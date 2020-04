Doppia tappa per FPA 2020: si riparte dalla resilienza e dalla coesione digitale

Redazione

In un momento così complicato per il nostro Paese ma anche per tutto il mondo segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, Forum PA torna con l’appuntamento annuale ma questa volta con due eventi: uno virtuale a luglio per aprire un confronto sull’impiego della trasformazione digitale per la resilienza in alcuni settori chiave come lavoro, industria, formazione, sanità, coesione sociale; l’altro on site a novembre che combina innovazione e coesione sociale per un “Restart Italia” verso uno sviluppo equo e sostenibile basato sull’uso intelligente delle tecnologie e della trasformazione digitale.

Secondo Andrea Rangone, CEO del Gruppo Digital360 la ripresa del nostro Paese deve partire dall’innovazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni e da una nuova vitalità imprenditoriale. “FORUM PA 2020 rappresenta una grande occasione di confronto sulle politiche industriali dell’innovazione per reagire all’emergenza attuale e guardare al futuro, con il compito strategico assegnato alla PA di essere veicolo dello sviluppo”.

Imparare insieme a costruire una nuova Italia

Sia l’adozione dello smart working come modalità ordinaria di lavoro (con il 69% del personale di Regioni e Province autonome che lavora da remoto, secondo Funzione Pubblica) e il ricorso alla didattica a distanza (con uno stanziamento di 85 milioni per questo anno scolastico previsto dal Decreto “Cura Italia”) dimostrano il ruolo vincente delle pubbliche amministrazioni che hanno affrontato e continuano ad affrontare l’emergenza con soluzioni innovative per non arrestare il Paese.

Come spiega Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA è da oltre trent’anni che FORUM PA promuove l’innovazione nella PA e nei sistemi territoriali e anche in questo momento di difficoltà, concentra tutta la sua energia e rete per sostenere il Paese che vuole ripartire. Quello che si pensa di fare ora è costruire un percorso di avvicinamento #Road2ForumPA2020 ai due eventi di luglio e novembre. Enti pubblici, amministrazioni e aziende più innovative si riuniranno per imparare dalle esperienze e progettare insieme una nuova Italia. In programma: attività di formazione, momenti di confronto, webinar, interviste, magazine d’informazione e il “diario” quotidiano della Pubblica Amministrazione.

Dalla resilienza digitale alla coesione sociale per una Smart Nation

L’edizione 2020 di FPA si apre con l’evento online “FORUM PA 2020 – Resilienza digitale“, una settimana dal 6 all’11 luglio, fatta di momenti formativi, tavole rotonde, speech, interventi del Governo centrale, dei governi regionali e delle amministrazioni locali sul ruolo e l’importanza del digitale per la resilienza nei settori del lavoro, dell’industria, della formazione, della sanità e della coesione sociale per fronteggiare l’emergenza. Sul tavolo di discussione: la trasformazione digitale per la coesione nazionale, il digitale per il lavoro, l’infrastruttura tecnologica, l’uso pubblico dei dati, i pagamenti digitali e l’e-commerce, la cyber security e la privacy, l’e-health, la scuola digitale, le competenze digitali, la tutela della capacità produttiva, il digitale per lo sviluppo sostenibile. Potete recuperare maggiori informazioni QUI.

Segue poi un secondo appuntamento, questa volta fisico dal 4 al 6 novembre presso il Roma Convention Center La Nuvola.“FORUM PA 2020 – Restart Italia” è una tre giorni di conferenze, workshop, convegni tematici, formazione e intrattenimento, centrata sulle politiche d’innovazione per far ripartire il Paese. Tre i temi che verranno affrontati: la centralità delle persone nella Pubblica Amministrazione, l’impegno per una “Smart Nation” e l’obiettivo italiano ed europeo di un “New Green Deal” centrato sulle politiche d’innovazione per far ripartire il Paese. Qui trovate ulteriori dettagli.

Infatti, per affrontare questo drammatico momento di emergenza, sono fondamentalmente due le forze che combinate consentono di avere successo: da un lato, la coesione sociale fatta di confronto e collaborazione; dall’altro, la trasformazione digitale inclusiva, democratica e partecipata. Gianni Dominici, Direttore Generale FPA sottolinea lo sforzo di FPA e del gruppo Digital360 di non fermarsi ” e accompagnare gli innovatori, dentro e fuori le amministrazioni pubbliche, in un percorso collaborativo e coraggioso”.

Immagine fornita da Shutterstock.