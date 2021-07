Gestione incasso: tutti i benefici dei pagamenti digitali per microimprese e freelance

Tra i principali vantaggi legati all'ampia diffusione dei pagamenti digitali c'è la maggior facilità di gestione dell'incasso, un tema delicato soprattutto per microimprese e freelance che più di altri hanno sofferto i prolungati ritardi nei pagamenti e la generale situazione di emergenza economica. Grazie a soluzioni semplici ed innovative integrate con software già in uso, ora c'è la possibilità di automatizzare gran parte delle attività manuali legate a questa procedura guadagnando in efficienza e velocità e fidelizzando i clienti [...]

Marta Abbà Giornalista

Sono tra le categorie più colpite dalla crisi economica legata alla pandemia, ma le microimprese e i freelance sono anche i soggetti che possono trarre maggiori vantaggi dall’accelerata digitalizzazione in corso, che spazia dal marketing alla distribuzione, dalla sicurezza ai pagamenti. Nel campo finanziario in particolare sono emersi strumenti e soluzioni dedicati che, migliorando procedure come la gestione dell’incasso, riescono a dare nuova linfa all’intera attività dell’azienda o del freelance impattando anche sulla sua crescita.

Benefici dei pagamenti digitali: sicurezza, flessibilità e innovazione

Con un evidente picco di transazioni contactless, legato alla pandemia, i pagamenti digitali hanno raggiunto la soglia critica e rappresentano un terzo di quelli effettuati nell’intero 2020 secondo Osservatorio “Innovative Payments” del Politecnico di Milano, che immagina un proseguimento di questo trend grazie anche ad alcune iniziative di Stato, CashBack in primis, e ai numerosi strumenti che il settore fintech propone a privati e aziende per spingerli ad abbandonare il contante.

La crescente diffusione dei pagamenti elettronici comporta alcuni palesi vantaggi che stanno concorrendo a creare un nuovo scenario di dinamiche economiche ricco di opportunità. Ecco i principali

Maggiore flessibilità di utilizzo che favorisce i consumi e il commercio. Per microimprese e freelance significa riuscire a attirare nuovi clienti e offrire agli attuali un servizio in più;

che favorisce i consumi e il commercio. Per microimprese e freelance significa riuscire a attirare nuovi clienti e offrire agli attuali un servizio in più; Sicurezza e protezione garantite perché si tratta di un metodo comodo ma allo stesso tempo ben tracciato che fa crollare i casi di truffe e raggiri;

garantite perché si tratta di un metodo comodo ma allo stesso tempo ben tracciato che fa crollare i casi di truffe e raggiri; Innovazione digitale che abilita una serie di funzioni legate al monitoraggio e alla gestione della liquidità di microimprese e freelance.

L’aspetto però su cui l’impennata di adozioni di strumenti di pagamento digitale ha maggiormente impattato per queste due categorie è senza dubbio la gestione dell’incasso, un tema delicato in un periodo in cui i ritardi nei pagamenti si sono allungati ulteriormente, ma anche un tema su cui la tecnologia può dimostrarsi più che mai utile, se non risolutiva.

La sfida della gestione dell’incasso, con la tecnologia si vince

Pagamenti oltre i 30-60-90 giorni e crediti insoluti hanno costituito e tuttora costituiscono una minaccia per la sopravvivenza e la crescita di microimprese e freelance che in questi mesi hanno focalizzato l’attenzione principalmente sul cash flow e quindi sulla gestione dell’incasso. I più lungimiranti si sono accorti degli strumenti innovativi a disposizione per ottimizzare e automatizzare questa procedura, rendendola più efficiente e allo stesso tempo anche meno impegnativa dal punto di vista del tempo richiesto per svolgerla, spesso “rubato” ad altre attività a maggior valore aggiunto. Questo tipo di soluzioni consiste in software gestionali avanzati che prevedono servizi di incasso e pagamento digitale in grado di rendere tali procedure più fluide, totalmente gestite in automatico e all’interno dello stesso ambiente.

Per l’utente, nella pratica, ciò significa poter inviare ai propri clienti le fatture con all’interno un link per pagare attraverso un click e il breve inserimento dei propri dati, di carta di credito o di conto corrente, proponendo anche l’opzione di rateizzazione e riconciliando in automatico il movimento al momento del saldo.

Gestione incasso via software: quali vantaggi

Ottenuta attraverso un software innovativo, l’agilità nella gestione dell’incasso si trasforma in un asset per microimprese e freelance che guadagnano in efficienza e velocità, eliminando una serie di operazioni manuali inutili, lunghe e noiose, e che possono soddisfare e fidelizzare la propria clientela offrendo un nuovo servizio di pagamento facile, comodo e sicuro.

Ad offrire una soluzione così performante e innovativa, ma allo stesso tempo semplice da adottare, è TeamSystem, azienda ben nota per i suoi software gestionali e che, grazie ad una svolta fintech rappresentata dalla creazione di TeamSystem Payments, ha sviluppato un nuovo modulo che “sblocca” nuove funzionalità, tra cui anche la gestione dell’incasso. Chi già utilizza un suo gestionale può quindi integrarlo quindi con TeamSystem Pay e usufruire di tutti i vantaggi dei pagamenti digitali, per flussi più agili, monitorati e sicuri, sia in entrata che in uscita.