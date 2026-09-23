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Carta Trade Republic: 3% di interesse e 1% di Saveback sugli acquisti

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Trade Republic propone ai nuovi clienti il 3% annuo di interesse sulla liquidità fino a 50.000 euro e l’1% di Saveback sugli acquisti con carta. L’offerta integra conto, pagamenti e strumenti di investimento

Pubblicato il 23 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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Carta Trade Republic
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Carta Trade Republic: i 3 punti chiave

  • Per nuovi clienti tasso del 3% annuo sulla liquidità fino a 50.000 euro, interessi calcolati giornalmente e versati mensilmente; disponibilità flessibile, rischio d’investimento.
  • La carta offre il 1% di Saveback sulle spese idonee (fino a 1.500 euro/mese); il rimborso va direttamente ai piani di accumulo e richiede investire almeno 50 euro al mese.
  • La carta Visa (Virtual gratuita, Classic €5 e Mirror €50 una tantum), prelievi ATM senza commissioni sopra €100, funzione Round up e investimenti in azioni, ETF e criptovalute; conto corrente senza canoni.
Riassunto generato con AI

Il 3% annuo sulla liquidità fino a 50.000 euro e l’1% di Saveback sugli acquisti sono i due elementi centrali della carta di Trade Republic.

L’offerta di Trade Republic è riservata ai nuovi clienti e combina conto corrente, carta di debito Visa e strumenti di investimento nell’app.

Trade Republic riconosce gli interessi sulla liquidità e accredita il Saveback direttamente nei piani di accumulo. Inoltre consente di gestire pagamenti, prelievi e investimenti dalla stessa piattaforma.

Richiedi la carta Trade Republic

Come ottenere il 3% di interesse sulla liquidità fino a 50.000 euro

Per i nuovi clienti Trade Republic prevede un tasso del 3% annuo sulla liquidità, fino a un massimo di 50.000 euro. Gli interessi vengono calcolati giornalmente e versati mensilmente. Il tasso può cambiare nel tempo.

L’offerta utilizza liquidità proveniente dalle banche partner, dai fondi di liquidità e da una ricompensa extra. La disponibilità resta flessibile e può essere prelevata in qualsiasi momento.

I vantaggi della carta di Trade Republic

La carta di Trade Republic consente di ottenere l’1% di rimborso sulle spese idonee, fino a 1.500 euro di acquisti al mese. Il Saveback non viene accreditato come liquidità disponibile.

L’importo viene destinato direttamente al piano di accumulo dell’utente. Per attivare la funzione è necessario investire almeno 50 euro al mese nei piani di accumulo.

Come funzionano la carta Visa e i prelievi

La carta Trade Republic è una carta di debito Visa. È disponibile in versione:

  • Virtual gratuita
  • Classic con costo una tantum di 5 euro
  • Mirror con costo una tantum di 50 euro

Nessuna delle tre prevede un canone mensile.

I prelievi ATM sono senza commissioni da parte di Trade Republic a partire da 100 euro. Per importi inferiori viene applicato 1 euro. Gli operatori degli ATM possono applicare costi propri.

All’estero non sono previste commissioni aggiuntive sul cambio applicato da Visa.

Quali sono i costi della carta Trade Republic

Prima di scegliere la carta è quindi utile distinguere tra canoni ricorrenti, costi una tantum e commissioni sui prelievi. La tabella qui sotto offre un utile riepilogo:

ServizioCosto
Carta Virtual0 €
Carta Classic5 € una tantum
Carta Mirror50 € una tantum
Canone mensile0 €
Prelievo ATM da 100 €0 € da parte di Trade Republic
Prelievo ATM sotto 100 €1 €
Cambio valutaNessuna commissione aggiuntiva

Round up e investimenti integrati completano l’offerta

La carta permette anche di arrotondare ogni pagamento al successivo euro intero. La differenza può essere investita automaticamente nell’attività scelta dall’utente.

Trade Republic integra inoltre azioni ed ETF da 1 euro, piani di accumulo, obbligazioni, derivati, private markets, criptovalute e trading frazionario. Il conto corrente non prevede commissioni e consente di inviare denaro, pagare bollette e ricevere lo stipendio.

L’offerta del 3% annuo è riservata esclusivamente ai nuovi clienti e resta soggetta ai termini e alle condizioni applicabili. Tutti gli investimenti comportano rischi, compresa la possibile perdita del capitale.

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