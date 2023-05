A colloquio con Elena Cossio, CEO di N&TS GROUP, per comprendere come cambia la Customer Experience nel settore dei pagamenti e quali sono i trend più innovativi che ridisegnano lo scenario del mercato [...]

La crescita dei pagamenti digitali in Italia prosegue a ritmi vertiginosi. Nel 2022, secondo i dati dell’ultimo Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, il transato ha sfiorato i 400 miliardi di euro, pari al 40% dei consumi, in crescita del 18% rispetto al 2021.

In pratica, oggi, ben 6,4 milioni di italiani utilizzano abitualmente sistemi di pagamento alternativi al contante nei loro acquisti, contro i 5 milioni di persone che lo facevano nel 2021.

Come cambia lo scenario dei pagamenti innovativi

Il mondo degli ePayments, in questi ultimi anni, sta vivendo una profonda trasformazione. Tre sono i principali fattori di questa spinta innovativa: il cambiamento radicale delle esigenze dei consumatori, l’evoluzione tecnologica dirompente e l’ingresso di nuovi attori nel mercato, come spiega in questo video Elena Cossio, Founder e CEO di N&TS GROUP, una realtà 100% italiana che opera nel mercato dei pagamenti elettronici da oltre un quarto di secolo e vanta un know-how d’eccellenza nel mondo della monetica.

N&TS GROUP, l’eccellenza “Made in Italy” nei pagamenti innovativi

“La verità è che le abitudini e le aspettative dei consumatori sono radicalmente cambiate – spiega la manager –. Che acquistino online o nel punto vendita, si aspettano la massima libertà di scelta rispetto a quando, dove o come pagare e una User Experience sempre più smart e frictionless”.

Engagement e fidelizzazione, il ruolo dell’ultimo miglio del processo d’acquisto

L’esperienza di acquisto si delinea sempre di più come leva di engagement e di fidelizzazione della clientela, che vede nei pagamenti innovativi non più solo una commodity ma un elemento di scelta del servizio. Il consumatore non percepisce più la differenza tra online e in-store, tra carta di credito e smartphone. Vede soltanto un servizio, che deve dare la possibilità di pagare nel mondo e nel modo che preferisce: è il concetto di “omni-channel”, o “channel-less”.

Sicurezza a garanzia di pagamenti innovativi

In un contesto caratterizzato da tutti questi cambiamenti, la tecnologia diventa il vero fattore differenziante accanto alla sicurezza. Un aspetto, quest’ultimo, che è condizione indispensabile all’innovazione reale del panorama dei pagamenti, come sa bene N&TS GROUP. L’azienda, infatti, ha sviluppato una soluzione di prevenzione frodi e Customer Authentication integrata nativamente con motori di intelligenza artificiale e Machine Learning, per consentire una gestione a 360° del rischio su tutta catena e su tutti gli strumenti di pagamento digitali, senza penalizzare la User Experience.

“Siamo un partner tecnologico e strategico per i nostri clienti – conclude la manager – e sul mercato domestico siamo il principale fornitore di soluzioni di pagamento online e in store grazie a una tecnologia realmente omnicanale, adatta ai modelli di business ibridi. Sappiamo che il mercato ha nuove esigenze legate all’utilizzo dei pagamenti digitali. Bisogni di innovazione, flessibilità, velocità e sicurezza, ed è per questo che abbiamo progettato un portafoglio di applicazioni verticalizzate. Suite competitive a livello tecnologico, con una logica di prodotto che ne ottimizza il time-to-market in linea con le esigenze specifiche di diversi settori come telco, utility, trasporti o retail”.

In occasione del NetComm Forum, che si tiene a Milano il 17 e 18 maggio prossimi, sarà possibile toccare con mano le soluzioni N&TS GROUP per l’omnichannel retail e l’eCommerce presso lo stand 1-P16.