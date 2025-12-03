In occasione del Black Friday 2025, Adyen – piattaforma tecnologico-finanziaria scelta da molti marchi globali – ha svelato un set di dati che tracciano un’Italia sempre più digitale nei consumi. Questi trend non rappresentano semplici picchi temporanei, ma riflettono una trasformazione strutturale delle abitudini d’acquisto e pagamento.
Black Friday 2025: boom di mobile wallet, BNPL e contactless
I dati Adyen mostrano come il Black Friday 2025 in Italia segni un’accelerazione verso pagamenti digitali e flessibili: +9,5 % del valore medio transato, un’impennata del 57 % nei pagamenti POS con mobile wallet, una crescita del 20 % per il BNPL e una percentuale record di transazioni contactless, ormai parte integrante dell’esperienza d’acquisto.
