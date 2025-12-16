Pagamenti digitali, l’Italia va veloce ma l’Open Data frena ancora

report NUEK

Il nostro Paese guida l’adozione dei pagamenti istantanei in Europa, grazie all’interoperabilità tra Bancomat Pay, Bizum e MB Way. I dati mostrano che, nonostante le normative avanzate, Open Data e condivisione dei dati finanziari incontrano ancora diffidenze legate a sicurezza, fiducia e necessità di maggiore educazione finanziaria per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni italiane ed europee