerte sono attese nel 2027

La roadmap presentata dall’azienda distingue le iniziative di fine 2026 dai prodotti di credito previsti per il semestre successivo. A novembre Qonto pianifica di estendere la remunerazione dei conti in Germania e Portogallo e di introdurre in Francia certificati istantanei di deposito del capitale per la costituzione di società. Queste iniziative non riguardano quindi direttamente i clienti italiani.

Nel primo semestre 2027 la fintech prevede di avviare, in modo progressivo nei mercati in cui opera, una prima gamma di finanziamenti delle fatture, linee di credito, prestiti e depositi a termine. La società non ha ancora indicato per ogni Paese date, tassi, importi massimi, criteri di ammissibilità o costi: comunicherà le condizioni con il lancio delle singole offerte. Le tempistiche sono indicative e subordinano la disponibilità alla piena operatività regolamentare e tecnica.

Il nuovo IBAN e l’imposta di bollo per i clienti italiani

Per chi usa Qonto in Italia, la transizione comporta un nuovo IBAN, perché cambia il codice ABI incorporato nell’IBAN nazionale. Il centro assistenza della società spiega che il vecchio e il nuovo codice funzioneranno in parallelo per 13 mesi: nel periodo di passaggio sarà possibile ricevere bonifici su entrambi. Qonto promette un avviso con date e istruzioni almeno 30 giorni prima dell’assegnazione del nuovo IBAN; le imprese dovranno poi aggiornare clienti, fornitori, addebiti diretti e coordinate indicate su fatture e contratti.

Il conto diventa inoltre un conto corrente soggetto all’imposta di bollo italiana. Secondo le istruzioni pubblicate da Qonto, per società e persone giuridiche l’importo annuo è di 118 euro, salvo gli enti iscritti al RUNTS; per persone fisiche e liberi professionisti è di 34,20 euro se il saldo medio annuo complessivo supera 5.000 euro, mentre sotto tale soglia è prevista l’esenzione. Il prelievo è proporzionato ai giorni di attività del conto; Qonto dichiara che il primo addebito, il 1° gennaio 2027, coprirà il periodo dal 17 novembre al 31 dicembre 2026.

Cosa cambia per i titolari di un conto Qonto italiano

Voce Effetto indicato da Qonto IBAN Nuovo codice italiano; quello attuale e il nuovo convivono per 13 mesi Preavviso Comunicazione con date e passaggi pratici almeno 30 giorni prima Bollo: società 118 euro annui; esenzione per gli enti iscritti al RUNTS Bollo: persone fisiche 34,20 euro se il saldo medio supera 5.000 euro; altrimenti esente Fonte: Centro assistenza Qonto, aggiornato il 17 novembre 2026. Importi e condizioni riportati secondo le informazioni pubblicate dalla società.

Qonto afferma che piano, canone, app, carte, bonifici e servizio clienti restano invariati nel passaggio. Il bollo è un tributo riscosso per conto dell’Agenzia delle Entrate, non una commissione della fintech. Per i clienti italiani, quindi, l’effetto immediato più tangibile riguarda le coordinate del conto e gli adempimenti collegati, mentre l’accesso ai nuovi finanziamenti dipenderà dalle offerte che arriveranno nei prossimi mesi.

Il credito alle PMI resta la leva della crescita

La licenza arriva mentre Qonto punta a integrare nel software aziendale anche il finanziamento del capitale circolante. In un’indagine commissionata dalla società a 1.659 autonomi e microimprese in Francia, Germania, Italia e Spagna, il 28% degli intervistati ha dichiarato di aver perso opportunità per mancanza di finanziamenti; quasi la metà ha indicato la gestione dei flussi di cassa fra le difficoltà ricorrenti

Risposte di lavoratori autonomi e microimprese fino a nove dipendenti in Francia, Germania, Italia e Spagna. Fonte: studio esterno commissionato da Qonto, marzo-aprile 2026; 1.659 intervistati). Barre su scala comune fino al 100%; la seconda quota è riportata dalla fonte come “quasi la metà” e non è disponibile come valore puntuale.

Il dato segnala una domanda di liquidità fra le imprese intervistate, ma non misura la quota di aziende che otterrà credito da Qonto né l’effetto dei nuovi prodotti sui costi o sulla crescita. Per le PMI italiane, la verifica arriverà dalle condizioni effettive: tassi, durata, garanzie, tempi di erogazione e copertura dei diversi mercati.

La licenza modifica dunque il ruolo di Qonto nel mercato: da fornitore di conti di pagamento e strumenti gestionali a istituto autorizzato a raccogliere depositi e a sviluppare credito diretto. Il passaggio amplia le opzioni disponibili per le imprese, mentre il nuovo IBAN e il bollo rendono già visibile la transizione sul conto italiano.