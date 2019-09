Dario Scacchetti neo Amministratore Delegato di Ingenico Italia

Redazione

L’Assemblea degli azionisti di Ingenico Italia, consociata italiana di Ingenico Group, società di riferimento mondiale nelle soluzioni per i pagamenti elettronici, ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione che ha assegnato il ruolo di Amministratore Delegato della società a Dario Scacchetti.

Scacchetti è in Ingenico da Gennaio 2019 come Sales, Marketing and Business Development Director e da oggi, già attivo nel nuovo incarico, si occuperà di coordinare tutte le attività della country italiana. La nuova governance di Ingenico è parte di un ampio processo di trasformazione aziendale in corso a livello globale, volto ad ottenere una più efficiente organizzazione. Durante il CdA sono state conferite anche le nuove cariche di Presidente e di Consigliere, assegnate rispettivamente a Ian Benn e Guillaume Pascal.