Il settore dei pagamenti sta attraversando una profonda trasformazione: gli utenti richiedono immediatezza, gli esercenti cercano esperienze fluide e le infrastrutture evolvono verso modelli interoperabili e basati sui dati. È quanto emerge dai nuovi report sui trend di pagamento di Nuek, società tecnologica di Minsait (Gruppo Indra), realizzati in collaborazione con Analistas Financieros Internacionales (Afi).
Pagamenti digitali, l’Italia va veloce ma l’Open Data frena ancora
Il nostro Paese guida l’adozione dei pagamenti istantanei in Europa, grazie all’interoperabilità tra Bancomat Pay, Bizum e MB Way. I dati mostrano che, nonostante le normative avanzate, Open Data e condivisione dei dati finanziari incontrano ancora diffidenze legate a sicurezza, fiducia e necessità di maggiore educazione finanziaria per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni italiane ed europee
