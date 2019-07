Kaleyra-Epiphany, al via una partnership per la PSD2 - Pagamenti Digitali

La data del 14 settembre si avvicina e con essa la piena entrata operativa della PSD2, la direttiva sui servizi di pagamento destinata a cambiare il volto dell’intero settore del banking. Non a caso in questi giorni si stanno moltiplicando le partnership tra attori di diversa estrazione, con l’obiettivo di trarre le migliori opportunità da questa rivoluzione. In questo senso va letta la partnership che è stata siglata tra Kaleyra, gruppo specializzato nella fornitura di servizi di messaggistica mobile per banche e aziende di tutte le dimensioni, ed Epiphany, start-up specializzata in soluzioni di digital e open banking. L’obiettivo dell’accordo è quello di sostenere congiuntamente le banche nel loro percorso di trasformazione digitale, dalla compliance alla normativa PSD2 alla realizzazione di nuove esperienze utente, per consentire la modernizzazione del core banking.

La logica dell’open banking

Più nel dettaglio, le due aziende proporranno soluzioni per aiutare le banche ad operare in modo ponderato e coeso nell’era dell’open banking. Alla base del progetto ci sarà la piattaforma Full Stack Digital di Epiphany, che consente agli sviluppatori di banche e Fintech di creare velocemente i nuovi prodotti di cui hanno bisogno, riducendo in questo modo i tempi di consegna dei prodotti, mentre Kaleyra metterà a disposizione la sua piattaforma progettata per garantire una comunicazione via mobile efficace, attraverso notifiche e SMS. “Le banche attualmente sembrano più concentrate sull’adeguamento della propria infrastruttura alla normativa, ma questo sarà solo l’inizio – spiega Alex Milani, Managing Director di Kaleyra – . Se vogliono rimanere competitive, dovranno essere pronte a sviluppare nuove ed evolute soluzioni quanto più rapidamente possibile. Per questo sarà fondamentale un approccio diverso all’innovazione, più orientato all’open innovation, e ricorrere a strumenti che permettano di muoversi più rapidamente in un mercato che evolve con ritmi così serrati”.