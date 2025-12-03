Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App Digital banking Cashless Cashback Psd2 Strong Customer Authentication data monetization Instant Payment Fintech Sicurezza Blockchain Open Banking Partner

Black Friday 2025: boom di mobile wallet, BNPL e contactless

I dati Adyen mostrano come il Black Friday 2025 in Italia segni un’accelerazione verso pagamenti digitali e flessibili: +9,5 % del valore medio transato, un’impennata del 57 % nei pagamenti POS con mobile wallet, una crescita del 20 % per il BNPL e una percentuale record di transazioni contactless, ormai parte integrante dell’esperienza d’acquisto.

Pubblicato il 3 dic 2025
Black Friday 2025

In occasione del Black Friday 2025, Adyen – piattaforma tecnologico-finanziaria scelta da molti marchi globali – ha svelato un set di dati che tracciano un’Italia sempre più digitale nei consumi. Questi trend non rappresentano semplici picchi temporanei, ma riflettono una trasformazione strutturale delle abitudini d’acquisto e pagamento.

Alberto Perani

