Un italiano su quattro concentra gli acquisti subito dopo l’arrivo dello stipendio. La quota esatta è il 26,2%, secondo un’indagine YouGov commissionata da SumUp. La scelta del momento in cui spendere cambia soprattutto tra i più giovani, mentre gli scontrini digitali raccontano un’altra dinamica: nell’ultima parte del mese aumentano gli importi medi pagati nei negozi alimentari e nei ristoranti, ma diminuiscono quelli destinati a libri, hobby e spettacoli.

Sono i risultati dell’Osservatorio PayDay Effect di SumUp, che ha esaminato le transazioni senza contanti effettuate in Italia dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.

Il fenomeno, chiamato “PayDay Effect”, descrive il rapporto tra disponibilità dello stipendio e distribuzione delle uscite. I numeri non indicano che tutte le famiglie spendano di più alla fine del mese: mostrano come cambiano l’importo dei singoli acquisti e le preferenze dichiarate nel corso delle settimane.

Stipendio e consumi: due modi diversi di leggere i dati

L’Osservatorio mette insieme due fonti. La prima è costituita dai pagamenti cashless elaborati da SumUp: per ciascun mese, l’azienda confronta gli acquisti effettuati tra il primo e il settimo giorno con quelli registrati tra il 20 e il 31. L’ipotesi è che molte retribuzioni vengano accreditate intorno al 27-30 del mese e che la prima settimana sia quindi vicina al giorno di paga.

La seconda fonte è una rilevazione svolta da YouGov su 1.049 adulti italiani. Qui le percentuali descrivono comportamenti dichiarati dagli intervistati, non movimenti bancari ricostruiti individualmente. La distinzione conta: uno scontrino più alto non dimostra, da solo, che si siano effettuati più acquisti né che il budget complessivo sia aumentato.

Alimentari: a fine mese sale il valore degli scontrini

La variazione più marcata riguarda i negozi alimentari. Nell’ultima parte del mese il valore medio dei pagamenti digitali risulta superiore del 14,7% rispetto alla prima settimana. Il risultato riguarda l’importo medio delle transazioni osservate, non la quantità di prodotti acquistati. Non permette quindi di stabilire se le famiglie riempiano maggiormente il carrello, facciano la spesa meno spesso oppure scelgano articoli più costosi.

Gli alimentari restano una voce rilevante del bilancio familiare. Secondo il rapporto Istat sulle spese per consumi delle famiglie, pubblicato l’8 ottobre 2026 e riferito al 2025, una famiglia ha speso in media 552 euro al mese per alimenti e bevande analcoliche, contro 533 euro nel 2024. La quota sul totale delle uscite è salita dal 19,3% al 19,8%.

Il confronto tra queste statistiche e i dati SumUp riguarda grandezze differenti: l’Istat misura la spesa familiare su un intero anno, l’Osservatorio le differenze tra periodi del mese in una rete di pagamenti elettronici. Letti insieme, descrivono il peso degli acquisti quotidiani e la loro distribuzione nel calendario.

Ristoranti, bar e cura della persona non si fermano

L’incremento degli scontrini medi si estende alla ristorazione, ma con intensità diverse. Nei mercati all’aperto la crescita è dell’11,5%, nei bar e club del 10,4%, nei caffè e ristoranti del 9,2%. Seguono fast food (+6,7%) e food truck (+5,4%). Il dato relativo ai ristoranti contrasta con l’idea che, avvicinandosi il nuovo stipendio, tutte le spese legate alla socialità debbano necessariamente ridursi.

Anche altre categorie registrano importi medi più elevati nella parte finale del mese. L’abbigliamento segna +5,3%, parrucchieri e barbieri +5,2%, fitness e benessere +3,1%, cosmetici +2,4%. Si tratta di differenze tra scontrini, non di misure della frequenza con cui le persone frequentano questi esercizi.

In assenza di informazioni sul numero di transazioni e sulle caratteristiche degli acquirenti, non è possibile attribuire l’andamento a un’unica motivazione. Il calendario degli acquisti può riflettere necessità quotidiane, preferenze e appuntamenti di spesa, senza che l’indagine isoli il contributo di ciascun fattore.

Libri, hobby e cinema si concentrano dopo l’accredito

Il percorso è opposto per alcune attività culturali e ricreative. Nell’ultima parte del mese il valore medio delle transazioni si riduce dell’11,2% nei negozi di hobby e giocattoli e del 10,8% nelle librerie. Per musica, concerti e cinema la diminuzione è del 6,3%; nel comparto dell’intrattenimento arriva al 3,7%.

Il dato indica che, fra le operazioni intercettate da SumUp, gli acquisti in queste categorie hanno un importo medio inferiore vicino alla fine del mese. Non misura quante persone rinuncino a un libro o a uno spettacolo, né dimostra che la spesa culturale complessiva diminuisca nella stessa proporzione. Tuttavia, la distanza tra queste voci e gli alimentari documenta un diverso ritmo delle transazioni.

Inflazione e difficoltà economiche delle famiglie

I risultati arrivano mentre i prezzi tornano a pesare sui bilanci. L’Istat, nei dati definitivi pubblicati il 16 ottobre 2026, ha certificato un’inflazione del 4,2% su base annua a settembre, in aumento rispetto al 3,3% di agosto. Per i beni alimentari e i prodotti per la cura della casa e della persona, il cosiddetto “carrello della spesa”, l’incremento annuo è stato dell’1,5%.

