Le imprese italiane che hanno registrato una crescita nell’ultimo anno attribuiscono un ruolo centrale agli investimenti in digitalizzazione e automazione dei processi finanziari. È quanto emerge da una ricerca condotta da Nielsen per conto di American Express.

Il 34% delle aziende intervistate ha dichiarato un aumento del fatturato negli ultimi 12 mesi, quota che sale al 41% tra le medie e grandi imprese e al 42% tra quelle esportatrici. Un dato che conferma il legame sempre più forte tra maturità digitale e performance aziendale.

L’accelerazione digitale come driver di sviluppo

Tra le imprese in crescita, il 42% identifica nell’accelerazione digitale uno dei principali fattori di sviluppo. Il dato diventa ancora più significativo tra le aziende di medie e grandi dimensioni, dove raggiunge il 59%, in netto aumento rispetto al 39% registrato nel 2023.

La ricerca, basata su un campione di 800 imprenditori e manager italiani, evidenzia come la trasformazione digitale non sia più solo una scelta strategica, ma una leva essenziale per competere.

Maturità digitale e gestione finanziaria: fattori chiave di competitività

Il 60% delle imprese considera la digitalizzazione molto importante, ma solo il 42% ritiene di aver completato il proprio percorso di trasformazione. Tra le aziende in crescita, questa percentuale sale al 52%.

Parallelamente, cresce l’attenzione alla gestione finanziaria:

il 66% segnala una maggiore rilevanza del controllo del flusso di cassa

il 65% indica l’automazione dei pagamenti come priorità

La maggior parte delle aziende ha già automatizzato i pagamenti, sia in entrata (85%) sia in uscita (84%), ottenendo benefici concreti come maggiore velocità di fatturazione, risparmio di tempo e riduzione dei costi.

Pagamenti elettronici sempre più diffusi

L’adozione dei pagamenti elettronici continua a crescere: il 47% delle imprese ne ha aumentato l’utilizzo nell’ultimo anno, percentuale che arriva al 63% tra quelle con fatturato in aumento.

I principali vantaggi percepiti includono:

maggiore controllo delle spese (55%)

processi più rapidi (57%)

semplificazione delle transazioni (59%)

migliore tracciabilità (56%)

Nella scelta delle soluzioni di pagamento, le aziende privilegiano sicurezza, qualità del servizio clienti e strumenti di gestione automatizzata delle spese.

Internazionalizzazione: opportunità e complessità

La ricerca evidenzia anche la forte vocazione internazionale delle imprese italiane: il 61% opera all’estero e il 45% esporta. Tra le aziende più grandi, le percentuali salgono rispettivamente all’80% e al 64%.

Tuttavia, l’espansione internazionale comporta nuove sfide. Le imprese indicano come priorità:

sicurezza delle transazioni

semplificazione dei processi

gestione dei rischi

conformità normativa

Le aziende in crescita mostrano una presenza internazionale ancora più marcata (70%), rafforzando il legame tra organizzazione finanziaria e capacità di espansione.

Un cambiamento strutturale nel modo di fare impresa

Jean Diacono

“I dati confermano che la maturità digitale non è più un’opzione, ma un prerequisito per la crescita”, ha dichiarato Jean Diacono, amministratore delegato di American Express Italia.

La trasformazione digitale, insieme all’automazione dei pagamenti, sta ridefinendo il modo in cui le imprese gestiscono le proprie attività, rendendole più efficienti, resilienti e pronte ad affrontare mercati sempre più complessi e globalizzati.