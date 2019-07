Primo semestre di crescita a doppia cifra per HiPay - Pagamenti Digitali

Primo semestre dell’anno positivo per HiPay, che rilascia numeri confortanti sia dal punto di vista dei flussi trattati che da quello del fatturato. Per la precisione, i volumi di transazione trattati dalla fintech francese hanno sfiorato gli 1,8 miliardi di euro, vale a dire il 33% in più rispetto al primo semestre del 2018. Una crescita che ha avuto delle ricadute apprezzabili anche sul giro d’affari, arrivato a quota 16,8 milioni di euro, cioè il 29% in più rispetto a un anno fa. Inoltre, come ha messo in luce Grégoire Bourdin, Amministratore Delegato di HiPay, è stato raggiunto anche l’obiettivo di contenimento dei costi operativi è stato raggiunto, con un EBIT aumentato del 37% rispetto al primo semestre 2018. Alla base dei risultati di HiPay ci sono i successi commerciali: in questa prima metà dell’anno hanno aderito alla piattaforma della Fintech ulteriori 568 merchants, di cui 9 large accounts. Tra i vari clienti spicca la Federazione Francese di Tennis, per la quale HiPay ha gestito gli alti picchi di traffico durante la vendita dei biglietti Rolland Garros 2019.

Cagliaritano trapiantato a Milano, in dieci anni ha scritto di qualsiasi argomento. Papà, un passato in canoa olimpica e un presente nel calcetto. Patito di classic rock. Redattore gruppo Digital 360