Nel Rapporto annuale 2026, l’Istat segnala inoltre che il 22,4% delle persone dichiara di arrivare alla fine del mese con difficoltà o grande difficoltà. È un indicatore delle condizioni economiche delle famiglie, distinto dall’indagine sul PayDay Effect, e non prova un rapporto causale con il calendario degli acquisti.

Un ulteriore elemento è arrivato il 29 ottobre 2026, con la rilevazione Istat sulla fiducia dei consumatori: l’indice è sceso da 91,2 a 90,3 punti fra settembre e ottobre. Il peggioramento riguarda soprattutto le valutazioni sull’economia generale.

Le diverse statistiche delineano una fase nella quale la gestione delle uscite richiede attenzione, pur senza indicare come il singolo consumatore scelga di distribuire la spesa.

Under 45 e over 55: il giorno di paga divide le generazioni

Il 26,2% degli intervistati dichiara di concentrare la maggior parte del budget subito dopo l’accredito dello stipendio e di ridurre poi gli acquisti. Tra chi ha meno di 45 anni la percentuale sale a circa il 32%, mentre fra gli over 55 si ferma al 21,6%. La differenza supera dieci punti percentuali.

Cambia anche il rapporto con le spese impreviste. Oltre un quarto degli under 45 afferma di avere difficoltà nel monitorare il proprio budget a causa di uscite non programmate; tra gli intervistati con più di 55 anni la quota è del 14,9%. I risultati non consentono di stabilire se il divario sia determinato dai redditi, dalla composizione delle famiglie oppure da differenti abitudini finanziarie.

“Il rapporto degli italiani con il denaro passa anche dalle scelte condotte tra uno stipendio e l’altro: sostenere le spese quotidiane, programmare un acquisto o trovare spazio per i propri interessi?”, commenta Umberto Zola, direttore Performance Marketing di SumUp.

“Dall’analisi del nostro Osservatorio emerge un calendario dei consumi articolato: con l’avvicinarsi della fine del mese, si osserva una progressiva riduzione delle spese legate alla socialità, alla cura di sé e agli interessi personali; con l’accredito dello stipendio, però, si torna a dedicarsi a hobby e divertimenti. Sono soprattutto i giovani a mostrarsi particolarmente disciplinati nell’attendere il giorno di paga. Per SumUp, comprendere questi cambiamenti significa essere ancora più vicina alle esigenze dei consumatori, offrendo strumenti che rendano più semplice gestire il denaro e avere una visione chiara delle proprie spese”.

Il peso dei piccoli pagamenti digitali

Fra l’87% e l’89% delle transazioni senza contanti analizzate da SumUp ha un importo inferiore a 50 euro. La quota tende a crescere nelle ultime settimane del mese, mentre diminuisce l’incidenza degli acquisti sopra questa soglia. Si tratta della distribuzione per numero di operazioni: non significa che quasi il 90% del denaro speso transiti attraverso pagamenti inferiori a 50 euro.

Anche questa distinzione aiuta a leggere il calendario dei consumi. Un aumento dello scontrino medio in alcuni settori può convivere con una maggiore frequenza relativa di piccoli pagamenti nell’insieme dei comparti. I risultati descrivono categorie e grandezze statistiche diverse, senza contraddirsi.

Campania in testa, Umbria in controtendenza

Il confronto territoriale mostra un aumento del valore medio delle transazioni a fine mese in 14 regioni su 20. La Campania registra la variazione positiva più alta (+5,7%), seguita da Sardegna (+4,2%) e Calabria (+3,1%). All’estremo opposto si trovano Umbria (-5,3%), Valle d’Aosta (-4,7%) e Trentino-Alto Adige (-3,5%).

Non sono classifiche della spesa complessiva delle famiglie, né misurano il livello di benessere delle diverse regioni. Per esempio, l’Istat ha rilevato nel 2025 una spesa media familiare mensile di 3.444 euro in Trentino-Alto Adige e di 2.042 euro in Calabria: valori assoluti che non vanno confusi con le variazioni percentuali degli scontrini digitali tra due settimane del mese.

Le differenze regionali sono utili a osservare comportamenti di acquisto non uniformi. Per risalire alle ragioni servirebbero informazioni più dettagliate su redditi, tipologie di attività e composizione delle transazioni.

Che cosa racconta davvero il Payday Effect

L’Osservatorio considera i pagamenti elaborati da un operatore privato e non comprende necessariamente tutti gli acquisti degli italiani, compresi quelli in contanti o su circuiti diversi. Inoltre, la comparazione riguarda la prima settimana e l’intervallo dal 20 al 31 del mese: un confronto costruito per osservare il valore medio degli scontrini, non per contare il numero totale di acquisti nello stesso numero di giorni.

La ricerca identifica un ritmo nei pagamenti che varia per settore, età e area geografica. Il confronto mette in evidenza la distanza tra la percezione di chi dichiara di spendere soprattutto dopo lo stipendio e gli importi medi effettivamente osservati a fine mese in alcune categorie. Per famiglie ed esercenti, conoscere questa distribuzione significa poter distinguere gli acquisti ricorrenti da quelli che si concentrano intorno al giorno di paga.

Il quadro non misura la capacità di risparmio individuale: segnala quanto il calendario dei redditi possa incidere sulle decisioni quotidiane di consumo.