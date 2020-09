I nuovi servizi digitali spingono gli utili di Digital360 nel primo semestre 2020

Una lieve flessione dei ricavi ma un netto aumento degli utili per Digital360 nel primo semestre dell’anno, caratterizzato dal lockdown e dalla netta contrazione dell’economia italiana. I ricavi conseguiti al 30 giugno 2020 ammontano a 12,7 milioni di euro, con un lieve calo del 5% rispetto ai 13,4 milioni del corrispondente periodo del 2019. Effetto in buona parte legato alla diminuzione netta del fatturato relativo agli eventi in presenza, ossia una delle principali linee di business di DIGITAL360 prima della pandemia. Il gruppo è però stato capace di aumentare considerevolmente la crescita dei ricavi legati ai servizi più innovativi e scalabili, digitali o erogabili a distanza (remotizzati), che ha determinato solo modesti incrementi dei costi, con un evidente effetto sul miglioramento dei margini a livello complessivo. Nel primo semestre l’EBITDA è stato così pari a 2,8 milioni di euro, in crescita del 92% rispetto a quello realizzato al 30 giugno 2019.

L’EBIT è pari a 1,6 milioni di euro e il risultato netto consolidato è pari a 1,1 milioni di euro, contro rispettivamente 0,3 milioni e -0,06 milioni di euro del corrispondente periodo del 2019. Bene anche l’utile netto consolidato Adjusted è pari a 1,46 milioni di euro, contro gli 0,33 milioni del primo semestre 2019.

Come ha messo in luce Andrea Rangone, presidente di Digital360, “La lieve flessione dei ricavi è attribuibile all’effetto netto di una forte diminuzione dei ricavi legati agli eventi in presenza, bloccati per mesi a causa dell’emergenza Covid-19, in buona parte compensata da un significativo incremento dei ricavi degli eventi digitali e, più in generale, dei servizi digitali. La conversione verso questa tipologia di servizi ha generato anche importanti effetti sulla produttività e sulla scalabilità del business, determinando una significativa crescita dell’EBITDA nel semestre. I risultati in termini di ricavi, margini operativi e cash flow riflettono non solo la reattività di DIGITAL360 che ha colto in un momento difficile l’opportunità di accelerare l’offerta sul mercato dei suoi servizi a supporto della trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni, ma anche la concretizzazione degli importanti investimenti fatti negli ultimi anni, finalizzati allo sviluppo in particolare dei servizi più innovativi e scalabili “ad abbonamento” (denominati Digital As-A-Service) che generano ricavi ricorsivi”.

1