PayTipper partecipa all’Utility Day 2021

PayTipper, da tempo attenta alle esigenze degli operatori del settore energia, parteciperà alla settima edizione dell’Utility Day, in programma il prossimo 24 Novembre a Milano: un appuntamento che si rivolge ai Manager delle Utility, un settore impegnato in un importante ercorso di trasformazione digitale, culturale e di innovazione tecnologica. In particolare Angelo Grampa, Ad di PayTipper di Enel X, prenderà parte alla sessione Innovative Payments insieme a Ilenia Setti – Responsabile Ufficio Clienti, Fornitori e Gestione Incassi AGSM AIM; Francesca Volpini – Cash-in Manager Engie Italia; Deborah Damiano – Group Controlling and Treasury Director Repower Italia; Juan Vicente Carda Guinot – Sales Executive Italy SlimPay; Gianfranco Percia – Responsabile Gestione Canali di Incasso Iren Mercato; Francesco Maragno – Responsabile Tesoreria Illumia; Nadia Pesce – Credit Manager Eni gas e luce. In questa occasione su parlerà dei progetti avviati e dei trend dei sistemi di pagamento che le Utility possono e devono perseguire. L’obiettivo è uno scambio di idee su come le Utility possono introdurre nuovi sistemi di pagamento, partendo dagli sviluppi e dalle possibili evoluzioni dei canali in funzione dei trend che si stanno delineando e analizzando il contesto di riferimento dal punto di vista dell’innovazione e della Psd2. “Il pagamento è un momento di contatto fondamentale con il cliente e le Utility devono poter sfruttare questa opportunità per conoscere meglio le esigenze dei propri clienti. Le nuove tecnologie di pagamento sono cruciali per raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato Angelo Grampa, Ad di PayTipper.

All’ Utility Day, PayTipper presenterà utta una serie di servizi pensati per il mondo utility:

– Servizi offerti come partner tecnologico pagoPA. Qui PayTipper propone una soluzione tecnologica rivolta agli Enti Creditori per l’interfacciamento alla piattaforma pagoPA, mediante strumenti che forniscono garanzie di sicurezza, riservatezza e tracciabilità dei flussi informativi;

– Servizi di pagamento pagoPA massivi. PayTipper può scrivere soluzioni semplici e sicure per il pagamento di migliaia di avvisi pagoPA, tramite il caricamento di una lista di IUV tramite l’home banking del conto di pagamento PayTipper, ideale per pagare anche importi rilevanti;

– Pocket Agency. Si tratta di uno strumento concepito per le attività commerciali che vogliono offrire ai propri clienti il servizio di pagamento di avvisi pagoPA, bollettini premarcati, MAV e RAV con carte PagoBANCOMAT, Mastercard e Visa o in contanti, in pochi semplici passaggi e senza l’ausilio di stampanti o PC;

– Servizi di pagamento e incasso online. Una soluzione che consente alle aziende partner di far pagare sul proporio sito web o nella propria app bollettini postali e bancari, oltre ad avvisi pagoPA, bollo auto e nuovi servizi di prossima attivazione. PayTipper personalizza la proposta in funzione delle esigenze e dei volumi previsti secondo tre diverse modalità:

1) tramite API. Consente la completa gestione della UX da parte dell’azienda partner. La soluzione ideale per le aziende che desiderano prendere in carico interamente la gestione del cliente;

2) con servizio LandingPay. Consente di integrare in maniera conveniente e veloce un flusso di pagamento all’interno di un sito o di un’app, con un buon margine di customizzazione;

3) Link&Pay. Per le aziende che necessitano di sollecitare o richiedere direttamente pagamenti, questo servizio consente di inviare un link, tramite SMS, Mail o QRCode che permette al cliente finale di effettuare un pagamento in modo rapido e sicuro. Il link conterrà tutte le informazioni del pagamento, consentendo alla tua azienda di ricevere l’importo e le informazioni puntuali del pagatore.