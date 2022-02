Nexi riceve il premio Top Employers Italia 2022 - Pagamenti Digitali

Nexi ha ricevuto il premio Top Employers Italia 2022. A premiare la paytech è stato il Top Employers Institute, ente che certifica le aziende nell’ambito delle risorse umane e delle condizioni di lavoro.

Premio Top Employers Italia 2022 a Nexi: le motivazioni

La paytech europea ha raggiunto l’apice di un percorso di riconoscimento, durato anni, che ha premiato vari aspetti dell’azienda:

le condizioni di lavoro ;

; gli investimenti destinati alla formazione e allo sviluppo delle competenze;

e allo sviluppo delle competenze; welfare aziendale ;

; le politiche di risorse umane dedicate alla crescita professionale e personale;

dedicate alla crescita professionale e personale; il benessere dei dipendenti.

“Questo riconoscimento premia gli sforzi che, da diversi anni, facciamo quotidianamente per mettere davvero le persone al centro, con l’obiettivo di rendere migliore la vita di tutti coloro che lavorano in azienda”, commenta Silvia Beraldo, Chief Administrative Officer di Nexi Group.

Cos’è la certificazione del Top Employers Institute

Il Top Employers Institute rilascia la certificazione Top Employers alle imprese che richiede elevati standard secondo la HR Best Practices Survey. Al centro della survey spiccano 20 differenti topics e rispettive best practice, selezionate per verificare se un’azienda mette al centro le persone e la loro crescita professionale e personale:

people strategy, ovvero la strategia aziendale che punta a migliorare il benessere e la soddisfazione in ambito HR;

l’ambiente di lavoro;

l’acquisizione di talenti;

formazione e competenze;

benessere;

diversity e inclusione.

A Nexi è stato attribuito il premio Top Employers Italia 2022 per la sua People e Business Strategy, per i suoi programmi di formazione e sviluppo, leadership e capacità di attrarre i talenti.

Nella sua valutazione, il Top Employers Institute ha tenuto in grande considerazione il welfare aziendale, una formula di benefit a 360 gradi.

Infatti i dipendenti di Nexi ricevono generosi benefit aziendali come previdenza e piano sanitario integrativi, assistenza fiscale e legale convenzionata.

Infine, il Top Employers Institute ha premiato il programma di smartworking che l’azienda ha messo a disposizione di tutti i dipendenti.

“Oltre a importanti investimenti per lo sviluppo delle competenze”, ha concluso Silvia Beraldo, “che riteniamo fondamentali per poter essere sempre innovativi sul mercato, abbiamo sviluppato iniziative in grado di garantire l’ambiente di lavoro migliore possibile, che offre concrete opportunità in termini di crescita professionale e di benessere personale. Anche in un periodo storico difficile come l’attuale, siamo stati in grado di dare una forte accelerata a quanto avviato negli anni precedenti in ottica di welfare, formazione, modalità di lavoro innovative e la certificazione ricevuta da Top Employers Institute ne è una testimonianza”.