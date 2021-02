Con Piteco, Mastercard modernizza i pagamenti B2B in Italia e nel mondo

In un sistema che soffre di numerose complessità e inefficienze, aggravate dalla pandemia da Coronavirus, la partnership strategica con la divisione italiana di Piteco, permette a Mastercard di offrire un servizio innovativo di pagamento aziendale alle imprese italiane che desiderano far decollare il proprio business in completa sicurezza. Mastercard Track Business Payment Service è la prima piattaforma B2B di questo tipo in Italia e in grado di gestire i pagamenti congiuntamente alla gestione dei processi di e-Procurement. L’integrazione con Piteco offrirà molti benefici tangibili per i supplier e i buyer come il miglioramento del capitale circolante, una maggiore efficienza e una gestione più accurata dei flussi di cassa. Una rete globale a circuito aperto garantisce una migliore gestione dei pagamenti B2B, grazie a un costante scambio di dati e alla capacità di automatizzare i pagamenti in modo efficiente, indipendentemente dal canale utilizzato. Lo scorso novembre, Mastercard ha integrato all’interno di Mastercard Track la possibilità di pagamento tramite carta internazionale e la funzionalità A2A (Account to Account) negli Stati Uniti, ottenendo un’elevata scalabilità a livello globale.

Immagine fornita da Shutterstock.